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  3. Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Хартберг
2:0
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
8' Желтая карточка
Кершбаум Роман
1:0
23' Гол
Эртльталер Юлиус
40' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
49' Желтая карточка
Майер Маркус
52' Желтая карточка
Бауэр Себастьян
53' Желтая карточка
Ауэр Штефан
2:0
54' Пенальти
Реп Райко
90'+4
1
Свете
Рене
6
Линхарт
Андреас
31
Роттер
Томас
32
Люкенедер
Феликс
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
42
Нимага
Бакари
22
Флеккер
Флориан
9
Реп
Райко
7
Эртльталер
Юлиус
45
Шаби
Сейфедин
1
Ляйтнер
Андреас
27
Айву
Эмануэль
93
Даткович
Нико
4
Бауэр
Себастьян
22
Майер
Маркус
8
Кершбаум
Роман
19
Форсагер
Вильгельм
37
Лукачевич
Леонардо
63
Кронбергер
Лука
77
Атанга
Давид
7
Старкль
Доминик
Хартберг
4-2-3-1
Адмира
3-4-3

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг
Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена Рид 3:2 Хартберг Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:0 Хартберг Хартберг 2:1 Адмира ЛАСК 1:2 Хартберг Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Хартберг 1:1 Рид Штурм 2:1 Хартберг Аустрия Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт
Адмира Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена
Альтах 0:1 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Адмира 0:2 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Хартберг 2:1 Адмира Адмира 1:1 Сваровски Тироль Адмира 1:2 ЛАСК Вольфсбергер 2:1 Адмира Адмира 3:1 Альтах Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Адмира 0:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Адмира 0:1 Хартберг Бундеслига
Хартберг 4:1 Адмира Бундеслига Хартберг 3:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Хартберг Бундеслига Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Хартберг 0:0 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Адмира 1:4 Хартберг Товарищеские матчи
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