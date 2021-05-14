Г О О О О Л - Agustin Alvarez бьет в цель!

Facundo Torres уходит с поля. Cristian Olivera выходит вместо него

Вот и все. Прозвучал финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

14' Г О О О О Л - Agustin Alvarez бьет в цель!

5' Г О О О О Л - Agustin Alvarez бьет в цель!