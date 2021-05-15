Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021
58' Желтая карточкаСаломон Патрик
61' Желтая карточкаГрильо Фаусто
1:0
62' ПенальтиУмбидес Хавьер
31
Киакос
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
-
11 Агайев АмирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
58'
61'
62'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
6 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|2 (1)
|0.29
|2.
|Рабельо Бриан
|1
|0.14
|3.
|Н'Сикулу Кларк
|1
|0.14
|4.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.14
|5.
|Умбидес Хавьер
|1 (1)
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буэно Альберто
|2 (1)
|0.29
|2.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.14
|3.
|Критикос Анастасиос
|1
|0.14
|4.
|Ринстра Дан
|1
|0.14
|5.
|Санчес Сальвадор
|1
|0.14
|6.
|Бартоло Хулиан
|1
|0.14
|7.
|Митоглу Герасимос
|1
|0.14
|8.
|Нинис Сотирис
|0
|0
|9.
|Баррьентос Жан
|0
|0
|10.
|Грильо Фаусто
|0
|0
|11.
|Текио Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мавроматис Теофанис
|3
|0
|2.
|Саломон Патрик
|2
|0
|3.
|Янниотис Андреас
|0
|1
|4.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|5.
|Муньис Хуан
|1
|0
|6.
|Умбидес Хавьер
|1
|0
|7.
|Харисис Харилаос
|1
|0
|8.
|Нацос Спиридон
|1
|0
|9.
|Галвао Лукас
|1
|0
|10.
|Теодоракис Христос
|1
|0
|11.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грильо Фаусто
|2
|0
|2.
|Феррари Франко
|2
|0
|3.
|Баррьентос Жан
|1
|0
|4.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|5.
|Митоглу Герасимос
|1
|0
|6.
|Киакос Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Волос
|50% (4)
|0
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +3 =9 -8Панетоликос 1:3 Атромитос Атромитос 0:0 Ламия ОФИ 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Лариса
Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис ПАС Янина 1:0 Атромитос Ламия 0:0 Атромитос Атромитос 1:1 Астерас Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ
Волос Последние 20 матчей: +8 =7 -5Волос 3:1 Лариса Аполлон Смирнис 0:0 Волос Волос 1:1 ПАС Янина Волос 3:1 Панетоликос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Волос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|43
|2.
|Атромитос
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|37
|3.
|Ламия
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|35
|4.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|35
|5.
|ОФИ
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|32
|6.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|31
|7.
|Панетоликос
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|28
|8.
|Лариса
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|41
|2.
|ПАС Янина
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|34
|3.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|30
|4.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|23
|5.
|Атромитос
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Лариса
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ламия
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|33
|2.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|32
|3.
|ОФИ
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|27
|4.
|Лариса
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|23
|5.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Волос
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|7.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|ПАС Янина
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ламия
|Делетич Милош
|3
|1
|2
|2.
|ОФИ
|Де Гузман Джонатан
|3
|1
|0
|3.
|Лариса
|Дурмишай Фиорин
|3
|1
|0
|4.
|Панетоликос
|Вергос Николаос
|3
|1
|0
|5.
|ОФИ
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ламия
|Бехарано Данни
|4
|0
|2.
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|4
|0
|3.
|Лариса
|Чосич Урош
|2
|1
|4.
|Лариса
|Бертос Манолис
|3
|0
|5.
|Лариса
|Штифлер Мануэль
|3
|0