Копа Судамерикана 2021
Пеньяроль II
2:0
Перерыв
Коринтианс
1:0
5' ГолAgustin Alvarez
9' Желтая карточкаFabio Santos IV
2:0
14' ГолAgustin Alvarez
45' Желтая карточкаGuilherme de Aguiar Camacho
12
Кассио
Рамос
44
Mandaca
29
Рони
39
Xavier
22
Mateus
Vital
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Juan AcostaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Мусто ДамианПолузащитник
-
11 David TeransПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Saralegui
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
44 MandacaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Mateus VitalНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Angelo AraosПолузащитник
-
11 Отеро РомулоНападающий
-
-
28 Adson
-
-
18 Leo Natel
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
5'
1:0
14'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Alvarez
|4
|1
|2.
|Кагельмахер Гари
|2
|0.5
|3.
|David Terans
|2 (1)
|0.5
|4.
|Facundo Torres
|2 (1)
|0.5
|5.
|Гонсалес Джованни
|1
|0.25
|6.
|Agustin Canobbio
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луан
|2
|0.5
|2.
|Caue Vinicius
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гаргано Вальтер
|1
|0
|2.
|Juan Acosta
|1
|0
|3.
|Кагельмахер Гари
|1
|0
|4.
|Скьяппакассе Николас
|1
|0
|5.
|Agustin Canobbio
|1
|0
|6.
|Joaquin Piquerez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Fabio Santos IV
|3
|0
|2.
|Кантильо Виктор
|2
|0
|3.
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|4.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0
|5.
|Отеро Ромуло
|1
|0
|6.
|Жил Карлос
|1
|0
|7.
|Фагнер Лемос
|1
|0
|8.
|Мендес Бруно II
|1
|0
|9.
|João Victor6
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пеньяроль II
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|Коринтианс
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Пеньяроль II Последние 20 матчей: +12 =6 -2Пеньяроль II 3:0 Ривер Плейт Асунсьон Коринтианс 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 5:1 Спорт Уанкайо Пеньяроль II 4:1 Серро Ларго
Серро Ларго 2:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 3:1 Феникс Монтовидео Атлетико Прогресо 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:3 Пласа Колония Атлетико Торке 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 2:0 River Plate1 Ливерпуль Монтевидео 1:1 Пеньяроль II Монтевидео Уондерерс 0:1 Пеньяроль II Серро Ларго 1:1 Пеньяроль II Рентистас 0:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 0:0 Насьональ Монтевидео Данубио 0:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:2 Дефенсор Спортинг Серро 1:1 Пеньяроль II
Коринтианс Последние 20 матчей: +11 =7 -2Коринтианс 4:1 Интер Лимейра Коринтианс 2:1 Новоризонтину Спорт Уанкайо 0:3 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сан-Паулу
Коринтианс 0:2 Пеньяроль II Сантос 0:2 Коринтианс Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Итуано Коринтианс 1:1 Сан-Бенту Ферровиария 2:1 Коринтианс Гуарани Асунсьон 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Retro FC Мирасол 0:1 Коринтианс Сальгиеро 0:3 Коринтианс Сан-Каэтано 0:1 Коринтианс Коринтианс 2:1 Понте-Прета Коринтианс 2:2 Палмейрас Брагантино 0:0 Коринтианс Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Васко да Гама
Последние игры между собой
Пеньяроль II: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Коринтианс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пеньяроль II
|2:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Ривер Плейт Асунсьон
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|3.
|Коринтианс
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|4.
|Спорт Уанкайо
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пеньяроль II
|2:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Ривер Плейт Асунсьон
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Коринтианс
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Спорт Уанкайо
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|2.
|Пеньяроль II
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ривер Плейт Асунсьон
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Спорт Уанкайо
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|2.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|3.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|4
|0
|0
|4.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
|5.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|2
|2
|2.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|3.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1
|4.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|Nikao
|3
|0