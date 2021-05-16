  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2020-2021

Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Мельбурн Сити
2:2
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
0:1
37' Пенальти
Хемед Томер
1:1
58' Гол
Naoki Tsubaki
79' Желтая карточка
Clayton Rhys Lewis1
2:1
81' Гол
Макларен Джейми
2:2
88' Гол
Хемед Томер
89' Желтая карточка
Хемед Томер
90' Желтая карточка
МакГэрри Джеймс
90' Желтая карточка
О'Нил Эйден
90'+6
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
19
Benjamin
Garuccio
18
Меткалф
Коннор
14
Naoki
Tsubaki
20
Луна
Адриан
10
Беренгер
Флорен
23
Тилио
Марко
17
Цолаковски
Стефан
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
9
Болл
Дэвид
8
Девлин
Кэмерон
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
17
Хемед
Томер
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 25 (5) 1.14
2. Нун Крэйг 5 0.23
3. Меткалф Коннор 5 0.23
4. Нэббаут Эндрю 3 0.14
5. Луна Адриан 3 0.14
6. Джеймисон Скотт 3 0.14
7. Геллоуэй Скотт 2 0.09
8. Тилио Марко 1 0.05
9. Беренгер Флорен 1 0.05
10. Аткинсон Натаниэль 1 0.05
11. Цолаковски Стефан 1 0.05
12. Гуд Кёртис 1 0.05
13. Гриффитс Ростин 1 0.05
14. Naoki Tsubaki 1 0.05
15. Рейш Нуну 0 0
Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давила Улисес 7 (2) 0.32
2. Хемед Томер 7 (3) 0.32
3. Уэйн Бен 6 0.27
4. Болл Дэвид 4 0.18
5. Сотирио Джошуа 3 0.14
6. Фентон Луис 2 0.09
7. Муратович Мирза 2 0.09
8. Пископо Рено 1 0.05
9. Девлин Кэмерон 1 0.05
10. Clayton Rhys Lewis1 1 0.05
11. _Sotirio J. 1 0.05
12. Руфер Алекс 0 0
13. МакГэрри Джеймс 0 0
14. Пейн Тим 0 0
15. Саттон Сэм 0 0
16. _Rufer A. 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 4 1
2. Беренгер Флорен 4 0
3. Меткалф Коннор 4 0
4. Луна Адриан 2 1
5. Гриффитс Ростин 3 0
6. Стоукс Керрин 1 1
7. Нун Крэйг 2 0
8. Гуд Кёртис 2 0
9. Benjamin Garuccio 2 0
10. О'Нил Эйден 2 0
11. Рейш Нуну 1 0
12. Нэббаут Эндрю 1 0
13. Геллоуэй Скотт 1 0
14. Аткинсон Натаниэль 1 0
Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Болл Дэвид 4 1
2. Фентон Луис 5 0
3. Девлин Кэмерон 5 0
4. Руфер Алекс 3 1
5. МакГэрри Джеймс 4 0
6. Clayton Rhys Lewis1 4 0
7. Хемед Томер 3 0
8. Давила Улисес 3 0
9. Пейн Тим 3 0
10. Joshua Laws 3 0
11. Тэйлор Стивен 1 0
12. Де Вере Люк 1 0
13. Сэил Оливер 1 0
14. Сотирио Джошуа 1 0
15. Пископо Рено 1 0
16. Муратович Мирза 1 0
17. _Davila U. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 11.32% (6) 11.32% (6) 22.64% (12) 20.75% (11) 13.21% (7) 20.75% (11)
 Веллингтон Феникс 14.29% (5) 5.71% (2) 25.71% (9) 17.14% (6) 14.29% (5) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Мельбурн Сити 4:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс
Макартур 1:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Сидней 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Макартур Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс
Перт Глори 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Макартур Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Перт Глори Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити A-Лига
Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 14 3 5 54 - 26 45
2. Сентрал Кост Маринерз 22 10 6 6 31 - 27 36
3. Сидней 22 9 8 5 30 - 22 35
4. Макартур 22 10 5 7 29 - 29 35
5. Аделаида Юнайтед 1:0 22 10 5 7 34 - 33 35
6. Брисбен Роар 0:1 21 8 7 6 29 - 22 31
7. Вестерн Сидней Уондерерс 21 8 7 6 39 - 33 31
8. Веллингтон Феникс 22 7 7 8 34 - 31 28
9. Вестерн Юнайтед 22 8 4 10 28 - 34 28
10. Перт Глори 20 7 4 9 32 - 36 25
11. Мельбурн Виктори 22 4 3 15 24 - 55 15
12. Ньюкасл Джетс 22 3 5 14 18 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 9 1 1 34 - 13 28
2. Аделаида Юнайтед 1:0 11 7 3 1 15 - 7 24
3. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
4. Сидней 11 5 4 2 12 - 9 19
5. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
6. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
7. Перт Глори 10 5 2 3 19 - 15 17
8. Макартур 11 4 4 3 18 - 15 16
9. Брисбен Роар 0:1 10 3 5 2 12 - 9 14
10. Веллингтон Феникс 11 4 2 5 19 - 17 14
11. Мельбурн Виктори 11 3 1 7 16 - 28 10
12. Ньюкасл Джетс 11 1 2 8 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 11 6 1 4 11 - 14 19
2. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 14 - 10 18
3. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
4. Брисбен Роар 0:1 11 5 2 4 17 - 13 17
5. Сидней 11 4 4 3 18 - 13 16
6. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 5 2 16 - 17 14
7. Веллингтон Феникс 11 3 5 3 15 - 14 14
8. Аделаида Юнайтед 1:0 11 3 2 6 19 - 26 11
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 11 2 1 8 12 - 25 7
12. Мельбурн Виктори 11 1 2 8 8 - 27 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 25 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 13 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 10 0 2
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 10 3 1
5. Сидней Бобо 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Сентрал Кост Маринерз Ruon Tongyik 7 0
5. Сидней Ретре Пауло 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Хемед Томер из команды Веллингтон Феникс забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 