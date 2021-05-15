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  3. Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Аустрия Вена
2:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
28' Гол
Виммер Патрик
30' Желтая карточка
Шмидт Александер
1:1
34' Гол
Шмидт Александер
60' Желтая карточка
Дрешер Даниэль
66' Желтая карточка
Виммер Патрик
2:1
68' Гол
Грюнвальд Александр
84' Желтая карточка
Покорны Петер
88' Желтая карточка
Пенц Патрик
90' Желтая карточка
Тетте Самуэл
90'+6
1
Пенц
Патрик
39
Тейгль
Георг
46
Хандль
Йоханнес
2
Шёссвендтер
Кристоф
29
Зуттнер
Маркус
70
Саркария
Манприт
5
Демаку
Весель
22
Мартель
Эрик
9
Виммер
Патрик
36
Фитц
Доминик
92
Джуричин
Марко
1
Риглер
Кристоф
5
Маранда
Мануэль
29
Дрешер
Даниэль
17
Мухамедбегович
Ахмет
20
Шуц
Даниэль
6
Покорны
Петер
81
Сервания
Брандон
21
Шульц
Кофи
30
Taylor
Booth
9
Шмидт
Александер
19
Хуги
Дор
Аустрия Вена
4-4-1-1
Санкт-Пёльтен
3-4-3

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:2 Рид Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Хартберг 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах Аустрия Вена 3:5 Вольфсбергер Штурм 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:1 Альтах Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен
Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Ред Булл Зальцбург 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
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