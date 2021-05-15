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Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021

ОФИ
2:2
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
1:0
17' Гол
Сардинеро Адриан
34' Желтая карточка
Мельядо Мигель
61' Желтая карточка
Арсура Хоакин
1:1
70' Гол
Вергос Николаос
2:1
79' Гол
Стургеон Фабиу
2:2
81' Гол
Таар Аймен
90'+5
24
Ватерман
Бой
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
6
Маринакис
Никос
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
4
Сакор
Важебах
34
Коровесис
Никос
22
Сардинеро
Адриан
20
Янну
Апостолос
1
Кнетт
Кристофер
6
Таар
Аймен
4
Карасалидис
Аристотелис
5
Арсура
Хоакин
47
Малис
Александрос
11
Диас
Хорхе
88
Н'Динга
Дельвин
20
Барбоза
Элдер
10
Далсью
14
Дуарте
Фредерику
9
Массола
Николас
ОФИ
3-5-2
Панетоликос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Гузман Джонатан 3 (1) 0.43
2. Сардинеро Адриан 2 0.29
3. Сакор Важебах 1 0.14
4. Стургеон Фабиу 1 0.14
5. Солис Насарено 1 (1) 0.14
6. Коровесис Никос 0 0
7. Мельядо Мигель 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вергос Николаос 3 (1) 0.43
2. Барбоза Элдер 1 0.14
3. Таар Аймен 1 0.14
4. Массола Николас 1 (1) 0.14
5. Диас Хорхе 0 0
6. Мендоса Хавьер 0 0
7. Далсью 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Мельядо Мигель 4 0
2. Де Гузман Джонатан 2 0
3. Маринакис Никос 2 0
4. Яннулис Костас 0 1
5. Сакор Важебах 1 0
6. Вурос Праксителис 1 0
7. Коровесис Никос 1 0
8. Диамантис Апостолос 1 0
9. Лимперакис Одиссеас 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Цоцалич Эдин 2 0
2. Барбоза Элдер 1 0
3. Н'Динга Дельвин 1 0
4. Кнетт Кристофер 1 0
5. Арсура Хоакин 1 0
6. Диас Хорхе 1 0
7. Таар Аймен 1 0
8. Малис Александрос 1 0
9. Перейра Элиас 1 0
10. Медина Паоло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Панетоликос 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ламия 0:2 ОФИ Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 1:1 Атромитос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ
ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 0:0 ОФИ Арис Салоники 1:0 ОФИ ОФИ 2:3 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Панетоликос 1:3 Атромитос ПАС Янина 0:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Волос 3:1 Панетоликос
Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Панетоликос: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Панетоликос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Панетоликос Суперлига
ОФИ 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 ОФИ Суперлига Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Панетоликос Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 ОФИ Кубок Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Футбольная лига Панетоликос 2:1 ОФИ Футбольная лига Панетоликос 1:1 ОФИ Второй дивизион ОФИ 1:1 Панетоликос Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 7 2 4 1 8 - 5 43
2. Атромитос 7 2 3 2 6 - 5 37
3. Ламия 7 3 3 1 7 - 4 35
4. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 8 35
5. ОФИ 7 3 4 0 8 - 4 32
6. Аполлон Смирнис 6 0 3 3 1 - 5 31
7. Панетоликос 7 2 2 3 7 - 12 28
8. Лариса 7 3 2 2 7 - 5 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 4 2 2 0 7 - 3 41
2. ПАС Янина 3 1 0 2 2 - 3 34
3. Аполлон Смирнис 4 0 2 2 0 - 3 30
4. Панетоликос 3 1 0 2 2 - 6 23
5. Атромитос 4 1 2 1 2 - 2 5
6. ОФИ 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Лариса 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Ламия 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ламия 4 3 1 0 6 - 1 33
2. Атромитос 3 1 1 1 4 - 3 32
3. ОФИ 4 2 2 0 3 - 0 27
4. Лариса 4 2 1 1 4 - 3 23
5. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Волос 3 0 2 1 1 - 2 2
7. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 2 1
8. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ламия Делетич Милош 3 1 2
2. ОФИ Де Гузман Джонатан 3 1 0
3. Лариса Дурмишай Фиорин 3 1 0
4. Панетоликос Вергос Николаос 3 1 0
5. ОФИ Сардинеро Адриан 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ламия Бехарано Данни 4 0
2. ОФИ Мельядо Мигель 4 0
3. Лариса Чосич Урош 2 1
4. Лариса Бертос Манолис 3 0
5. Лариса Штифлер Мануэль 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Сардинеро Адриан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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