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США: МЛС 2021

2021
Реал Солт-Лейк
0:0
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
27' Желтая карточка
Глэд Джастин
50' Желтая карточка
Мьюл Алекс
90'+3
1
Очоа
Дэвид
2
Броди
Эндрю
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
4
Тоя
Донни
6
Руис
Пабло
29
Джулио
Андерсон
11
Руснак
Альберт
8
Крейлах
Дамир
9
Мерам
Джастин
14
Рубин
Рубио
1
Уиллис
Джо
12
Джонстон
Алистер
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
17
Сапонг
Чарльз
19
Мьюл
Алекс
9
Баджи
Доминик
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Нэшвилл
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рубин Рубио 3 0.75
2. Джулио Андерсон 2 0.5
3. Крейлах Дамир 1 0.25
4. Броди Эндрю 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадис Хондер 2 0.4
2. Леаль Рэндэлл 1 0.2
3. Сапонг Чарльз 1 0.2
4. Мукхтар Хани 1 0.2
5. Мьюл Алекс 1 0.2
6. Циммерман Уолкер 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Руис Пабло 2 0
2. Мерам Джастин 2 0
3. Крейлах Дамир 1 0
4. Руснак Альберт 1 0
5. Глэд Джастин 1 0
6. Чанг Майкель 1 0
7. Луис Эвертон 1 0
8. Беслер Ник 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Годой Анибал 3 0
2. Мьюл Алекс 3 0
3. Ловитц Дэниел 1 0
4. Циммерман Уолкер 1 0
5. Джонстон Алистер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 0 0 66.67% (4) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Нэшвилл 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк
Нэшвилл Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати
Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Торонто 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Интер Майами Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:1 Даллас Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
3. Атланта Юнайтед Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Клёб де Фут Монреаль Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
5. Нэшвилл Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
6. Орландо Сити Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
8. Ди Си Юнайтед Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Торонто Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Коламбус Кру Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Интер Майами Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 5 4 0 1 10 - 8 12
3. Колорадо Рэпидс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
5. Филадельфия Юнион Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Реал Солт-Лейк Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Портленд Тимберс Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Миннесота Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Лос-Анджелес Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Даллас Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Атланта Юнайтед Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ди Си Юнайтед Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Орландо Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
7. Нью-Йорк Сити Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11. Чикаго Файр Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сиэтл Саундерс Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Миннесота Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
8. Даллас Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Филадельфия Юнион Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Портленд Тимберс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Остин Заявка 0 - 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
2. Интер Майами Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
5. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
6. Нэшвилл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Орландо Сити Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Торонто Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
9. Коламбус Кру Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
10. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
3. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Реал Солт-Лейк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Портленд Тимберс Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Лос-Анджелес Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Даллас Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 1
4. Нью-Йорк Сити Медина Хесус 4 0 0
5. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Вондоловски Крис 2 1
4. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 2 1
5. Интер Майами Пирес Леандро 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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