29' Желтая карточкаЭрто Томас
45' Желтая карточкаШпирьяк Доминик
Ход матча
29'
45'
Предыдущие игры
Сеница Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ружомберок 1:1 Сеница Сеница 1:0 Нитра Сеница 1:1 Земплин Нитра 0:3 Сеница
Сеница 0:1 Ружомберок Земплин 1:0 Сеница Сеница 1:0 Середь Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Ружомберок 2:3 Сеница Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница ДАК 2:0 Сеница Сеница 1:1 Злате Моравце Нитра 1:1 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Земплин 0:1 Сеница Сеница 2:2 Середь Жилина 3:1 Сеница Погронье 1:2 Сеница
Погронье Последние 20 матчей: +6 =8 -6Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье
Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка-1898 Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце
Последние игры между собой
Сеница: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2