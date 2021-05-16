Австралия: A-Лига 2020-2021
Мельбурн Сити
0:1
Второй тайм: 56'
Стадион: AAMI Park (Melbourne)
Веллингтон Феникс
0:1
37' Гол_Hemed T.
22
Гуд
Кёртис
20
Луна
Адриан
23
Тилио
Марко
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
18
Уэйн
Бен
17
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
37'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|24 (5)
|1.09
|2.
|Нун Крэйг
|5
|0.23
|3.
|Меткалф Коннор
|5
|0.23
|4.
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.14
|5.
|Луна Адриан
|3
|0.14
|6.
|Джеймисон Скотт
|3
|0.14
|7.
|Геллоуэй Скотт
|2
|0.09
|8.
|Беренгер Флорен
|1
|0.05
|9.
|Тилио Марко
|1
|0.05
|10.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.05
|11.
|Цолаковски Стефан
|1
|0.05
|12.
|Гуд Кёртис
|1
|0.05
|13.
|Гриффитс Ростин
|1
|0.05
|14.
|Рейш Нуну
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|7 (2)
|0.32
|2.
|Уэйн Бен
|6
|0.27
|3.
|Хемед Томер
|5 (2)
|0.23
|4.
|Болл Дэвид
|4
|0.18
|5.
|Сотирио Джошуа
|3
|0.14
|6.
|Фентон Луис
|2
|0.09
|7.
|Муратович Мирза
|2
|0.09
|8.
|Пископо Рено
|1
|0.05
|9.
|Девлин Кэмерон
|1
|0.05
|10.
|Clayton Rhys Lewis1
|1
|0.05
|11.
|_Sotirio J.
|1
|0.05
|12.
|_Hemed T.
|1
|0.05
|13.
|Руфер Алекс
|0
|0
|14.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|15.
|Пейн Тим
|0
|0
|16.
|Саттон Сэм
|0
|0
|17.
|_Rufer A.
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|4
|1
|2.
|Беренгер Флорен
|4
|0
|3.
|Меткалф Коннор
|4
|0
|4.
|Луна Адриан
|2
|1
|5.
|Гриффитс Ростин
|3
|0
|6.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|7.
|Нун Крэйг
|2
|0
|8.
|Гуд Кёртис
|2
|0
|9.
|Benjamin Garuccio
|2
|0
|10.
|Рейш Нуну
|1
|0
|11.
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|12.
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|13.
|О'Нил Эйден
|1
|0
|14.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Болл Дэвид
|4
|1
|2.
|Фентон Луис
|5
|0
|3.
|Девлин Кэмерон
|5
|0
|4.
|Руфер Алекс
|3
|1
|5.
|Давила Улисес
|3
|0
|6.
|Пейн Тим
|3
|0
|7.
|МакГэрри Джеймс
|3
|0
|8.
|Joshua Laws
|3
|0
|9.
|Clayton Rhys Lewis1
|3
|0
|10.
|Хемед Томер
|2
|0
|11.
|Тэйлор Стивен
|1
|0
|12.
|Де Вере Люк
|1
|0
|13.
|Сэил Оливер
|1
|0
|14.
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|15.
|Пископо Рено
|1
|0
|16.
|Муратович Мирза
|1
|0
|17.
|_Davila U.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|11.76% (6)
|11.76% (6)
|23.53% (12)
|19.61% (10)
|13.73% (7)
|19.61% (10)
|Веллингтон Феникс
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5Мельбурн Сити 4:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс
Макартур 1:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Сидней 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Макартур Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс
Перт Глори 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Макартур Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Перт Глори Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|0:1
|22
|14
|2
|6
|52 - 25
|44
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|22
|10
|6
|6
|31 - 27
|36
|3.
|Сидней
|22
|9
|8
|5
|30 - 22
|35
|4.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|5.
|Аделаида Юнайтед
|21
|9
|5
|7
|33 - 33
|32
|6.
|Брисбен Роар
|20
|8
|7
|5
|29 - 21
|31
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|21
|8
|7
|6
|39 - 33
|31
|8.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|22
|8
|6
|8
|33 - 29
|30
|9.
|Вестерн Юнайтед
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|10.
|Перт Глори
|20
|7
|4
|9
|32 - 36
|25
|11.
|Мельбурн Виктори
|22
|4
|3
|15
|24 - 55
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|22
|3
|5
|14
|18 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|0:1
|11
|9
|0
|2
|32 - 12
|27
|2.
|Аделаида Юнайтед
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|Сидней
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|7.
|Перт Глори
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|8.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|9.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|10.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|3.
|Мельбурн Сити
|0:1
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|4.
|Брисбен Роар
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|5
|2
|16 - 17
|14
|8.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|19 - 26
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|11
|1
|2
|8
|8 - 27
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|24
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|10
|0
|2
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Ruon Tongyik
|7
|0
|5.
|Сидней
|Ретре Пауло
|5
|1