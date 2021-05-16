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США: МЛС 2021

2021
Колорадо Рэпидс
3:1
Конец матча

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
1:0
29' Гол
Винс Сэмюэл
2:0
36' Гол
Рубио Диего
2:1
39' Гол
Кристиан Рамирез
3:1
42' Гол
Бассетт Коул
67' Желтая карточка
Корона Джо
85' Желтая карточка
Мескида Николас
86' Желтая карточка
Фигероа Мэйнор
90'+5
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
13
Винс
Сэмюэл
12
Барриос
Майкл
19
Прайс
Джек
23
Акоста
Келлин
9
Шиньяшики
Андре
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
1
Марко
Марич
II
2
Фуэнмайор
Алехандро
5
Паркер
Тим
15
Фигероа
Мэйнор
24
Серен
Дарвин
16
Бисама
Хосе
21
Джонс
Деррик
3
Лундквист
Адам
8
Родригес
Мемо
17
Лемуан
Никколо
9
Кристиан
Рамирез
Колорадо Рэпидс
4-4-2
Хьюстон Динамо
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рубио Диего 2 0.4
2. Бассетт Коул 2 0.4
3. Уилсон Дэнни 1 0.2
4. Акоста Келлин 1 0.2
5. Винс Сэмюэл 1 0.2
6. Шиньяшики Андре 1 0.2
7. Прайс Джек 0 0
8. Барриос Майкл 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Урути Максимилиано 2 0.33
2. Пашер Тайлер 1 0.17
3. Пико Фабрис 1 (1) 0.17
4. Родригес Мемо 1 0.17
5. Кристиан Рамирез 1 0.17
6. Корона Джо 0 0
7. Лундквист Адам 0 0
8. Джонс Деррик 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Мескида Николас 1 0
2. Рубио Диего 1 0
3. Прайс Джек 1 0
4. Намли Юнес 1 0
5. Акоста Келлин 1 0
6. Розенберри Киган 1 0
7. Бассетт Коул 1 0
8. Винс Сэмюэл 1 0
9. Шиньяшики Андре 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Корона Джо 2 0
2. Вера Матиас 2 0
3. Пико Фабрис 2 0
4. Фигероа Мэйнор 1 0
5. Валентин Зарек 1 0
6. Урути Максимилиано 1 0
7. Родригес Мемо 1 0
8. Джонс Деррик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 0 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Хьюстон Динамо 0 0 60% (3) 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо МЛС
Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
3. Атланта Юнайтед Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Клёб де Фут Монреаль Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
5. Нэшвилл Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
6. Орландо Сити Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
8. Ди Си Юнайтед Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Торонто Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Коламбус Кру Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Интер Майами Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 5 4 0 1 10 - 8 12
3. Колорадо Рэпидс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
5. Филадельфия Юнион Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Реал Солт-Лейк Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Портленд Тимберс Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Миннесота Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Лос-Анджелес Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Даллас Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Атланта Юнайтед Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ди Си Юнайтед Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Орландо Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
7. Нью-Йорк Сити Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11. Чикаго Файр Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сиэтл Саундерс Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Миннесота Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
8. Даллас Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Филадельфия Юнион Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Портленд Тимберс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Остин Заявка 0 - 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
2. Интер Майами Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
5. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
6. Нэшвилл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Орландо Сити Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Торонто Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
9. Коламбус Кру Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
10. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
3. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Реал Солт-Лейк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Портленд Тимберс Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Лос-Анджелес Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Даллас Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 1
4. Нью-Йорк Сити Медина Хесус 4 0 0
5. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Вондоловски Крис 2 1
4. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 2 1
5. Интер Майами Пирес Леандро 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Бассетт Коул бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Кристиан Рамирез бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Винс Сэмюэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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