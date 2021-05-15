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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Земплин
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Середь
0'
0:1
6' Гол
Юрешкин Роко
32' Желтая карточка
Вашко Филип
1:1
45' Гол
Вашко Филип
49'

Ход матча

6'
0:1
Юрешкин Роко
32'
Вашко Филип
 
45'
Вашко Филип
1:1

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Погронье 0:0 Земплин Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин
Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин
Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь

Последние игры между собой

Земплин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Середь: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Середь 2:0 Земплин Суперлига Земплин 0:2 Середь Суперлига Середь 1:1 Земплин Суперлига Середь 0:2 Земплин Суперлига
Земплин 1:1 Середь Суперлига Середь 2:2 Земплин Суперлига Земплин 2:0 Середь Суперлига Земплин 1:0 Середь Суперлига Середь 2:1 Земплин Суперлига Земплин 4:1 Середь Вторая лига Середь 0:1 Земплин Вторая лига
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Вашко Филип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Вашко Филип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Юрешкин Роко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Середь
2.28
4.64
7.60
Все Коэффициенты
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