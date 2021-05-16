США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
1:0
Второй тайм: 76'
Стадион: Subaru Park
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
9' ГолБёрк Кори
52' Желтая карточкаЛонг Аарон
61' Желтая карточкаНилис Шон
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
19
Бёрк
Кори
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
27
Дэвис
Шон
II
37
Кларк
Кейден
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
42 Уайт БрайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
9'
1:0
52'
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бёрк Кори
|2
|0.33
|2.
|Монтейру Жамиру
|1
|0.17
|3.
|Пржибылко Каспер
|1
|0.17
|4.
|Глеснес Якоб
|1
|0.17
|5.
|Вагнер Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кларк Кейден
|3
|0.6
|2.
|Кассерес Кристиан
|2
|0.4
|3.
|Гутман Эндрю
|1
|0.2
|4.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.2
|5.
|Fabio da Silva2
|0
|0
|6.
|Уайт Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|1
|3.
|Бедойя Алехандро
|2
|0
|4.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|5.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|6.
|Вагнер Кай
|1
|0
|7.
|Сантос Сержио II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лонг Аарон
|1
|0
|2.
|Йервуд Дрю
|1
|0
|3.
|Диарра Юба
|1
|0
|4.
|Нилис Шон
|1
|0
|5.
|Гутман Эндрю
|1
|0
|6.
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|7.
|Дэвис Шон II
|1
|0
|8.
|Кларк Кейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|0
|0
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +11 =4 -5Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса Саприсса 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Торонто
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Даллас
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Торонто
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Медина Хесус
|4
|0
|0
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Струна Альяж
|3
|0
|5.
|Нэшвилл
|Годой Анибал
|3
|0