29' Желтая карточкаЭрто Томас
45' Желтая карточкаШпирьяк Доминик
85' Желтая карточкаХвея Ондржей
21
Гаррийо
Хосе
10
Дуда
Доминик
16
Тотка
Марко
29
Малец
Томаш
75
Эрто
Томас
14
Уэйр
Джеймс
23
Фадера
Алию
11
Хвея
Ондржей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Тотка МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
-
19 Boris TurcakПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Karol Prazenica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
75 Эрто ТомасЗащитник
- Защитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хвея ОндржейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
19 Ladji Malle
-
-
20 Elie N'Zeyi
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
Ход матча
29'
45'
85'
Предыдущие игры
Сеница Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ружомберок 1:1 Сеница Сеница 1:0 Нитра Сеница 1:1 Земплин Нитра 0:3 Сеница
Сеница 0:1 Ружомберок Земплин 1:0 Сеница Сеница 1:0 Середь Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Ружомберок 2:3 Сеница Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница ДАК 2:0 Сеница Сеница 1:1 Злате Моравце Нитра 1:1 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Земплин 0:1 Сеница Сеница 2:2 Середь Жилина 3:1 Сеница Погронье 1:2 Сеница
Погронье Последние 20 матчей: +6 =8 -6Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье
Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка-1898 Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце
Последние игры между собой
Сеница: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2