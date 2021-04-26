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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Челси
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Игнасио
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
2
Рюдигер
Антонио
6
Силва
Тьяго
24
Джеймс
Рис
II
5
Жоржиньо
II
7
Канте
Н'Голо
21
Чилуэлл
Бен
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
Реал Мадрид
4-3-3
Челси
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 5 0.5
2. Винисиус Жуниор 3 0.3
3. Рамос Серхио 2 (1) 0.2
4. Асенсио Марко 2 0.2
5. Модрич Лука 1 0.1
6. Каземиро Карлос 1 0.1
7. Родриго 1 0.1
8. Менди Ферлан 1 0.1
9. Азар Эден 1 (1) 0.1
10. Кроос Тони 0 0
11. Васкес Лукас 0 0
12. Марсело Виера 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиру Оливье 6 (1) 0.6
2. Вернер Тимо 3 (3) 0.3
3. Зиеш Хаким 2 0.2
4. Хадсон-Одои Каллум 2 0.2
5. Абрахам Тэмми 1 0.1
6. Пулишич Кристиан 1 0.1
7. Маунт Мэйсон 1 0.1
8. Жоржиньо II 1 (1) 0.1
9. Эмерсон Палмиери 1 0.1
10. Чилуэлл Бен 1 0.1
11. Хаверц Кай 0 0
12. Ковачич Матео 0 0
13. Канте Н'Голо 0 0
14. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 4 0
2. Менди Ферлан 2 0
3. Вальверде Федерико 2 0
4. Кроос Тони 1 0
5. Куртуа Тибо 1 0
6. Варан Рафаэль 1 0
7. Начо Игнасио 1 0
8. Асенсио Марко 1 0
9. Васкес Лукас 1 0
10. Милитао Эдер 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 3 0
2. Маунт Мэйсон 3 0
3. Ковачич Матео 2 0
4. Зиеш Хаким 2 0
5. Аспиликуэта Сесар 1 0
6. Канте Н'Голо 1 0
7. Чилуэлл Бен 1 0
8. Пулишич Кристиан 1 0
9. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 29.41% (5)
 Челси 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 10.53% (2) 10.53% (2) 36.84% (7)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид
Челси Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту
Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Челси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид 3:2 Челси Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Реал Мадрид 3:1 Челси Международный кубок чемпионов
1/8 финала
1 Аталанта
4 Реал Мадрид
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
3 Челси
2 Лацио
6 Бавария
2 Барселона
5 ПСЖ
0 Боруссия М
4 Манчестер Сити
4 Севилья
5 Боруссия Д
1/4 финала
3 Реал Мадрид
1 Ливерпуль
1 Порту
2 Челси
3 Бавария
3 ПСЖ
4 Манчестер Сити
2 Боруссия Д
1/2 финала
0 Реал Мадрид
0 Челси
0 ПСЖ
0 Манчестер Сити
Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2021, осталось 1 день 7 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 98
    Реал Мадрид 79.6% (78)
    X 13.3% (13)
    Челси 7.1% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Челси
    2.40
    4.30
    3.38
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Челси

    Исход игры
    Реал Мадрид
    79.6% (78)
    Ничья
    13.3% (13)
    Челси
    7.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.82% (59)
    Меньше
    39.18% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    70.1% (68)
    Нет
    29.9% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    45.9% (45)
    2:0 Реал Мадрид
    15.3% (15)
    1:0 Реал Мадрид
    11.2% (11)
    1:1 Ничья
    10.2% (10)
    3:1 Реал Мадрид
    5.1% (5)
    1:2 Челси
    4.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.1% (3)
    0:1 Челси
    2% (2)
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