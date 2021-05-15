США: МЛС 2021
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Янки
Торонто
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
31
Тсубаса
Эндо
17
Алтидор
Жози
20
Акинола
Айо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мизелл КодиВратарь
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ларьи РичиПолузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
17 Алтидор ЖозиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Chris Armas
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|4 (1)
|0.8
|2.
|Медина Хесус
|3
|0.6
|3.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.2
|4.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|5.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брэдли Майкл
|1
|0.2
|2.
|Алтидор Жози
|1
|0.2
|3.
|Осорио Джонатан
|1
|0.2
|4.
|Ларьи Ричи
|1
|0.2
|5.
|Люк Сингх
|1
|0.2
|6.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.2
|7.
|Гонсалес Омар
|0
|0
|8.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|2.
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|3.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|4.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|5.
|Моралес Альфредо
|1
|0
|6.
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|7.
|Сэндс Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|2
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|2
|0
|3.
|Алтидор Жози
|1
|0
|4.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|5.
|Боно Александер
|1
|0
|6.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|7.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|37.5% (3)
|0
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Торонто
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити
Торонто Последние 20 матчей: +9 =3 -8Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль
Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон Леон 1:1 Торонто Торонто 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Торонто 2:1 Интер Майами Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Торонто: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Торонто
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|7.
|Торонто
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Даллас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Торонто
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Даллас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|6
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Годой Анибал
|3
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3
|0