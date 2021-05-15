  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Сеница
0:0
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
29' Желтая карточка
Эрто Томас
45' Желтая карточка
Шпирьяк Доминик
85' Желтая карточка
Хвея Ондржей
90'+3
28
Влиген
Оливье
3
Аддо
Эдмонд
21
Гаррийо
Хосе
4
Немец
Якуб
2
Шимчак
Милан
10
Дуда
Доминик
7
Губа
Давид
20
Гамбош
Мартин
16
Тотка
Марко
14
Коштал
Мартин
29
Малец
Томаш
17
Грдличка
Либор
32
Шпирьяк
Доминик
6
Andrej
Strba
75
Эрто
Томас
22
Петрак
Бернард
14
Уэйр
Джеймс
15
Адамец
Мартин
18
Благут
Патрик
23
Фадера
Алию
10
Бадоло
Седрик
11
Хвея
Ондржей
Сеница
4-1-4-1
Погронье
4-2-3-1

Предыдущие игры

Сеница Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ружомберок 1:1 Сеница Сеница 1:0 Нитра Сеница 1:1 Земплин Нитра 0:3 Сеница
Сеница 0:1 Ружомберок Земплин 1:0 Сеница Сеница 1:0 Середь Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Ружомберок 2:3 Сеница Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница ДАК 2:0 Сеница Сеница 1:1 Злате Моравце Нитра 1:1 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Земплин 0:1 Сеница Сеница 2:2 Середь Жилина 3:1 Сеница Погронье 1:2 Сеница
Погронье Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье
Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка-1898 Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце

Последние игры между собой

Сеница: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Погронье 3:0 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Погронье Суперлига Погронье 1:2 Сеница Суперлига Погронье 1:0 Сеница Суперлига
Погронье 0:0 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Погронье Суперлига
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Шпирьяк Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Эрто Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сеница 0:0 Погронье онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 