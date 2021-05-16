Австралия: A-Лига 2020-2021
Аделаида Юнайтед
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Куперс
Брисбен Роар
15' Желтая карточкаJoe Caletti
1:0
24' ГолГудвин Крейг
23
Элси
Джордан
18
Joe
Caletti
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
29
Йенги
Кусини
21
Янг
Джейми
15
Jesse
Daley
25
Акбари
Рамат
27
Трюин
Кай
34
Alex
Parson
37
Cyrus
Dehmie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
-
29 Йенги КусиниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
17 Туре МохамедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
-
34 Alex ParsonПолузащитник
- Нападающий
-
37 Cyrus DehmieНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Riku Danzaki
-
Главный тренер: Warren Moon
Ход матча
15'
24'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маук Стефан
|7
|0.32
|2.
|Юрич Томи
|7 (3)
|0.32
|3.
|Гудвин Крейг
|6 (3)
|0.27
|4.
|Халлоран Бен
|4
|0.18
|5.
|Йенги Кусини
|3
|0.14
|6.
|Туре Мохамед
|3
|0.14
|7.
|Констандопулос Натан
|2
|0.09
|8.
|Д`Арриго Луис
|1
|0.05
|9.
|Элси Джордан
|1
|0.05
|10.
|Хави Лопеc
|0
|0
|11.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|12.
|Кавалло Джошуа
|0
|0
|13.
|Ryan Strain1
|0
|0
|14.
|Эйбтью Яред
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|7
|0.33
|2.
|Riku Danzaki
|7
|0.33
|3.
|Гиллесфи Маколей
|3
|0.14
|4.
|Макдональд Скотт
|3
|0.14
|5.
|Joseph Champness
|2
|0.1
|6.
|Josh Brindell-South
|2
|0.1
|7.
|О'Ши Джеймс
|1
|0.05
|8.
|Хинджерт Джек
|1
|0.05
|9.
|Masato Kudo
|1
|0.05
|10.
|Мебрахту Голгол
|1
|0.05
|11.
|Alex Parson
|1
|0.05
|12.
|Браун Кори
|0
|0
|13.
|Невилл Скотт
|0
|0
|14.
|Олдред Том
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joe Caletti
|6
|0
|2.
|Д`Арриго Луис
|4
|1
|3.
|Халлоран Бен
|5
|0
|4.
|Маук Стефан
|5
|0
|5.
|Ryan Strain1
|2
|1
|6.
|Юрич Томи
|3
|0
|7.
|Элси Джордан
|3
|0
|8.
|Туре Альхассан
|3
|0
|9.
|Смит Ноа
|3
|0
|10.
|Йенги Кусини
|3
|0
|11.
|Туре Мохамед
|1
|1
|12.
|Хуанде Хуан
|2
|0
|13.
|Кавалло Джошуа
|2
|0
|14.
|Хави Лопеc
|1
|0
|15.
|Гудвин Крейг
|1
|0
|16.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|17.
|Госи Джо
|1
|0
|18.
|Эйбтью Яред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гиллесфи Маколей
|5
|1
|2.
|Браун Кори
|5
|0
|3.
|Jesse Daley
|5
|0
|4.
|О'Ши Джеймс
|4
|0
|5.
|Трюин Кай
|3
|0
|6.
|Невилл Скотт
|2
|0
|7.
|Олдред Том
|2
|0
|8.
|Josh Brindell-South
|2
|0
|9.
|Акбари Рамат
|2
|0
|10.
|Хинджерт Джек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аделаида Юнайтед
|18.18% (6)
|3.03% (1)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|33.33% (11)
|Брисбен Роар
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мельбурн Сити 4:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед
Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Макартур Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 1:4 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +8 =7 -5Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз 0:4 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Макартур 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Сидней Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Сидней 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 4:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:4 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 2:3 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|22
|14
|3
|5
|54 - 26
|45
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|22
|10
|6
|6
|31 - 27
|36
|3.
|Сидней
|22
|9
|8
|5
|30 - 22
|35
|4.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|5.
|Аделаида Юнайтед
|1:0
|22
|10
|5
|7
|34 - 33
|35
|6.
|Брисбен Роар
|0:1
|21
|8
|7
|6
|29 - 22
|31
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|21
|8
|7
|6
|39 - 33
|31
|8.
|Веллингтон Феникс
|22
|7
|7
|8
|34 - 31
|28
|9.
|Вестерн Юнайтед
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|10.
|Перт Глори
|20
|7
|4
|9
|32 - 36
|25
|11.
|Мельбурн Виктори
|22
|4
|3
|15
|24 - 55
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|22
|3
|5
|14
|18 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|9
|1
|1
|34 - 13
|28
|2.
|Аделаида Юнайтед
|1:0
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|Сидней
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|7.
|Перт Глори
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|8.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|9.
|Брисбен Роар
|0:1
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|10.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|3.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|4.
|Брисбен Роар
|0:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|5
|2
|16 - 17
|14
|7.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1:0
|11
|3
|2
|6
|19 - 26
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|11
|1
|2
|8
|8 - 27
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|10
|0
|2
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Ruon Tongyik
|7
|0
|5.
|Сидней
|Ретре Пауло
|5
|1