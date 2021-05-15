Ружомберок
2:0
Конец матча
Стадион: Ружомберок
Нитра
43' Желтая карточкаЖигмунд Марек
47' Желтая карточкаЧелеби Экин
0:0
68' Не забитый пенальтиКостадинов Тихомир
71' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
1:0
79' ГолЖигмунд Марек
2:0
90' ГолРегали Мартин
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
15
Герец
Штефан
29
Бренкус
Адам
77
Танцик
Якуб
17
Челеби
Экин
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Койнок ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
99 Jakub Luka
-
39 Tomas Kubik
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Танцик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Челеби ЭкинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Чехула МихалЗащитник
-
22 Хрибик ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Франко МатейНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
Ход матча
43'
47'
68'
79'
90'
2:0
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье
Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок
Нитра Последние 20 матчей: +3 =4 -13Нитра 0:1 Середь Сеница 1:0 Нитра Погронье 0:0 Нитра Нитра 0:3 Сеница
Середь 2:1 Нитра Нитра 1:0 Ружомберок Нитра 2:3 Погронье Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Середь 1:2 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Нитра: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Нитра 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Нитра Суперлига Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga