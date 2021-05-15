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Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021

Лариса
2:0
Второй тайм: 45'

Стадион:
ПАС Янина
0'
8' Желтая карточка
Бертос Манолис
8' Желтая карточка
Кастро Фабри
1:0
24' Гол
Matias Acuna I
27' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
2:0
38' Гол
Adrian Colombino
45'
67
Сулукос
Стефанос
25
Бертос
Манолис
4
Илиадис
Теохарис
27
Максименко
Максим
11
Якимовски
Никола
22
Джузино
Эдриан
24
Григоропулос
Орестис
30
Adrian
Colombino
29
Matias
Acuna
I
88
Николиас
Александрос
17
Пинакас
Димитрис
13
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
25
Панургиас
Пантелис
19
Лолис
Александрос
23
Пилиос
Ставрос
21
Кастро
Фабри
4
Пантелакис
Эпаминондас
12
Крижман
Санди
14
Памлидис
Георгиос
Лариса
4-2-3-1
ПАС Янина
3-5-2

Ход матча

8'
Бертос Манолис
 
8'
 
Кастро Фабри
24'
Matias Acuna I
(Adrian Colombino)
1:0
27'
 
Пантелакис Эпаминондас
38'
Adrian Colombino
(Бертос Манолис)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурмишай Фиорин 3 (1) 0.43
2. Adrian Colombino 1 0.14
3. Штифлер Мануэль 1 0.14
4. Нунич Марко 1 0.14
5. Matias Acuna I 1 0.14
6. Бертос Манолис 0 0
7. Милосавлевич Радомир 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эррамуспе Родриго 1 0.17
2. Памлидис Георгиос 1 0.17
3. Бренер Фабрисио 1 0.17
4. Лиасос Ангелос 1 0.17

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Чосич Урош 2 1
2. Бертос Манолис 3 0
3. Штифлер Мануэль 3 0
4. Якимовски Никола 2 0
5. Жижич Никола 2 0
6. Дурмишай Фиорин 2 0
7. Максименко Максим 2 0
8. Matias Acuna I 2 0
9. Николиас Александрос 1 0
10. Adrian Colombino 1 0
11. Милосавлевич Радомир 1 0
12. Надь Гергей 1 0
13. Караникас Никос 1 0
14. Глинос Спиридон 1 0
15. Пинакас Димитрис 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Карталис Александрос 2 0
2. Пантелакис Эпаминондас 2 0
3. Кастро Фабри 2 0
4. Пилиос Ставрос 2 0
5. Элефтериадис Христос 1 0
6. Каргас Яннис 1 0
7. Салиакас Манолис 1 0
8. Памлидис Георгиос 1 0
9. Бренер Фабрисио 1 0
10. Панургиас Пантелис 1 0
11. Наумец Владислав 1 0
12. Ойкономопулос Антониос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 40% (2) 0 40% (2) 20% (1)
 ПАС Янина 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Волос 3:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Ламия 0:0 Лариса Атромитос 0:1 Лариса
Лариса 1:1 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Лариса 1:3 Олимпиакос Ламия 2:1 Лариса ОФИ 2:3 Лариса Лариса 1:0 Панетоликос Лариса 0:1 Ламия Атромитос 1:1 Лариса Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса
ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос Волос 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Ламия
ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос

Последние игры между собой

Лариса: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
ПАС Янина: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Лариса 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Лариса Суперлига ПАС Янина 0:0 Лариса Суперлига Лариса 2:0 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 0:0 Лариса Суперлига Лариса 3:2 ПАС Янина Кубок ПАС Янина 1:2 Лариса Кубок Лариса 1:1 ПАС Янина Суперлига Лариса 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 4:0 Лариса Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 0:0 7 2 5 0 8 - 4 44
2. Ламия 1:0 7 3 3 1 7 - 4 35
3. ПАС Янина 0:2 6 1 1 4 4 - 8 35
4. Атромитос 0:0 7 1 4 2 5 - 5 35
5. ОФИ 1:0 7 4 3 0 7 - 2 34
6. Аполлон Смирнис 0:1 6 0 3 3 1 - 5 31
7. Панетоликос 0:1 7 2 1 4 5 - 11 27
8. Лариса 2:0 7 3 2 2 7 - 5 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 0:0 4 2 2 0 7 - 3 41
2. ПАС Янина 0:2 3 1 0 2 2 - 3 34
3. Аполлон Смирнис 0:1 4 0 2 2 0 - 3 30
4. Панетоликос 0:1 3 1 0 2 2 - 6 23
5. ОФИ 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Лариса 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Атромитос 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
8. Ламия 1:0 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ламия 1:0 4 3 1 0 6 - 1 33
2. Атромитос 0:0 3 1 1 1 4 - 3 32
3. ОФИ 1:0 4 2 2 0 3 - 0 27
4. Лариса 2:0 4 2 1 1 4 - 3 23
5. Панетоликос 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
6. Волос 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
7. Аполлон Смирнис 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8. ПАС Янина 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ламия Делетич Милош 3 1 2
2. ОФИ Де Гузман Джонатан 3 1 0
3. Лариса Дурмишай Фиорин 3 1 0
4. ОФИ Сардинеро Адриан 2 0 1
5. Ламия Романич Лазар 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ламия Бехарано Данни 4 0
2. ОФИ Мельядо Мигель 4 0
3. Лариса Чосич Урош 2 1
4. Лариса Бертос Манолис 3 0
5. Лариса Штифлер Мануэль 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Adrian Colombino бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Пантелакис Эпаминондас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Matias Acuna бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Бертос Манолис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лариса
Ничья
ПАС Янина
2.70
7.00
2.93
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