  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
14' Желтая карточка
Сормо Бент
0:1
29' Гол
Сёрли Сондре
40' Желтая карточка
Сёрли Сондре
50' Желтая карточка
Салтнес Ульрик
50'
1
Макдермот
Шон
2
Snorre
Nilsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
16
Фуру
Ивар
22
Сормо
Бент
21
Диоп
Амиду
6
Хопмарк
Андреас
23
Ульвестад
Пол
Эрик
13
Бюэ
Бендик
7
Скарсем
Олаус
29
Мумбанья
Фарис
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
9
Сольбаккен
Ола
Кристиансунд
4-3-2-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

14'
Сормо Бент
 
29'
0:1
Сёрли Сондре
(Фет Сондре)
40'
 
Сёрли Сондре
50'
 
Салтнес Ульрик

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салтнес Ульрик 1 0.5
2. Сёрли Сондре 1 0.5
3. Ботхейм Эрик 1 0.5
4. Фет Сондре 0 0
5. Сампстед Альфонс 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Кастрати Фламур 1 0
2. Сормо Бент 1 0
3. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Мо Бреде 1 0
2. Сёрли Сондре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 0 0 0 0 0
 Будё-Глимт 100% (2) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде
Кристиансунд 0:3 Ранхейм Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Стабек 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:3 Одд Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Будё-Глимт 3:0 Тромсё Мольде 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Бранн Будё-Глимт 1:1 Тромсё
Будё-Глимт 2:0 Линенсе Линенсе 0:2 Будё-Глимт Марбелья 2:2 Будё-Глимт Бранн 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Викинг Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Викинг 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Мольде 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Русенборг 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Волеренга 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бранн 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Тромсё 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Кристиансунд 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Мольде 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Викинг 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Волеренга 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Русенборг 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тромсё 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бранн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кристиансунд 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Русенборг 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Волеренга 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мольде 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Викинг 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристиансунд 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Бранн 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Тромсё 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Викинг Бериша Ветон 1 0 0
2. Мольде Андерсен Эйрик Улланд 1 0 0
3. Будё-Глимт Салтнес Ульрик 1 0 0
4. Русенборг Захариассен Кристоффер 1 0 0
5. Будё-Глимт Сёрли Сондре 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Ховланд Эвен 1 0
2. Бранн Форрен Вегард 1 0
3. Кристиансунд Кастрати Фламур 1 0
4. Будё-Глимт Мо Бреде 1 0
5. Мольде Хуссейн Эцаз 1 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    Салтнес Ульрик получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Сёрли Сондре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Сёрли Сондре бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Сормо Бент получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Будё-Глимт
8.53
4.60
2.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кристиансунд 0:1 Будё-Глимт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 