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Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021

Аполлон Смирнис
0:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Ламия
0'
0:1
10' Гол
Романич Лазар
45' Желтая карточка
Томас Бединелли
47'
13
Верхульст
Давино
3
Хухумис
Диамантис
20
Цабурис
Саввас
5
Домингес
Луис
Густаво
6
Баксеванидис
Димос
64
Фатион
Антони
7
Коль
Исраэль
12
Чалышир
Андре
17
Фернандес
Марк
9
Иоаннидис
Николаос
10
Томас
Бединелли
1
Эпасси
Дэвис
2
Провидакис
Константинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
8
Палавандишвили
Гуга
6
Theofanis
Tsandaris
24
Винтра
Лукас
10
Тайрон
Густаво
18
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Аполлон Смирнис
3-4-3
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Романич Лазар
(Караманос Тасос)
45'
Томас Бединелли
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фатион Антони 1 0.17
2. Томас Бединелли 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делетич Милош 3 (1) 0.43
2. Романич Лазар 2 0.29
3. Вассилакакис Тодорис 1 0.14
4. Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0.14
5. Караманос Тасос 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Томас Бединелли 2 0
2. Лисгарас Христос 2 0
3. Фатион Антони 2 0
4. Фернандес Марк 1 0
5. Иоаннидис Николаос 1 0
6. Коль Исраэль 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Бехарано Данни 4 0
2. Адежо Даниэл 2 0
3. Скондрас Яннис 1 0
4. Караманос Тасос 1 0
5. Делетич Милош 1 0
6. Эпасси Дэвис 1 0
7. Романич Лазар 1 0
8. Провидакис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 0 0 0 100% (1) 0 0
 Ламия 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос
Ламия Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Ламия 0:2 ОФИ Атромитос 0:0 Ламия Ламия 0:0 Лариса ПАС Янина 1:2 Ламия
Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Ламия: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Суперлига Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Суперлига Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига
Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:1 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 0:0 7 2 5 0 8 - 4 44
2. Ламия 1:0 7 3 3 1 7 - 4 35
3. ПАС Янина 0:2 6 1 1 4 4 - 8 35
4. Атромитос 0:0 7 1 4 2 5 - 5 35
5. ОФИ 1:0 7 4 3 0 7 - 2 34
6. Аполлон Смирнис 0:1 6 0 3 3 1 - 5 31
7. Панетоликос 0:1 7 2 1 4 5 - 11 27
8. Лариса 2:0 7 3 2 2 7 - 5 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 0:0 4 2 2 0 7 - 3 41
2. ПАС Янина 0:2 3 1 0 2 2 - 3 34
3. Аполлон Смирнис 0:1 4 0 2 2 0 - 3 30
4. Панетоликос 0:1 3 1 0 2 2 - 6 23
5. ОФИ 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Лариса 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Атромитос 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
8. Ламия 1:0 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ламия 1:0 4 3 1 0 6 - 1 33
2. Атромитос 0:0 3 1 1 1 4 - 3 32
3. ОФИ 1:0 4 2 2 0 3 - 0 27
4. Лариса 2:0 4 2 1 1 4 - 3 23
5. Панетоликос 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
6. Волос 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
7. Аполлон Смирнис 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8. ПАС Янина 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ламия Делетич Милош 3 1 2
2. ОФИ Де Гузман Джонатан 3 1 0
3. Лариса Дурмишай Фиорин 3 1 0
4. ОФИ Сардинеро Адриан 2 0 1
5. Ламия Романич Лазар 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ламия Бехарано Данни 4 0
2. ОФИ Мельядо Мигель 4 0
3. Лариса Чосич Урош 2 1
4. Лариса Бертос Манолис 3 0
5. Лариса Штифлер Мануэль 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Томас Бединелли получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Романич Лазар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Ламия
2.46
2.95
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 0:1 Ламия онлайн

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