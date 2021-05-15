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  3. Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Альтах
1:0
Перерыв

Стадион:
Рид
0'
1:0
12' Гол
Фишер Манфред
24' Желтая карточка
Уисс Алан
40' Красная карточка
Лакнер Маркус
1
Кобрас
Мартин
19
Карич
Эмир
2
Дабанлы
Беркай
6
Суботич
Невен
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
23
Казар
Альяж
4
Гуэ
Самюэль
15
Уисс
Алан
30
Фишер
Манфред
9
Мадернер
Даниэль
32
Гютльбауэр
Лукас
6
Райнер
Константин
16
Лакнер
Маркус
14
Боатенг
Кеннеди
15
Matthias
Gragger
2
Майзль
Лука
37
Nikola
Stosic
31
Такугнади
Балакием
12
Байич
Анте
8
Шмидт
Патрик
25
Мёшль
Патрик
Альтах
5-4-1
Рид
3-4-3

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг
Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Аустрия Вена 5:1 Альтах Альтах 0:0 Рапид Вена Адмира 3:1 Альтах Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах
Рид Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен
Аустрия Вена 2:2 Рид Рид 0:0 Альтах Адмира 0:2 Рид Рид 3:2 Хартберг Рид 3:2 Хорн Рид 0:0 Амштеттен Альтах 2:1 Рид Рид 0:3 ЛАСК Рид 0:4 Вольфсбергер Рапид Вена 1:0 Рид Хартберг 1:1 Рид Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Рид Рид 0:0 Адмира Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Рид 0:1 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Альтах: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Рид: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Рид 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Рид 1:4 Альтах Бундеслига Альтах 0:2 Рид Бундеслига
Рид 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рид Бундеслига Рид 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:3 Рид Бундеслига Рид 2:0 Альтах Бундеслига Рид 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рид Бундеслига Альтах 1:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:2 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 0:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Лакнер Маркус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 26'
    Matthias Gragger уходит с поля. Висмейер Юлиан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    24'
    Уисс Алан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Фишер Манфред бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Рид
2.02
5.30
4.05
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