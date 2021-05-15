Норвегия: Первый дивизион 2021
Согндаль
1:1
Конец матча
Стадион: Фоссхауган Кампус Зрители: 600
Улленсакер-Киса
14' Желтая карточкаOle Kristian Langaas
21' Красная карточкаХовен Андреас
28' Желтая карточкаSteffen Jensen I
66' Желтая карточкаEndre Kupen
73' Желтая карточкаJens Huseboe
0:1
77' ПенальтиSondre Soerloekk
80' Желтая карточкаDaniel Eid
1:1
90' ГолМихаэль Петер
25
Johan
Bakke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Johan BakkeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Iver Skorve
-
-
-
-
-
32 Filip Mardal
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Edin OeyПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
Ход матча
21'
28'
66'
73'
77'
0:1
80'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михаэль Петер
|1
|1
|2.
|Mathias Blaarud
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sondre Soerloekk
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ховен Андреас
|0
|1
|2.
|Endre Kupen
|1
|0
|3.
|Daniel Eid
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ole Kristian Langaas
|1
|0
|2.
|Steffen Jensen I
|1
|0
|3.
|Jens Huseboe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Согндаль
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Улленсакер-Киса
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +9 =3 -8Мольде 2:0 Согндаль Согндаль 4:1 Бранн Мьёндален 3:2 Согндаль Согндаль 3:1 Ранхейм
Согндаль 2:2 Осане Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Согндаль 2:1 Гроруд Санднес 2:1 Согндаль Согндаль 3:0 КФУМ Согндаль 0:1 Лиллестрём Стрёммен 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Дьерв Хам-Кам 2:1 Согндаль Рёуфосс 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Тромсё Ранхейм 1:0 Согндаль Согндаль 5:2 Конгсвингер Oeygarden FK 0:1 Согндаль Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Дьерв 0:3 Согндаль
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =1 -11Конгсвингер 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Стрёммен 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Лиллестрём
Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Осане 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Санднес КФУМ 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Oeygarden FK 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Улленсакер-Киса 1:4 Рёуфосс Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Рёуфосс 1:1 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Улленсакер-Киса: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Фредрикстад
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Олесунн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Старт
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Санднес
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Согндаль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|КФУМ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Стрёммен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Дьерв
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Рёуфосс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Гроруд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Брюне
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Осане
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Олесунн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Дьерв
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Стрёммен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Санднес
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Согндаль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Фредрикстад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Старт
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|КФУМ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рёуфосс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брюне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гроруд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Улленсакер-Киса
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Осане
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фредрикстад
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Рёуфосс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Старт
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|КФУМ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Согндаль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Осане
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ранхейм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Санднес
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Дьерв
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Стрёммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хам-Кам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Брюне
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Гроруд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хам-Кам
|Albert Berisha
|1
|0
|1
|2.
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|1
|0
|0
|3.
|Хам-Кам
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|0
|4.
|Осане
|Joachim Hammersland
|1
|0
|0
|5.
|Брюне
|Robert Undheim
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Олесунн
|Кастро Никлас
|0
|1
|2.
|Согндаль
|Ховен Андреас
|0
|1
|3.
|Осане
|Mark Jensen
|1
|0
|4.
|Гроруд
|Preben Mankowitz
|1
|0
|5.
|Фредрикстад
|Драге Томас
|1
|0