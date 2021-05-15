Хартберг
2:0
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Адмира
8' Желтая карточкаКершбаум Роман
1:0
23' ГолЭртльталер Юлиус
40' Желтая карточкаКайнц Тобиас
49' Желтая карточкаМайер Маркус
52' Желтая карточкаБауэр Себастьян
53' Желтая карточкаАуэр Штефан
2:0
54' ПенальтиРеп Райко
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Майер МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кадлец МаркоПолузащитник
-
99 Вутен ЭндрюНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
Ход матча
23'
1:0
40'
49'
52'
53'
54'
2:0
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг
Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена Рид 3:2 Хартберг Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:0 Хартберг Хартберг 2:1 Адмира ЛАСК 1:2 Хартберг Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Хартберг 1:1 Рид Штурм 2:1 Хартберг Аустрия Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт
Адмира Последние 20 матчей: +4 =6 -10Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена
Альтах 0:1 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Адмира 0:2 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Хартберг 2:1 Адмира Адмира 1:1 Сваровски Тироль Адмира 1:2 ЛАСК Вольфсбергер 2:1 Адмира Адмира 3:1 Альтах Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Хартберг 4:1 Адмира Бундеслига Хартберг 3:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Хартберг Бундеслига Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Хартберг 0:0 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Адмира 1:4 Хартберг Товарищеские матчи