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Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021

Лариса
2:0
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
8' Желтая карточка
Бертос Манолис
8' Желтая карточка
Кастро Фабри
1:0
24' Гол
Matias Acuna I
27' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
2:0
38' Гол
Adrian Colombino
53' Желтая карточка
Максименко Максим
63' Желтая карточка
Matias Acuna I
73' Желтая карточка
Каргас Яннис
90'+4
67
Сулукос
Стефанос
25
Бертос
Манолис
4
Илиадис
Теохарис
27
Максименко
Максим
11
Якимовски
Никола
22
Джузино
Эдриан
24
Григоропулос
Орестис
30
Adrian
Colombino
29
Matias
Acuna
I
88
Николиас
Александрос
17
Пинакас
Димитрис
13
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
25
Панургиас
Пантелис
19
Лолис
Александрос
23
Пилиос
Ставрос
21
Кастро
Фабри
4
Пантелакис
Эпаминондас
12
Крижман
Санди
14
Памлидис
Георгиос
Лариса
4-2-3-1
ПАС Янина
3-5-2

Ход матча

8'
Бертос Манолис
 
8'
 
Кастро Фабри
24'
Matias Acuna I
(Adrian Colombino)
1:0
27'
 
Пантелакис Эпаминондас
38'
Adrian Colombino
(Бертос Манолис)
2:0
53'
Максименко Максим
 
63'
Matias Acuna I
 
64'
Майданос Георгиос
Якимовски Никола
 
65'
 
Элефтериадис Христос
Пилиос Ставрос
73'
 
Каргас Яннис
75'
 
Гросданис Павлос
Панургиас Пантелис
78'
Дурмишай Фиорин
Пинакас Димитрис
 
83'
 
Alexis Triadis
Лолис Александрос
90'
Дактилас Георгиос
Matias Acuna I
 
90'
Халацис Александрос
Григоропулос Орестис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурмишай Фиорин 3 (1) 0.43
2. Adrian Colombino 1 0.14
3. Штифлер Мануэль 1 0.14
4. Нунич Марко 1 0.14
5. Matias Acuna I 1 0.14
6. Бертос Манолис 0 0
7. Милосавлевич Радомир 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эррамуспе Родриго 1 0.17
2. Памлидис Георгиос 1 0.17
3. Бренер Фабрисио 1 0.17
4. Лиасос Ангелос 1 0.17

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Чосич Урош 2 1
2. Бертос Манолис 3 0
3. Штифлер Мануэль 3 0
4. Максименко Максим 3 0
5. Matias Acuna I 3 0
6. Якимовски Никола 2 0
7. Жижич Никола 2 0
8. Дурмишай Фиорин 2 0
9. Николиас Александрос 1 0
10. Adrian Colombino 1 0
11. Милосавлевич Радомир 1 0
12. Надь Гергей 1 0
13. Караникас Никос 1 0
14. Глинос Спиридон 1 0
15. Пинакас Димитрис 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 2 0
2. Карталис Александрос 2 0
3. Пантелакис Эпаминондас 2 0
4. Кастро Фабри 2 0
5. Пилиос Ставрос 2 0
6. Элефтериадис Христос 1 0
7. Салиакас Манолис 1 0
8. Памлидис Георгиос 1 0
9. Бренер Фабрисио 1 0
10. Панургиас Пантелис 1 0
11. Наумец Владислав 1 0
12. Ойкономопулос Антониос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2) 14.29% (1)
 ПАС Янина 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Волос 3:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Ламия 0:0 Лариса Атромитос 0:1 Лариса
Лариса 1:1 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Лариса 1:3 Олимпиакос Ламия 2:1 Лариса ОФИ 2:3 Лариса Лариса 1:0 Панетоликос Лариса 0:1 Ламия Атромитос 1:1 Лариса Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса
ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос Волос 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Ламия
ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос

Последние игры между собой

Лариса: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
ПАС Янина: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Лариса 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Лариса Суперлига ПАС Янина 0:0 Лариса Суперлига Лариса 2:0 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 0:0 Лариса Суперлига Лариса 3:2 ПАС Янина Кубок ПАС Янина 1:2 Лариса Кубок Лариса 1:1 ПАС Янина Суперлига Лариса 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 4:0 Лариса Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 7 2 4 1 8 - 5 43
2. Атромитос 7 2 3 2 6 - 5 37
3. Ламия 7 3 3 1 7 - 4 35
4. ПАС Янина 6 1 1 4 4 - 8 35
5. ОФИ 7 3 4 0 8 - 4 32
6. Аполлон Смирнис 6 0 3 3 1 - 5 31
7. Панетоликос 7 2 2 3 7 - 12 28
8. Лариса 7 3 2 2 7 - 5 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 4 2 2 0 7 - 3 41
2. ПАС Янина 3 1 0 2 2 - 3 34
3. Аполлон Смирнис 4 0 2 2 0 - 3 30
4. Панетоликос 3 1 0 2 2 - 6 23
5. Атромитос 4 1 2 1 2 - 2 5
6. ОФИ 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Лариса 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Ламия 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ламия 4 3 1 0 6 - 1 33
2. Атромитос 3 1 1 1 4 - 3 32
3. ОФИ 4 2 2 0 3 - 0 27
4. Лариса 4 2 1 1 4 - 3 23
5. Панетоликос 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Волос 3 0 2 1 1 - 2 2
7. Аполлон Смирнис 2 0 1 1 1 - 2 1
8. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ламия Делетич Милош 3 1 2
2. ОФИ Де Гузман Джонатан 3 1 0
3. Лариса Дурмишай Фиорин 3 1 0
4. Панетоликос Вергос Николаос 3 1 0
5. ОФИ Сардинеро Адриан 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ламия Бехарано Данни 4 0
2. ОФИ Мельядо Мигель 4 0
3. Лариса Чосич Урош 2 1
4. Лариса Бертос Манолис 3 0
5. Лариса Штифлер Мануэль 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Adrian Colombino бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Пантелакис Эпаминондас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Matias Acuna бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Бертос Манолис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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