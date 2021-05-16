США: МЛС 2021
Колорадо Рэпидс
3:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Хьюстон Динамо
1:0
29' ГолВинс Сэмюэл
2:0
36' ГолРубио Диего
2:1
39' ГолКристиан Рамирез
3:1
42' ГолБассетт Коул
67' Желтая карточкаКорона Джо
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулНападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Форд КортниЗащитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
16 Бисама ХосеПолузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Боньек ОскарЗащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Нападающий
-
30 Ian Hoffmann
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
29'
1:0
36'
2:0
39'
42'
3:1
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рубио Диего
|2
|0.4
|2.
|Бассетт Коул
|2
|0.4
|3.
|Уилсон Дэнни
|1
|0.2
|4.
|Акоста Келлин
|1
|0.2
|5.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.2
|6.
|Шиньяшики Андре
|1
|0.2
|7.
|Прайс Джек
|0
|0
|8.
|Барриос Майкл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Урути Максимилиано
|2
|0.33
|2.
|Пашер Тайлер
|1
|0.17
|3.
|Пико Фабрис
|1 (1)
|0.17
|4.
|Родригес Мемо
|1
|0.17
|5.
|Кристиан Рамирез
|1
|0.17
|6.
|Корона Джо
|0
|0
|7.
|Лундквист Адам
|0
|0
|8.
|Джонс Деррик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рубио Диего
|1
|0
|2.
|Прайс Джек
|1
|0
|3.
|Намли Юнес
|1
|0
|4.
|Акоста Келлин
|1
|0
|5.
|Розенберри Киган
|1
|0
|6.
|Бассетт Коул
|1
|0
|7.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|8.
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корона Джо
|2
|0
|2.
|Вера Матиас
|2
|0
|3.
|Пико Фабрис
|2
|0
|4.
|Валентин Зарек
|1
|0
|5.
|Урути Максимилиано
|1
|0
|6.
|Родригес Мемо
|1
|0
|7.
|Джонс Деррик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Хьюстон Динамо
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =7 -9Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Торонто
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Колорадо Рэпидс
|3:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 7
|9
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Хьюстон Динамо
|1:3 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Даллас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Колорадо Рэпидс
|3:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|8.
|Даллас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Торонто
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|3:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Даллас
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Медина Хесус
|4
|0
|0
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Йервуд Дрю
|2
|1
|4.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Струна Альяж
|3
|0