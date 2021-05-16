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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
1:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
9' Гол
Бёрк Кори
52' Желтая карточка
Лонг Аарон
61' Желтая карточка
Нилис Шон
76'
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
11
Бедойя
Алехандро
21
Фонтана
Энтони
10
Монтейру
Жамиру
17
Сантос
Сержио
II
19
Бёрк
Кори
13
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
3
Тарек
Амро
27
Дэвис
Шон
II
23
Кассерес
Кристиан
37
Кларк
Кейден
8
Амайя
Фрэнки
77
Ройер
Даниэль
9
Fabio
da
Silva2
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бёрк Кори 2 0.33
2. Монтейру Жамиру 1 0.17
3. Пржибылко Каспер 1 0.17
4. Глеснес Якоб 1 0.17
5. Вагнер Кай 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кларк Кейден 3 0.6
2. Кассерес Кристиан 2 0.4
3. Гутман Эндрю 1 0.2
4. Амайя Фрэнки 1 0.2
5. Fabio da Silva2 0 0
6. Уайт Брайан 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 4 0
2. Мартинес Хосе Андрес 1 1
3. Бедойя Алехандро 2 0
4. Глеснес Якоб 2 0
5. Пржибылко Каспер 1 0
6. Вагнер Кай 1 0
7. Сантос Сержио II 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Лонг Аарон 1 0
2. Йервуд Дрю 1 0
3. Диарра Юба 1 0
4. Нилис Шон 1 0
5. Гутман Эндрю 1 0
6. Амайя Фрэнки 1 0
7. Дэвис Шон II 1 0
8. Кларк Кейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 0 0 0 75% (3) 0 25% (1)
 Нью-Йорк Ред Буллз 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса Саприсса 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
3. Атланта Юнайтед Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Клёб де Фут Монреаль Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
5. Орландо Сити Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
8. Ди Си Юнайтед Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Торонто Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Коламбус Кру Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Интер Майами Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 5 4 0 1 10 - 8 12
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Колорадо Рэпидс Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
8. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Реал Солт-Лейк Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Даллас 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Лос-Анджелес Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Портленд Тимберс Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Атланта Юнайтед Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ди Си Юнайтед Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Орландо Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
7. Нью-Йорк Сити Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11. Чикаго Файр Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сиэтл Саундерс Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Даллас 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
10. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Портленд Тимберс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14. Остин Заявка 0 - 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
2. Интер Майами Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
5. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
6. Орландо Сити Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Торонто Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
8. Коламбус Кру Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
9. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
10. Нэшвилл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
3. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Реал Солт-Лейк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Лос-Анджелес Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Даллас 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Портленд Тимберс Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 1
4. Нью-Йорк Сити Медина Хесус 4 0 0
5. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
3. Интер Майами Пирес Леандро 3 0
4. Клёб де Фут Монреаль Струна Альяж 3 0
5. Нэшвилл Годой Анибал 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Тарек Амро уходит с поля. Эдвардс Томас выходит вместо него
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.16
4.96
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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