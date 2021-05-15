Аустрия Вена
2:1
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Санкт-Пёльтен
1:0
28' ГолВиммер Патрик
30' Желтая карточкаШмидт Александер
1:1
34' ГолШмидт Александер
60' Желтая карточкаДрешер Даниэль
66' Желтая карточкаВиммер Патрик
2:1
68' ГолГрюнвальд Александр
84' Желтая карточкаПокорны Петер
88' Желтая карточкаПенц Патрик
90' Желтая карточкаТетте Самуэл
39
Тейгль
Георг
22
Мартель
Эрик
36
Фитц
Доминик
20
Шуц
Даниэль
21
Шульц
Кофи
30
Taylor
Booth
19
Хуги
Дор
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Зека АгимНападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
-
30 Taylor BoothНападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Тетте СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
Ход матча
28'
1:0
30'
34'
1:1
60'
66'
68'
84'
88'
90'
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:2 Рид Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Хартберг 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах Аустрия Вена 3:5 Вольфсбергер Штурм 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:1 Альтах Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +2 =6 -12Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен
Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Ред Булл Зальцбург 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи