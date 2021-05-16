США: МЛС 2021
Реал Солт-Лейк
0:0
Конец матча
Стадион: Рио Тинто
Нэшвилл
27' Желтая карточкаГлэд Джастин
50' Желтая карточкаМьюл Алекс
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
14
Рубин
Рубио
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
26 Поудер НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Илоски МиланНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нилис ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
27'
50'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рубин Рубио
|3
|0.75
|2.
|Джулио Андерсон
|2
|0.5
|3.
|Крейлах Дамир
|1
|0.25
|4.
|Броди Эндрю
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадис Хондер
|2
|0.4
|2.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.2
|3.
|Сапонг Чарльз
|1
|0.2
|4.
|Мукхтар Хани
|1
|0.2
|5.
|Мьюл Алекс
|1
|0.2
|6.
|Циммерман Уолкер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руис Пабло
|2
|0
|2.
|Мерам Джастин
|2
|0
|3.
|Крейлах Дамир
|1
|0
|4.
|Руснак Альберт
|1
|0
|5.
|Глэд Джастин
|1
|0
|6.
|Чанг Майкель
|1
|0
|7.
|Луис Эвертон
|1
|0
|8.
|Беслер Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Годой Анибал
|3
|0
|2.
|Мьюл Алекс
|3
|0
|3.
|Ловитц Дэниел
|1
|0
|4.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|5.
|Джонстон Алистер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|66.67% (4)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Нэшвилл
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк
Нэшвилл Последние 20 матчей: +8 =8 -4Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати
Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Торонто 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Интер Майами Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:1 Даллас Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Торонто
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Даллас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|8.
|Даллас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Торонто
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Даллас
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Медина Хесус
|4
|0
|0
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Вондоловски Крис
|2
|1
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Йервуд Дрю
|2
|1
|5.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0