  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига: Понижение 2020-2021

Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021

Атромитос
1:0
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
58' Желтая карточка
Саломон Патрик
61' Желтая карточка
Грильо Фаусто
1:0
62' Пенальти
Умбидес Хавьер
90'+6
22
Янниотис
Андреас
27
Нтавиотис
Георгиос
4
Гутас
Димитрис
29
Струнгис
Стефанос
30
Nicolaos
Athanasiou
8
Умбидес
Хавьер
21
Саломон
Патрик
20
Якумакис
Петрос
59
Н'Сикулу
Кларк
10
Рабельо
Бриан
9
Манусос
Йоргос
30
Пападопулос
Симеон
2
Дентакис
Антонис
37
Грильо
Фаусто
24
Митоглу
Герасимос
6
Цоканис
Тасос
3
Феррари
Франко
99
Логарас
Павлос
14
Баррьентос
Жан
31
Киакос
Яннис
10
Буэно
Альберто
73
Бартоло
Хулиан
Атромитос
4-2-3-1
Волос
5-3-2

Ход матча

46'
 
Ринстра Дан
Киакос Яннис
58'
Саломон Патрик
 
58'
 
Критикос Анастасиос
Дентакис Антонис
61'
 
Грильо Фаусто
62'
Умбидес Хавьер
1:0
63'
 
Текио Серхио
Логарас Павлос
68'
Христодулопулос Лазарос
Н'Сикулу Кларк
 
69'
Муньис Хуан
Рабельо Бриан
 
69'
Нацос Спиридон
Нтавиотис Георгиос
 
83'
Галвао Лукас
Nicolaos Athanasiou
 
87'
 
Санчес Сальвадор
Баррьентос Жан
90'
Ойкономидис Янис
Умбидес Хавьер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 6 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 2 (1) 0.29
2. Рабельо Бриан 1 0.14
3. Н'Сикулу Кларк 1 0.14
4. Христодулопулос Лазарос 1 0.14
5. Умбидес Хавьер 1 (1) 0.14
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буэно Альберто 2 (1) 0.29
2. Дувикас Анастасиос 1 0.14
3. Критикос Анастасиос 1 0.14
4. Ринстра Дан 1 0.14
5. Санчес Сальвадор 1 0.14
6. Бартоло Хулиан 1 0.14
7. Митоглу Герасимос 1 0.14
8. Нинис Сотирис 0 0
9. Баррьентос Жан 0 0
10. Грильо Фаусто 0 0
11. Текио Серхио 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Мавроматис Теофанис 3 0
2. Саломон Патрик 2 0
3. Янниотис Андреас 0 1
4. Манусос Йоргос 1 0
5. Муньис Хуан 1 0
6. Умбидес Хавьер 1 0
7. Харисис Харилаос 1 0
8. Нацос Спиридон 1 0
9. Галвао Лукас 1 0
10. Теодоракис Христос 1 0
11. Нтавиотис Георгиос 1 0
Волос
# Игрок      
1. Грильо Фаусто 2 0
2. Феррари Франко 2 0
3. Баррьентос Жан 1 0
4. Дувикас Анастасиос 1 0
5. Митоглу Герасимос 1 0
6. Киакос Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Волос 50% (4) 0 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса
Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ
Волос Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Волос 3:1 Лариса Аполлон Смирнис 0:0 Волос Волос 1:1 ПАС Янина Волос 3:1 Панетоликос
Ламия 1:1 Волос Волос 0:0 ОФИ Волос 1:0 АЕК Панетоликос 1:0 Волос Волос 1:0 АЕК Волос 1:2 Олимпиакос Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Волос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Волос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 Волос Суперлига Волос 1:2 Атромитос Товарищеские матчи Волос 2:3 Атромитос Суперлига
Атромитос 0:0 Волос Суперлига Атромитос 0:2 Волос Кубок Волос 0:3 Атромитос Кубок Волос 2:3 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 7 2 4 1 8 - 5 43
2. Атромитос 7 2 3 2 6 - 5 37
3. Ламия 7 3 3 1 7 - 4 35
4. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 8 35
5. ОФИ 7 3 4 0 8 - 4 32
6. Аполлон Смирнис 6 0 3 3 1 - 5 31
7. Панетоликос 7 2 2 3 7 - 12 28
8. Лариса 7 3 2 2 7 - 5 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 4 2 2 0 7 - 3 41
2. ПАС Янина 3 1 0 2 2 - 3 34
3. Аполлон Смирнис 4 0 2 2 0 - 3 30
4. Панетоликос 3 1 0 2 2 - 6 23
5. Атромитос 4 1 2 1 2 - 2 5
6. ОФИ 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Лариса 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Ламия 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ламия 4 3 1 0 6 - 1 33
2. Атромитос 3 1 1 1 4 - 3 32
3. ОФИ 4 2 2 0 3 - 0 27
4. Лариса 4 2 1 1 4 - 3 23
5. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Волос 3 0 2 1 1 - 2 2
7. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 2 1
8. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ламия Делетич Милош 3 1 2
2. ОФИ Де Гузман Джонатан 3 1 0
3. Лариса Дурмишай Фиорин 3 1 0
4. Панетоликос Вергос Николаос 3 1 0
5. ОФИ Сардинеро Адриан 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ламия Бехарано Данни 4 0
2. ОФИ Мельядо Мигель 4 0
3. Лариса Чосич Урош 2 1
4. Лариса Бертос Манолис 3 0
5. Лариса Штифлер Мануэль 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атромитос 1:0 Волос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 