0:1
5' ГолЮрешкин Роко
32' Желтая карточкаВашко Филип
1:1
45' ГолВашко Филип
1:2
70' ГолЛачны Милош
2:2
76' ГолTakuto Oshima
90' Желтая карточкаМечар Мартин
30
Драб
Томаш
17
Вашко
Филип
26
Войтко
Матуш
23
Солер
Ян
10
Жофчак
Игор
29
Труса
Матей
14
Моронг
Адам
17
Диас
Иван
22
Иван
Алекс
10
Фабри
Андрей
91
Лачны
Милош
- Основной состав
-
30 Драб ТомашВратарь
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
-
26 Войтко МатушЗащитник
-
23 Солер ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шейк ДиарраПолузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jozef Majoros
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Моронг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Куник МатушЗащитник
- Защитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
Ход матча
5'
0:1
32'
45'
1:1
70'
1:2
76'
2:2
90'
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +5 =8 -7Погронье 0:0 Земплин Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин
Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин
Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь
Последние игры между собой
Земплин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Середь: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5