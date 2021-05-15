  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига: Понижение 2020-2021

Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021

Атромитос
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Волос
0' 47'
22
Янниотис
Андреас
27
Нтавиотис
Георгиос
4
Гутас
Димитрис
29
Струнгис
Стефанос
30
Nicolaos
Athanasiou
8
Умбидес
Хавьер
21
Саломон
Патрик
20
Якумакис
Петрос
59
Н'Сикулу
Кларк
10
Рабельо
Бриан
9
Манусос
Йоргос
30
Пападопулос
Симеон
2
Дентакис
Антонис
37
Грильо
Фаусто
24
Митоглу
Герасимос
6
Цоканис
Тасос
3
Феррари
Франко
99
Логарас
Павлос
14
Баррьентос
Жан
31
Киакос
Яннис
10
Буэно
Альберто
73
Бартоло
Хулиан
Атромитос
4-2-3-1
Волос
5-3-2

Ход матча

46'
 
Ринстра Дан
Киакос Яннис

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 2 (1) 0.29
2. Рабельо Бриан 1 0.14
3. Н'Сикулу Кларк 1 0.14
4. Христодулопулос Лазарос 1 0.14
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буэно Альберто 2 (1) 0.29
2. Дувикас Анастасиос 1 0.14
3. Критикос Анастасиос 1 0.14
4. Ринстра Дан 1 0.14
5. Санчес Сальвадор 1 0.14
6. Бартоло Хулиан 1 0.14
7. Митоглу Герасимос 1 0.14
8. Нинис Сотирис 0 0
9. Баррьентос Жан 0 0
10. Грильо Фаусто 0 0
11. Текио Серхио 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Мавроматис Теофанис 3 0
2. Янниотис Андреас 0 1
3. Саломон Патрик 1 0
4. Манусос Йоргос 1 0
5. Муньис Хуан 1 0
6. Умбидес Хавьер 1 0
7. Харисис Харилаос 1 0
8. Нацос Спиридон 1 0
9. Галвао Лукас 1 0
10. Теодоракис Христос 1 0
11. Нтавиотис Георгиос 1 0
Волос
# Игрок      
1. Феррари Франко 2 0
2. Баррьентос Жан 1 0
3. Грильо Фаусто 1 0
4. Дувикас Анастасиос 1 0
5. Митоглу Герасимос 1 0
6. Киакос Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2)
 Волос 50% (4) 0 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса
Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ
Волос Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Волос 3:1 Лариса Аполлон Смирнис 0:0 Волос Волос 1:1 ПАС Янина Волос 3:1 Панетоликос
Ламия 1:1 Волос Волос 0:0 ОФИ Волос 1:0 АЕК Панетоликос 1:0 Волос Волос 1:0 АЕК Волос 1:2 Олимпиакос Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Волос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Волос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 Волос Суперлига Волос 1:2 Атромитос Товарищеские матчи Волос 2:3 Атромитос Суперлига
Атромитос 0:0 Волос Суперлига Атромитос 0:2 Волос Кубок Волос 0:3 Атромитос Кубок Волос 2:3 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 0:0 7 2 5 0 8 - 4 44
2. Ламия 1:0 7 3 3 1 7 - 4 35
3. ПАС Янина 0:2 6 1 1 4 4 - 8 35
4. Атромитос 0:0 7 1 4 2 5 - 5 35
5. ОФИ 1:0 7 4 3 0 7 - 2 34
6. Аполлон Смирнис 0:1 6 0 3 3 1 - 5 31
7. Панетоликос 0:1 7 2 1 4 5 - 11 27
8. Лариса 2:0 7 3 2 2 7 - 5 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 0:0 4 2 2 0 7 - 3 41
2. ПАС Янина 0:2 3 1 0 2 2 - 3 34
3. Аполлон Смирнис 0:1 4 0 2 2 0 - 3 30
4. Панетоликос 0:1 3 1 0 2 2 - 6 23
5. ОФИ 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Лариса 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Атромитос 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
8. Ламия 1:0 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ламия 1:0 4 3 1 0 6 - 1 33
2. Атромитос 0:0 3 1 1 1 4 - 3 32
3. ОФИ 1:0 4 2 2 0 3 - 0 27
4. Лариса 2:0 4 2 1 1 4 - 3 23
5. Панетоликос 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
6. Волос 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
7. Аполлон Смирнис 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8. ПАС Янина 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ламия Делетич Милош 3 1 2
2. ОФИ Де Гузман Джонатан 3 1 0
3. Лариса Дурмишай Фиорин 3 1 0
4. ОФИ Сардинеро Адриан 2 0 1
5. Ламия Романич Лазар 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ламия Бехарано Данни 4 0
2. ОФИ Мельядо Мигель 4 0
3. Лариса Чосич Урош 2 1
4. Лариса Бертос Манолис 3 0
5. Лариса Штифлер Мануэль 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Giannis Kiakos уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Волос
2.20
3.55
5.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 0:0 Волос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 