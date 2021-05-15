Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021
Аполлон Смирнис
0:1
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Ламия
0:1
10' ГолРоманич Лазар
45' Желтая карточкаТомас Бединелли
77' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Варкас ЯннисНападающий
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Винтра ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Асигба МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
10'
0:1
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
27 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фатион Антони
|1
|0.17
|2.
|Томас Бединелли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делетич Милош
|3 (1)
|0.43
|2.
|Романич Лазар
|2
|0.29
|3.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0.14
|4.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0.14
|5.
|Караманос Тасос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Бединелли
|2
|0
|2.
|Лисгарас Христос
|2
|0
|3.
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|4.
|Фатион Антони
|2
|0
|5.
|Фернандес Марк
|1
|0
|6.
|Коль Исраэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бехарано Данни
|4
|0
|2.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|3.
|Скондрас Яннис
|1
|0
|4.
|Караманос Тасос
|1
|0
|5.
|Делетич Милош
|1
|0
|6.
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|7.
|Романич Лазар
|1
|0
|8.
|Провидакис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Ламия
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11Аполлон Смирнис 0:0 Волос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос
Ламия Последние 20 матчей: +6 =10 -4Ламия 0:2 ОФИ Атромитос 0:0 Ламия Ламия 0:0 Лариса ПАС Янина 1:2 Ламия
Ламия 1:1 Волос Панетоликос 0:3 Ламия Ламия 0:0 Атромитос Ламия 2:1 Лариса Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Ламия: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|43
|2.
|Атромитос
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|37
|3.
|Ламия
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|35
|4.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|35
|5.
|ОФИ
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|32
|6.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|31
|7.
|Панетоликос
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|28
|8.
|Лариса
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|41
|2.
|ПАС Янина
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|34
|3.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|30
|4.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|23
|5.
|Атромитос
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Лариса
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ламия
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|33
|2.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|32
|3.
|ОФИ
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|27
|4.
|Лариса
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|23
|5.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Волос
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|7.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|ПАС Янина
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ламия
|Делетич Милош
|3
|1
|2
|2.
|ОФИ
|Де Гузман Джонатан
|3
|1
|0
|3.
|Лариса
|Дурмишай Фиорин
|3
|1
|0
|4.
|Панетоликос
|Вергос Николаос
|3
|1
|0
|5.
|ОФИ
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ламия
|Бехарано Данни
|4
|0
|2.
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|4
|0
|3.
|Лариса
|Чосич Урош
|2
|1
|4.
|Лариса
|Бертос Манолис
|3
|0
|5.
|Лариса
|Штифлер Мануэль
|3
|0