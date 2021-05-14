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Копа Судамерикана 2021

2021
Либертад
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
9' Гол
Carlos Ferreira III
49' Желтая карточка
Carlos Ferreira III
49' Желтая карточка
Matias Orihuela
51' Желтая карточка
Jonathan Cabral
65' Желтая карточка
Cingolani
67' Желтая карточка
Лема Кристиан
79' Желтая карточка
Enzo Cabrera2
87' Желтая карточка
Рамирес Иван
89' Желтая карточка
Manuel Llano
90' Вторая желтая карточка
Cingolani
90'+6
1
Сильва
Мартин
16
Рамирес
Иван
31
Luis
Carlos
Cardozo
5
Diego
Viera
II
14
Ваньони
Леонель
18
Pedro
Delvalle
30
Ramon
Martinez
III
13
Мехия
Александр
10
Ivan
Franco
7
Carlos
Ferreira
III
19
Julio
Enciso
1
Alan
Aguerre
48
Milton
Leyendeker
2
Лема
Кристиан
16
Jonathan
Cabral
41
Manuel
Llano
20
Julian
Fernandez
II
8
Перес
Пабло
II
33
Matias
Orihuela
14
Alexis
Rodrigues
32
Игнасио
Скокко
17
Justo
Giani
Либертад
Ньюэллс Олд Бойз

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Antonio Bareiro 2 0.5
2. Боканегра Даниэль 1 0.25
3. Adrian Martinez 1 0.25
4. Rodrigo Bogarin 1 0.25
5. Alfio Oviedo 1 0.25
6. Carlos Ferreira III 1 0.25
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alexis Rodrigues 1 0.25
2. Maxi Rodriguez1 1 (1) 0.25

Карточки

Либертад
# Игрок      
1. Antonio Bareiro 3 0
2. Ваньони Леонель 1 0
3. Adrian Martinez 1 0
4. Diego Viera II 1 0
5. Рамирес Иван 1 0
6. Alexander Barboza 1 0
7. Bautista Merlini 1 0
8. Matias Espinoza 1 0
9. Carlos Ferreira III 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Cingolani 2 1
2. Перес Пабло II 1 1
3. Manuel Capasso 1 1
4. Jonathan Cabral 2 0
5. Manuel Llano 2 0
6. Игнасио Скокко 1 0
7. Matias Orihuela 1 0
8. Лема Кристиан 1 0
9. Enzo Cabrera2 1 0
10. Juan Sforza 1 0
11. Diego Calcaterra 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Либертад 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Либертад Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Либертад 3:1 12 де Октубре Либертад 1:2 Атлетико Гойяненсе Ривер Плейт Асунсьон 1:3 Либертад Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад
Либертад 1:1 Насьональ Асунсьон Либертад 2:0 Палестино Серро Портеньо 0:3 Либертад Atletico Nacional1 4:1 Либертад Либертад 2:1 Гуайрена Либертад 1:0 Atletico Nacional1 Либертад 0:1 Олимпия Асунсьон Либертад 1:1 Гуарани Асунсьон Либертад 2:0 Спортиво Лукеньо Либертад 2:2 Universidad Catolica2 Сол де Америка 0:2 Либертад Universidad Catolica2 0:1 Либертад 12 де Октубре 2:1 Либертад Либертад 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Гуайрена 1:0 Либертад Насьональ Асунсьон 0:3 Либертад
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад
Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль

Последние игры между собой

Либертад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Копа Судамерикана

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Либертад 4 3 0 1 7 - 3 9
2. Атлетико Гойяненсе 4 2 2 0 3 - 1 8
3. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 1 2 2 - 4 4
4. Палестино 4 0 1 3 0 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Либертад 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Атлетико Гойяненсе 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Палестино 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Гойяненсе 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Либертад 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Палестино 2 0 1 1 0 - 2 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
2. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
3. Пеньяроль II Agustin Alvarez 5 0 0
4. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
5. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 2 2
2. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
3. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
4. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
5. Ньюэллс Олд Бойз Cingolani 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Carlos Ferreira бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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