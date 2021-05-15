Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021
ОФИ
2:2
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Панетоликос
1:0
17' ГолСардинеро Адриан
34' Желтая карточкаМельядо Мигель
61' Желтая карточкаАрсура Хоакин
1:1
70' ГолВергос Николаос
2:1
79' ГолСтургеон Фабиу
2:2
81' ГолТаар Аймен
24
Ватерман
Бой
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вафеас НикосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Цоцалич ЭдинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Ход матча
17'
34'
61'
70'
1:1
79'
81'
2:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 26
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Гузман Джонатан
|3 (1)
|0.43
|2.
|Сардинеро Адриан
|2
|0.29
|3.
|Сакор Важебах
|1
|0.14
|4.
|Стургеон Фабиу
|1
|0.14
|5.
|Солис Насарено
|1 (1)
|0.14
|6.
|Коровесис Никос
|0
|0
|7.
|Мельядо Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вергос Николаос
|3 (1)
|0.43
|2.
|Барбоза Элдер
|1
|0.14
|3.
|Таар Аймен
|1
|0.14
|4.
|Массола Николас
|1 (1)
|0.14
|5.
|Диас Хорхе
|0
|0
|6.
|Мендоса Хавьер
|0
|0
|7.
|Далсью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мельядо Мигель
|4
|0
|2.
|Де Гузман Джонатан
|2
|0
|3.
|Маринакис Никос
|2
|0
|4.
|Яннулис Костас
|0
|1
|5.
|Сакор Важебах
|1
|0
|6.
|Вурос Праксителис
|1
|0
|7.
|Коровесис Никос
|1
|0
|8.
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|9.
|Лимперакис Одиссеас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цоцалич Эдин
|2
|0
|2.
|Барбоза Элдер
|1
|0
|3.
|Н'Динга Дельвин
|1
|0
|4.
|Кнетт Кристофер
|1
|0
|5.
|Арсура Хоакин
|1
|0
|6.
|Диас Хорхе
|1
|0
|7.
|Таар Аймен
|1
|0
|8.
|Малис Александрос
|1
|0
|9.
|Перейра Элиас
|1
|0
|10.
|Медина Паоло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Панетоликос
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ламия 0:2 ОФИ Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 1:1 Атромитос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =4 -12Панетоликос 1:3 Атромитос ПАС Янина 0:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Волос 3:1 Панетоликос
Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Панетоликос: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
ОФИ 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 ОФИ Суперлига Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Панетоликос Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 ОФИ Кубок Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Футбольная лига Панетоликос 2:1 ОФИ Футбольная лига Панетоликос 1:1 ОФИ Второй дивизион ОФИ 1:1 Панетоликос Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|43
|2.
|Атромитос
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|37
|3.
|Ламия
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|35
|4.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|35
|5.
|ОФИ
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|32
|6.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|31
|7.
|Панетоликос
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|28
|8.
|Лариса
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|41
|2.
|ПАС Янина
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|34
|3.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|30
|4.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|23
|5.
|Атромитос
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Лариса
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ламия
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|33
|2.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|32
|3.
|ОФИ
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|27
|4.
|Лариса
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|23
|5.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Волос
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|7.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|ПАС Янина
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ламия
|Делетич Милош
|3
|1
|2
|2.
|ОФИ
|Де Гузман Джонатан
|3
|1
|0
|3.
|Лариса
|Дурмишай Фиорин
|3
|1
|0
|4.
|Панетоликос
|Вергос Николаос
|3
|1
|0
|5.
|ОФИ
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ламия
|Бехарано Данни
|4
|0
|2.
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|4
|0
|3.
|Лариса
|Чосич Урош
|2
|1
|4.
|Лариса
|Бертос Манолис
|3
|0
|5.
|Лариса
|Штифлер Мануэль
|3
|0