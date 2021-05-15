США: МЛС 2021
Атланта Юнайтед
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Клёб де Фут Монреаль
17' Желтая карточкаСоса Сантьяго
19' Желтая карточкаКамашо Руди
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
16
Лопез
Эрик
23
Диоп
Клемент
24
Струна
Альяж
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Лопез ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
-
24 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уртадо ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
Ход матча
17'
19'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.2
|2.
|Мартинес Хосеф
|1
|0.2
|3.
|Барко Эсекьель
|1
|0.2
|4.
|Морено Марселино
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йонсен Бьорн
|2
|0.33
|2.
|Тойе Мейсон
|2
|0.33
|3.
|Киото Ромель
|1
|0.17
|4.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.17
|5.
|Михайлович Джордже
|1
|0.17
|6.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.17
|7.
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|8.
|Уртадо Эрик
|0
|0
|9.
|Кицца Мустафа
|0
|0
|10.
|Уотерман Джоэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малрейни Джейк
|2
|0
|2.
|Торрес Эрик
|1
|0
|3.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0
|4.
|Барко Эсекьель
|1
|0
|5.
|Морено Марселино
|1
|0
|6.
|Соса Сантьяго
|1
|0
|7.
|Лопез Эрик
|1
|0
|8.
|Alan Franco1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Струна Альяж
|2
|0
|2.
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|3.
|Киото Ромель
|1
|0
|4.
|Пьетт Самуэль
|1
|0
|5.
|Михайлович Джордже
|1
|0
|6.
|Миллер Камаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Клёб де Фут Монреаль
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =5 -8Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клуб Америка Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +6 =3 -11Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль
Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Олимпия Тегусигальпа 0:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами Клёб де Фут Монреаль 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 1:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Клёб де Фут Монреаль
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Клёб де Фут Монреаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|8.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Торонто
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Даллас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Торонто
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Даллас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Медина Хесус
|4
|0
|0
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Годой Анибал
|3
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3
|0