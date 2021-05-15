  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Торонто
0' 26'
1
Джонсон
Шон
4
Шано
Максим
16
Сэндс
Джеймс
6
Калленс
Александр
17
Тажури-Шради
Исмаэль
26
Асеведо
Николас
55
Паркс
Китон
20
Тораринссон
Гудмундур
21
Жассон
Андрес
19
Медина
Хесус
11
Кастельянос
Валентин
25
Боно
Александер
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
92
Лоуренс
Кемар
4
Брэдли
Майкл
22
Ларьи
Ричи
31
Тсубаса
Эндо
17
Алтидор
Жози
30
Сотельдо
Йеферсон
20
Акинола
Айо
Нью-Йорк Сити
3-4-1-2
Торонто
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 4 (1) 0.8
2. Медина Хесус 3 0.6
3. Тораринссон Гудмундур 1 0.2
4. Тиннерхольм Антон 0 0
5. Моралес Альфредо 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брэдли Майкл 1 0.2
2. Алтидор Жози 1 0.2
3. Осорио Джонатан 1 0.2
4. Ларьи Ричи 1 0.2
5. Люк Сингх 1 0.2
6. Дельгадо Марко 1 (1) 0.2
7. Гонсалес Омар 0 0
8. Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Кастельянос Валентин 2 0
2. Моралес Максимильяно 1 0
3. Тиннерхольм Антон 1 0
4. Тораринссон Гудмундур 1 0
5. Моралес Альфредо 1 0
6. Ибеага Себастьен 1 0
7. Сэндс Джеймс 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 2 0
2. Гонсалес Омар 2 0
3. Алтидор Жози 1 0
4. Дельгадо Марко 1 0
5. Боно Александер 1 0
6. Ларьи Ричи 1 0
7. Присо-Мбонге Ральф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 37.5% (3) 0 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Торонто 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити
Торонто Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль
Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон Леон 1:1 Торонто Торонто 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Торонто 2:1 Интер Майами Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Торонто: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Чемпионат МЛС Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 3 8
2. Клёб де Фут Монреаль Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
5. Орландо Сити Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Ди Си Юнайтед Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
8. Атланта Юнайтед Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Торонто 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Коламбус Кру Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Интер Майами Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 4 3 0 1 8 - 8 9
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Колорадо Рэпидс Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
7. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Реал Солт-Лейк Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Остин Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Лос-Анджелес Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Даллас Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Филадельфия Юнион Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
13. Портленд Тимберс Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Миннесота Юнайтед Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Ди Си Юнайтед Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
5. Орландо Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
7. Торонто 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Атланта Юнайтед Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
11. Чикаго Файр Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Даллас Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Портленд Тимберс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Филадельфия Юнион Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Остин Заявка 0 - 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
2. Интер Майами Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
5. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
6. Орландо Сити Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Торонто 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
8. Коламбус Кру Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
9. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
10. Нэшвилл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
3. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Реал Солт-Лейк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Лос-Анджелес Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Даллас Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Портленд Тимберс Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 6 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 1
4. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 3 0 2
5. Орландо Сити Нани Луиш 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
3. Интер Майами Пирес Леандро 3 0
4. Нэшвилл Годой Анибал 3 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Лопес Хавьер-Эдуардо 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Торонто
1.68
4.15
5.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:0 Торонто онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 