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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Согндаль
0:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Улленсакер-Киса
0'
14' Желтая карточка
Ole Kristian Langaas
21' Красная карточка
Kristoffer Hoven
28' Желтая карточка
Steffen Jensen I
66' Желтая карточка
Endre Kupen
72' Желтая карточка
Jens Huseboe
0:1
77' Пенальти
Sondre Soerloekk
80'
31
Мбайе
Серинье
6
Axel
Kryger
27
Adrian
Solberg
4
Росет
Мартин-Уве
5
Daniel
Eid
17
Mathias
Blaarud
25
Johan
Bakke
11
Ховен
Андреас
15
Kristoffer
Nessoe
9
Endre
Kupen
18
Kristoffer
Hoven
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
24
Jens
Huseboe
5
Steffen
Jensen
I
3
Robert
Williams2
16
Henrik
Kristiansen
28
Magnus
Knudsen
8
Ринстад
Стиан
21
Sebastian
Remme
Berge
14
Henning
Toensberg
Andresen
7
Sondre
Soerloekk
Согндаль
3-4-3
Улленсакер-Киса
4-2-3-1

Карточки

Согндаль
# Игрок      
1. Kristoffer Hoven 0 1
2. Endre Kupen 1 0
Улленсакер-Киса
# Игрок      
1. Ole Kristian Langaas 1 0
2. Steffen Jensen I 1 0
3. Jens Huseboe 1 0

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Мольде 2:0 Согндаль Согндаль 4:1 Бранн Мьёндален 3:2 Согндаль Согндаль 3:1 Ранхейм
Согндаль 2:2 Осане Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Согндаль 2:1 Гроруд Санднес 2:1 Согндаль Согндаль 3:0 КФУМ Согндаль 0:1 Лиллестрём Стрёммен 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Дьерв Хам-Кам 2:1 Согндаль Рёуфосс 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Тромсё Ранхейм 1:0 Согндаль Согндаль 5:2 Конгсвингер Oeygarden FK 0:1 Согндаль Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Дьерв 0:3 Согндаль
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Конгсвингер 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Стрёммен 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Лиллестрём
Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Осане 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Санднес КФУМ 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Oeygarden FK 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Улленсакер-Киса 1:4 Рёуфосс Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Рёуфосс 1:1 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Улленсакер-Киса: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Первый дивизион
Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Типпелиген Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Согндаль 4:3 Улленсакер-Киса Кубок НМ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Фредрикстад 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Улленсакер-Киса 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Олесунн 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ранхейм 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. КФУМ 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Дьерв 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Рёуфосс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Стрёммен 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Гроруд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Старт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Санднес 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брюне 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Осане 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Согндаль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Схьёрдал-Блинк 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Олесунн 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Дьерв 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ранхейм 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Стрёммен 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. КФУМ 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Улленсакер-Киса 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фредрикстад 3:2 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рёуфосс 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Схьёрдал-Блинк 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гроруд 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брюне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Санднес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Старт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Осане 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Согндаль 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Улленсакер-Киса 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Фредрикстад 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
3. КФУМ 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Гроруд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Рёуфосс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Санднес 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ранхейм 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Согндаль 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осане 2:3 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Дьерв 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Старт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стрёммен 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хам-Кам 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брюне 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Схьёрдал-Блинк 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хам-Кам Albert Berisha 1 0 1
2. Хам-Кам Jonas Enkerud 1 0 0
3. Хам-Кам Aleksander Melgalvis 1 0 0
4. Осане Joachim Hammersland 1 0 0
5. Брюне Robert Undheim 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Согндаль Kristoffer Hoven 0 1
2. Олесунн Кастро Никлас 0 1
3. Фредрикстад Драге Томас 1 0
4. КФУМ Сортевик Стиан 1 0
5. Олесунн Гроннер Йонас 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Стеффен Йенсен получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    УДАЛЕНИЕ! - Kristoffer Hoven увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    14'
    Ole Kristian Langaas получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Улленсакер-Киса
3.26
4.15
5.70
Все Коэффициенты
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