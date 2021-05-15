Аустрия Вена
1:1
Перерыв
Стадион: Дженерали Арена
Санкт-Пёльтен
1:0
28' ГолВиммер Патрик
30' Желтая карточкаШмидт Александер
1:1
34' ГолШмидт Александер
39
Тейгль
Георг
22
Мартель
Эрик
36
Фитц
Доминик
20
Шуц
Даниэль
21
Шульц
Кофи
30
Taylor
Booth
19
Хуги
Дор
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Зека АгимНападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
-
30 Taylor BoothНападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Тетте СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
Ход матча
28'
1:0
30'
34'
1:1
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:2 Рид Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Хартберг 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах Аустрия Вена 3:5 Вольфсбергер Штурм 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:1 Альтах Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +2 =6 -12Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен
Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Ред Булл Зальцбург 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи