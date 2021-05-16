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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
1:0
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
9' Гол
Бёрк Кори
52' Желтая карточка
Лонг Аарон
61' Желтая карточка
Нилис Шон
79' Желтая карточка
Йервуд Дрю
90' Желтая карточка
Флэк Леон
90' Вторая желтая карточка
Йервуд Дрю
90' Желтая карточка
Эллиотт Джек
90'+5
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
11
Бедойя
Алехандро
21
Фонтана
Энтони
10
Монтейру
Жамиру
17
Сантос
Сержио
II
19
Бёрк
Кори
13
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
3
Тарек
Амро
27
Дэвис
Шон
II
23
Кассерес
Кристиан
37
Кларк
Кейден
8
Амайя
Фрэнки
77
Ройер
Даниэль
9
Fabio
da
Silva2
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бёрк Кори 2 0.33
2. Монтейру Жамиру 1 0.17
3. Пржибылко Каспер 1 0.17
4. Глеснес Якоб 1 0.17
5. Вагнер Кай 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кларк Кейден 3 0.6
2. Кассерес Кристиан 2 0.4
3. Гутман Эндрю 1 0.2
4. Амайя Фрэнки 1 0.2
5. Fabio da Silva2 0 0
6. Уайт Брайан 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 4 0
2. Мартинес Хосе Андрес 1 1
3. Бедойя Алехандро 2 0
4. Глеснес Якоб 2 0
5. Пржибылко Каспер 1 0
6. Эллиотт Джек 1 0
7. Вагнер Кай 1 0
8. Сантос Сержио II 1 0
9. Флэк Леон 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Йервуд Дрю 2 1
2. Лонг Аарон 1 0
3. Диарра Юба 1 0
4. Нилис Шон 1 0
5. Гутман Эндрю 1 0
6. Амайя Фрэнки 1 0
7. Дэвис Шон II 1 0
8. Кларк Кейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 20% (1) 0 0 60% (3) 0 20% (1)
 Нью-Йорк Ред Буллз 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса Саприсса 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
3. Атланта Юнайтед Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Клёб де Фут Монреаль Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
5. Нэшвилл 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
6. Орландо Сити Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
8. Ди Си Юнайтед Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Торонто Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Коламбус Кру Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Интер Майами Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 5 4 0 1 10 - 8 12
3. Колорадо Рэпидс 3:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 6 3 0 3 10 - 7 9
5. Филадельфия Юнион Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Хьюстон Динамо 1:3 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Миннесота Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Лос-Анджелес Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Даллас Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Атланта Юнайтед Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ди Си Юнайтед Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Нэшвилл 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Орландо Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
7. Нью-Йорк Сити Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11. Чикаго Файр Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Хьюстон Динамо 1:3 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сиэтл Саундерс Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Колорадо Рэпидс 3:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Миннесота Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
8. Даллас Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Филадельфия Юнион Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Остин Заявка 0 - 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
2. Интер Майами Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
5. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
6. Нэшвилл 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Орландо Сити Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Торонто Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
9. Коламбус Кру Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
10. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
3. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Колорадо Рэпидс 3:1 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Лос-Анджелес Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Хьюстон Динамо 1:3 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Даллас Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 1
4. Нью-Йорк Сити Медина Хесус 4 0 0
5. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
3. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 2 1
4. Интер Майами Пирес Леандро 3 0
5. Клёб де Фут Монреаль Струна Альяж 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Тарек Амро уходит с поля. Эдвардс Томас выходит вместо него
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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