0:1
6' ГолЮрешкин Роко
32' Желтая карточкаВашко Филип
1:1
45' ГолВашко Филип
Ход матча
6'
0:1
32'
45'
1:1
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +5 =8 -7Погронье 0:0 Земплин Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин
Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин
Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь
Последние игры между собой
Земплин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Середь: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5