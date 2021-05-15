Альтах
3:0
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
Рид
1:0
12' ГолФишер Манфред
23' Желтая карточкаУисс Алан
40' Красная карточкаЛакнер Маркус
2:0
60' ГолМадернер Даниэль
62' Желтая карточкаNikola Stosic
84' Желтая карточкаЦигль Марсель
3:0
90' ГолНуссбаумер Даниэль
19
Карич
Эмир
23
Казар
Альяж
15
Уисс
Алан
12
Байич
Анте
25
Мёшль
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
- Нападающий
-
25 Мёшль ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
-
17 Грюлль МаркоНападающий
-
18 Борсос ФилипНападающий
-
Главный тренер: Andreas Heraf
Ход матча
12'
1:0
23'
40'
60'
62'
84'
90'
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =4 -10Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг
Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Аустрия Вена 5:1 Альтах Альтах 0:0 Рапид Вена Адмира 3:1 Альтах Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах
Рид Последние 20 матчей: +4 =9 -7Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Альтах: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Рид: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Рид 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рид Бундеслига Рид 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:3 Рид Бундеслига Рид 2:0 Альтах Бундеслига Рид 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рид Бундеслига Альтах 1:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:2 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 0:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)