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Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021

Аполлон Смирнис
0:1
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
0:1
10' Гол
Романич Лазар
45' Желтая карточка
Томас Бединелли
77' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
90'+5
13
Верхульст
Давино
3
Хухумис
Диамантис
20
Цабурис
Саввас
5
Домингес
Луис
Густаво
6
Баксеванидис
Димос
64
Фатион
Антони
7
Коль
Исраэль
12
Чалышир
Андре
17
Фернандес
Марк
9
Иоаннидис
Николаос
10
Томас
Бединелли
1
Эпасси
Дэвис
2
Провидакис
Константинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
8
Палавандишвили
Гуга
6
Theofanis
Tsandaris
24
Винтра
Лукас
10
Тайрон
Густаво
18
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Аполлон Смирнис
3-4-3
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Романич Лазар
(Караманос Тасос)
45'
Томас Бединелли
 
59'
 
Вассилакакис Тодорис
Тайрон Густаво
63'
Дауда Абиола
Цабурис Саввас
 
77'
Иоаннидис Николаос
 
80'
Лагос Тасcос
Коль Исраэль
 
80'
Росси Леонидас
Хухумис Диамантис
 
80'
Варкас Яннис
Иоаннидис Николаос
 
86'
 
Бьярнасон Эльмар
Theofanis Tsandaris
86'
 
Fransisko Piti1
Романич Лазар

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 27 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фатион Антони 1 0.17
2. Томас Бединелли 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делетич Милош 3 (1) 0.43
2. Романич Лазар 2 0.29
3. Вассилакакис Тодорис 1 0.14
4. Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0.14
5. Караманос Тасос 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Томас Бединелли 2 0
2. Лисгарас Христос 2 0
3. Иоаннидис Николаос 2 0
4. Фатион Антони 2 0
5. Фернандес Марк 1 0
6. Коль Исраэль 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Бехарано Данни 4 0
2. Адежо Даниэл 2 0
3. Скондрас Яннис 1 0
4. Караманос Тасос 1 0
5. Делетич Милош 1 0
6. Эпасси Дэвис 1 0
7. Романич Лазар 1 0
8. Провидакис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 0 0 0 100% (1) 0 0
 Ламия 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос
Ламия Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Ламия 0:2 ОФИ Атромитос 0:0 Ламия Ламия 0:0 Лариса ПАС Янина 1:2 Ламия
Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Ламия: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Суперлига Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Суперлига Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига
Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:1 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 Ламия Футбольная лига Ламия 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 7 2 4 1 8 - 5 43
2. Атромитос 7 2 3 2 6 - 5 37
3. Ламия 7 3 3 1 7 - 4 35
4. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 8 35
5. ОФИ 7 3 4 0 8 - 4 32
6. Аполлон Смирнис 6 0 3 3 1 - 5 31
7. Панетоликос 7 2 2 3 7 - 12 28
8. Лариса 7 3 2 2 7 - 5 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 4 2 2 0 7 - 3 41
2. ПАС Янина 3 1 0 2 2 - 3 34
3. Аполлон Смирнис 4 0 2 2 0 - 3 30
4. Панетоликос 3 1 0 2 2 - 6 23
5. Атромитос 4 1 2 1 2 - 2 5
6. ОФИ 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Лариса 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Ламия 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ламия 4 3 1 0 6 - 1 33
2. Атромитос 3 1 1 1 4 - 3 32
3. ОФИ 4 2 2 0 3 - 0 27
4. Лариса 4 2 1 1 4 - 3 23
5. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Волос 3 0 2 1 1 - 2 2
7. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 2 1
8. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ламия Делетич Милош 3 1 2
2. ОФИ Де Гузман Джонатан 3 1 0
3. Лариса Дурмишай Фиорин 3 1 0
4. Панетоликос Вергос Николаос 3 1 0
5. ОФИ Сардинеро Адриан 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ламия Бехарано Данни 4 0
2. ОФИ Мельядо Мигель 4 0
3. Лариса Чосич Урош 2 1
4. Лариса Бертос Манолис 3 0
5. Лариса Штифлер Мануэль 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Томас Бединелли получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Романич Лазар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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