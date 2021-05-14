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Копа Судамерикана 2021

2021
Пеньяроль II
2:0
Перерыв
Коринтианс
0'
1:0
5' Гол
Agustin Alvarez
9' Желтая карточка
Fabio Santos IV
2:0
14' Гол
Agustin Alvarez
45' Желтая карточка
Guilherme de Aguiar Camacho
12
Kevin
Dawson2
20
Гонсалес
Джованни
2
Формилиано
Фабрисио
24
Кагельмахер
Гари
22
Joaquin
Piquerez
21
Jesus
Trindade
16
Agustin
Canobbio
23
Гаргано
Вальтер
8
Pablo
Cepellini
10
Facundo
Torres
19
Agustin
Alvarez
12
Кассио
Рамос
44
Mandaca
4
Жил
Карлос
14
Мендес
Бруно
II
26
Fabio
Santos
IV
29
Рони
39
Xavier
20
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
19
Gustavo
Mosquito
9
Jo
Alves
II
22
Mateus
Vital
Пеньяроль II
Коринтианс

Ход матча

5'
Agustin Alvarez
1:0
9'
 
Fabio Santos IV
14'
Agustin Alvarez
2:0
45'
 
Guilherme de Aguiar Camacho

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Alvarez 4 1
2. Кагельмахер Гари 2 0.5
3. David Terans 2 (1) 0.5
4. Facundo Torres 2 (1) 0.5
5. Гонсалес Джованни 1 0.25
6. Agustin Canobbio 1 0.25
Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луан 2 0.5
2. Caue Vinicius 1 0.25

Карточки

Пеньяроль II
# Игрок      
1. Гаргано Вальтер 1 0
2. Juan Acosta 1 0
3. Кагельмахер Гари 1 0
4. Скьяппакассе Николас 1 0
5. Agustin Canobbio 1 0
6. Joaquin Piquerez 1 0
Коринтианс
# Игрок      
1. Fabio Santos IV 3 0
2. Кантильо Виктор 2 0
3. Рауль Гонсалес 1 0
4. Guilherme de Aguiar Camacho 1 0
5. Отеро Ромуло 1 0
6. Жил Карлос 1 0
7. Фагнер Лемос 1 0
8. Мендес Бруно II 1 0
9. João Victor6 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Пеньяроль II 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3)
 Коринтианс 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Пеньяроль II Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Пеньяроль II 3:0 Ривер Плейт Асунсьон Коринтианс 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 5:1 Спорт Уанкайо Пеньяроль II 4:1 Серро Ларго
Серро Ларго 2:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 3:1 Феникс Монтовидео Атлетико Прогресо 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:3 Пласа Колония Атлетико Торке 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 2:0 River Plate1 Ливерпуль Монтевидео 1:1 Пеньяроль II Монтевидео Уондерерс 0:1 Пеньяроль II Серро Ларго 1:1 Пеньяроль II Рентистас 0:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 0:0 Насьональ Монтевидео Данубио 0:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:2 Дефенсор Спортинг Серро 1:1 Пеньяроль II
Коринтианс Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Коринтианс 4:1 Интер Лимейра Коринтианс 2:1 Новоризонтину Спорт Уанкайо 0:3 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сан-Паулу
Коринтианс 0:2 Пеньяроль II Сантос 0:2 Коринтианс Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Итуано Коринтианс 1:1 Сан-Бенту Ферровиария 2:1 Коринтианс Гуарани Асунсьон 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Retro FC Мирасол 0:1 Коринтианс Сальгиеро 0:3 Коринтианс Сан-Каэтано 0:1 Коринтианс Коринтианс 2:1 Понте-Прета Коринтианс 2:2 Палмейрас Брагантино 0:0 Коринтианс Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Васко да Гама

Последние игры между собой

Пеньяроль II: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Коринтианс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Коринтианс 0:2 Пеньяроль II Копа Судамерикана

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пеньяроль II 2:0 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Ривер Плейт Асунсьон 1:1 4 1 2 1 3 - 5 5
3. Коринтианс 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
4. Спорт Уанкайо 1:1 4 0 1 3 3 - 11 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пеньяроль II 2:0 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Ривер Плейт Асунсьон 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Коринтианс 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Спорт Уанкайо 1:1 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 0:2 3 1 1 1 3 - 2 4
2. Пеньяроль II 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ривер Плейт Асунсьон 1:1 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Спорт Уанкайо 1:1 2 0 1 1 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
2. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
3. Пеньяроль II Agustin Alvarez 4 0 0
4. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
5. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 2 2
2. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
3. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
4. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
5. Атлетико Паранаэнсе Nikao 3 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Гильерме де Агиар Камачо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Agustin Alvarez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Agustin Alvarez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пеньяроль II 2:0 Коринтианс онлайн

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