Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Челси
10
Модрич
Лука
16
Менди
Эдуар
21
Чилуэлл
Бен
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|5
|0.5
|2.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.3
|3.
|Рамос Серхио
|2 (1)
|0.2
|4.
|Асенсио Марко
|2
|0.2
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.1
|6.
|Каземиро Карлос
|1
|0.1
|7.
|Родриго
|1
|0.1
|8.
|Менди Ферлан
|1
|0.1
|9.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.1
|10.
|Кроос Тони
|0
|0
|11.
|Васкес Лукас
|0
|0
|12.
|Марсело Виера
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиру Оливье
|6 (1)
|0.6
|2.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|0.3
|3.
|Зиеш Хаким
|2
|0.2
|4.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.2
|5.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.1
|6.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.1
|7.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.1
|8.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.1
|9.
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.1
|10.
|Чилуэлл Бен
|1
|0.1
|11.
|Хаверц Кай
|0
|0
|12.
|Ковачич Матео
|0
|0
|13.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|14.
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|4
|0
|2.
|Менди Ферлан
|2
|0
|3.
|Вальверде Федерико
|2
|0
|4.
|Кроос Тони
|1
|0
|5.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|6.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|7.
|Начо Игнасио
|1
|0
|8.
|Асенсио Марко
|1
|0
|9.
|Васкес Лукас
|1
|0
|10.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|3
|0
|2.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|3.
|Ковачич Матео
|2
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|2
|0
|5.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|6.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|7.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|8.
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|9.
|Хаверц Кай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|Челси
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|36.84% (7)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =5 -2Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид
Челси Последние 20 матчей: +14 =4 -2Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту
Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Челси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Челси
Исход игры
Реал Мадрид
79.6% (78)
Ничья
13.3% (13)
Челси
7.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.82% (59)
Меньше
39.18% (38)
Обе команды забьют
Да
70.1% (68)
Нет
29.9% (29)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
45.9% (45)
2:0 Реал Мадрид
15.3% (15)
1:0 Реал Мадрид
11.2% (11)
1:1 Ничья
10.2% (10)
3:1 Реал Мадрид
5.1% (5)
1:2 Челси
4.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (3)
0:1 Челси
2% (2)
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