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США: МЛС 2021

2021
Атланта Юнайтед
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
17' Желтая карточка
Соса Сантьяго
19' Желтая карточка
Камашо Руди
25'
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
21
Белло
Джордж
20
Хайндмен
Эмерсон
5
Соса
Сантьяго
14
Ибарра
Франко
10
Морено
Марселино
7
Мартинес
Хосеф
16
Лопез
Эрик
23
Диоп
Клемент
24
Струна
Альяж
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
8
Михайлович
Джордже
9
Йонсен
Бьорн
30
Киото
Ромель
Атланта Юнайтед
4-3-3
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2

Ход матча

17'
Соса Сантьяго
 
19'
 
Камашо Руди

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайндмен Эмерсон 1 0.2
2. Мартинес Хосеф 1 0.2
3. Барко Эсекьель 1 0.2
4. Морено Марселино 1 (1) 0.2
Клёб де Фут Монреаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йонсен Бьорн 2 0.33
2. Тойе Мейсон 2 0.33
3. Киото Ромель 1 0.17
4. Бро-Гийяр Закари 1 0.17
5. Михайлович Джордже 1 0.17
6. Ваньяма Виктор 1 0.17
7. Пьетт Самуэль 0 0
8. Уртадо Эрик 0 0
9. Кицца Мустафа 0 0
10. Уотерман Джоэль 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Малрейни Джейк 2 0
2. Торрес Эрик 1 0
3. Хайндмен Эмерсон 1 0
4. Барко Эсекьель 1 0
5. Морено Марселино 1 0
6. Соса Сантьяго 1 0
7. Лопез Эрик 1 0
8. Alan Franco1 1 0
Клёб де Фут Монреаль
# Игрок      
1. Струна Альяж 2 0
2. Ваньяма Виктор 1 0
3. Киото Ромель 1 0
4. Пьетт Самуэль 1 0
5. Михайлович Джордже 1 0
6. Миллер Камаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Клёб де Фут Монреаль 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клуб Америка Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль
Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Олимпия Тегусигальпа 0:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами Клёб де Фут Монреаль 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 1:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Клёб де Фут Монреаль

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Клёб де Фут Монреаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Клёб де Фут Монреаль 1:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС
Атланта Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
2. Нью-Йорк Сити Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
5. Орландо Сити Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Ди Си Юнайтед Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
8. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Торонто Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Коламбус Кру Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Интер Майами Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 5 4 0 1 10 - 8 12
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Колорадо Рэпидс Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
7. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Реал Солт-Лейк Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Лос-Анджелес Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Даллас Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Филадельфия Юнион Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
13. Портленд Тимберс Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Миннесота Юнайтед Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Ди Си Юнайтед Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
5. Орландо Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
6. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Нью-Йорк Сити Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Чикаго Файр Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сиэтл Саундерс Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Даллас Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Портленд Тимберс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Филадельфия Юнион Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Остин Заявка 0 - 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
2. Интер Майами Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
5. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
6. Орландо Сити Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Торонто Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
8. Коламбус Кру Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
9. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
10. Нэшвилл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
3. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Реал Солт-Лейк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Лос-Анджелес Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Даллас Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Портленд Тимберс Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 1
4. Нью-Йорк Сити Медина Хесус 4 0 0
5. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
3. Интер Майами Пирес Леандро 3 0
4. Нэшвилл Годой Анибал 3 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Лопес Хавьер-Эдуардо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Камашо Руди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Соса Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
1.70
4.15
5.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атланта Юнайтед 0:0 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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