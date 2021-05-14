Копа Судамерикана 2021
Либертад
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
9' ГолCarlos Ferreira III
49' Желтая карточкаCarlos Ferreira III
49' Желтая карточкаMatias Orihuela
51' Желтая карточкаJonathan Cabral
65' Желтая карточкаCingolani
67' Желтая карточкаЛема Кристиан
79' Желтая карточкаEnzo Cabrera2
87' Желтая карточкаРамирес Иван
89' Желтая карточкаManuel Llano
90' Вторая желтая карточкаCingolani
16
Рамирес
Иван
10
Ivan
Franco
19
Julio
Enciso
41
Manuel
Llano
17
Justo
Giani
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Рамирес ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan FrancoПолузащитник
- Нападающий
-
19 Julio EncisoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Alfio OviedoНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Morinigo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Manuel LlanoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Justo GianiНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Ramiro Sordo
-
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
-
Главный тренер: Бургос Херман
Ход матча
9'
46'
49'
51'
65'
67'
79'
87'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Antonio Bareiro
|2
|0.5
|2.
|Боканегра Даниэль
|1
|0.25
|3.
|Adrian Martinez
|1
|0.25
|4.
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.25
|5.
|Alfio Oviedo
|1
|0.25
|6.
|Carlos Ferreira III
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alexis Rodrigues
|1
|0.25
|2.
|Maxi Rodriguez1
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Antonio Bareiro
|3
|0
|2.
|Ваньони Леонель
|1
|0
|3.
|Adrian Martinez
|1
|0
|4.
|Diego Viera II
|1
|0
|5.
|Рамирес Иван
|1
|0
|6.
|Alexander Barboza
|1
|0
|7.
|Bautista Merlini
|1
|0
|8.
|Matias Espinoza
|1
|0
|9.
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Cingolani
|2
|1
|2.
|Перес Пабло II
|1
|1
|3.
|Manuel Capasso
|1
|1
|4.
|Jonathan Cabral
|2
|0
|5.
|Manuel Llano
|2
|0
|6.
|Игнасио Скокко
|1
|0
|7.
|Matias Orihuela
|1
|0
|8.
|Лема Кристиан
|1
|0
|9.
|Enzo Cabrera2
|1
|0
|10.
|Juan Sforza
|1
|0
|11.
|Diego Calcaterra
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Либертад
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Либертад Последние 20 матчей: +12 =3 -5Либертад 3:1 12 де Октубре Либертад 1:2 Атлетико Гойяненсе Ривер Плейт Асунсьон 1:3 Либертад Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад
Либертад 1:1 Насьональ Асунсьон Либертад 2:0 Палестино Серро Портеньо 0:3 Либертад Atletico Nacional1 4:1 Либертад Либертад 2:1 Гуайрена Либертад 1:0 Atletico Nacional1 Либертад 0:1 Олимпия Асунсьон Либертад 1:1 Гуарани Асунсьон Либертад 2:0 Спортиво Лукеньо Либертад 2:2 Universidad Catolica2 Сол де Америка 0:2 Либертад Universidad Catolica2 0:1 Либертад 12 де Октубре 2:1 Либертад Либертад 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Гуайрена 1:0 Либертад Насьональ Асунсьон 0:3 Либертад
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад
Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль
Последние игры между собой
Либертад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Либертад
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|4.
|Палестино
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Либертад
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Палестино
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Гойяненсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|Либертад
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Палестино
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|2.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|3.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|5
|0
|0
|4.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
|5.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|2
|2
|2.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|3.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1
|4.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Cingolani
|2
|1