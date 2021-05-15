Греция: Суперлига: Понижение 2020-2021
Лариса
2:0
Конец матча
Стадион: Alkazar Stadium
ПАС Янина
8' Желтая карточкаБертос Манолис
8' Желтая карточкаКастро Фабри
1:0
24' ГолMatias Acuna I
27' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
2:0
38' ГолAdrian Colombino
53' Желтая карточкаМаксименко Максим
63' Желтая карточкаMatias Acuna I
73' Желтая карточкаКаргас Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
-
13 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
8'
24'
38'
63'
73'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурмишай Фиорин
|3 (1)
|0.43
|2.
|Adrian Colombino
|1
|0.14
|3.
|Штифлер Мануэль
|1
|0.14
|4.
|Нунич Марко
|1
|0.14
|5.
|Matias Acuna I
|1
|0.14
|6.
|Бертос Манолис
|0
|0
|7.
|Милосавлевич Радомир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.17
|2.
|Памлидис Георгиос
|1
|0.17
|3.
|Бренер Фабрисио
|1
|0.17
|4.
|Лиасос Ангелос
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чосич Урош
|2
|1
|2.
|Бертос Манолис
|3
|0
|3.
|Штифлер Мануэль
|3
|0
|4.
|Максименко Максим
|3
|0
|5.
|Matias Acuna I
|3
|0
|6.
|Якимовски Никола
|2
|0
|7.
|Жижич Никола
|2
|0
|8.
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|9.
|Николиас Александрос
|1
|0
|10.
|Adrian Colombino
|1
|0
|11.
|Милосавлевич Радомир
|1
|0
|12.
|Надь Гергей
|1
|0
|13.
|Караникас Никос
|1
|0
|14.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|15.
|Пинакас Димитрис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|2
|0
|2.
|Карталис Александрос
|2
|0
|3.
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|4.
|Кастро Фабри
|2
|0
|5.
|Пилиос Ставрос
|2
|0
|6.
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|7.
|Салиакас Манолис
|1
|0
|8.
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|9.
|Бренер Фабрисио
|1
|0
|10.
|Панургиас Пантелис
|1
|0
|11.
|Наумец Владислав
|1
|0
|12.
|Ойкономопулос Антониос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лариса
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|ПАС Янина
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +4 =4 -12Волос 3:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Ламия 0:0 Лариса Атромитос 0:1 Лариса
Лариса 1:1 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:2 Лариса Лариса 1:3 Олимпиакос Ламия 2:1 Лариса ОФИ 2:3 Лариса Лариса 1:0 Панетоликос Лариса 0:1 Ламия Атромитос 1:1 Лариса Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса
ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =4 -7Олимпиакос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Панетоликос Волос 1:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:2 Ламия
ПАС Янина 1:1 Олимпиакос ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Атромитос Астерас 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос
Последние игры между собой
Лариса: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
ПАС Янина: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|43
|2.
|Атромитос
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|37
|3.
|Ламия
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|35
|4.
|ПАС Янина
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|35
|5.
|ОФИ
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|32
|6.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|31
|7.
|Панетоликос
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|28
|8.
|Лариса
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|41
|2.
|ПАС Янина
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|34
|3.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|30
|4.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|23
|5.
|Атромитос
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Лариса
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ламия
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|33
|2.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|32
|3.
|ОФИ
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|27
|4.
|Лариса
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|23
|5.
|Панетоликос
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Волос
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|7.
|Аполлон Смирнис
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|ПАС Янина
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ламия
|Делетич Милош
|3
|1
|2
|2.
|ОФИ
|Де Гузман Джонатан
|3
|1
|0
|3.
|Лариса
|Дурмишай Фиорин
|3
|1
|0
|4.
|Панетоликос
|Вергос Николаос
|3
|1
|0
|5.
|ОФИ
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ламия
|Бехарано Данни
|4
|0
|2.
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|4
|0
|3.
|Лариса
|Чосич Урош
|2
|1
|4.
|Лариса
|Бертос Манолис
|3
|0
|5.
|Лариса
|Штифлер Мануэль
|3
|0