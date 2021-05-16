США: МЛС 2021
Атланта Юнайтед
1:0
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Клёб де Фут Монреаль
17' Желтая карточкаСоса Сантьяго
19' Желтая карточкаКамашо Руди
29' Желтая карточкаВаньяма Виктор
90' Желтая карточкаСтруна Альяж
1:0
90' ГолМорено Марселино
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
16
Лопез
Эрик
23
Диоп
Клемент
24
Струна
Альяж
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Лопез ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
-
24 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уртадо ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
Ход матча
17'
19'
29'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|2 (1)
|0.4
|2.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.2
|3.
|Мартинес Хосеф
|1
|0.2
|4.
|Барко Эсекьель
|1
|0.2
|5.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йонсен Бьорн
|2
|0.33
|2.
|Тойе Мейсон
|2
|0.33
|3.
|Киото Ромель
|1
|0.17
|4.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.17
|5.
|Михайлович Джордже
|1
|0.17
|6.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.17
|7.
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|8.
|Уртадо Эрик
|0
|0
|9.
|Кицца Мустафа
|0
|0
|10.
|Уотерман Джоэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малрейни Джейк
|2
|0
|2.
|Соса Сантьяго
|2
|0
|3.
|Торрес Эрик
|1
|0
|4.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0
|5.
|Барко Эсекьель
|1
|0
|6.
|Морено Марселино
|1
|0
|7.
|Лопез Эрик
|1
|0
|8.
|Alan Franco1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Струна Альяж
|3
|0
|2.
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|3.
|Киото Ромель
|1
|0
|4.
|Пьетт Самуэль
|1
|0
|5.
|Камашо Руди
|1
|0
|6.
|Михайлович Джордже
|1
|0
|7.
|Миллер Камаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|Клёб де Фут Монреаль
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =5 -8Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клуб Америка Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +6 =3 -11Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль
Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Олимпия Тегусигальпа 0:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами Клёб де Фут Монреаль 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 1:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Клёб де Фут Монреаль
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Клёб де Фут Монреаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Торонто
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Даллас
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Торонто
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Медина Хесус
|4
|0
|0
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Годой Анибал
|3
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3
|0