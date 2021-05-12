Норвегия: Типпелиген 2021
Кристиансунд
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Кристиансунд
Будё-Глимт
14' Желтая карточкаСормо Бент
0:1
29' ГолСёрли Сондре
40' Желтая карточкаСёрли Сондре
50' Желтая карточкаСалтнес Ульрик
16
Фуру
Ивар
22
Сормо
Бент
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
27
Сёрли
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
-
22 Сормо БентЗащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Elias Hadaya
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Axel Lindahl
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
14'
29'
0:1
40'
50'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салтнес Ульрик
|1
|0.5
|2.
|Сёрли Сондре
|1
|0.5
|3.
|Ботхейм Эрик
|1
|0.5
|4.
|Фет Сондре
|0
|0
|5.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастрати Фламур
|1
|0
|2.
|Сормо Бент
|1
|0
|3.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мо Бреде
|1
|0
|2.
|Сёрли Сондре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Будё-Глимт
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде
Кристиансунд 0:3 Ранхейм Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Стабек 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:3 Одд Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =4 -2Будё-Глимт 3:0 Тромсё Мольде 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Бранн Будё-Глимт 1:1 Тромсё
Будё-Глимт 2:0 Линенсе Линенсе 0:2 Будё-Глимт Марбелья 2:2 Будё-Глимт Бранн 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Викинг Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Викинг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Волеренга
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Кристиансунд
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Викинг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Волеренга
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тромсё
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кристиансунд
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристиансунд
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Викинг
|Бериша Ветон
|1
|0
|0
|2.
|Мольде
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|0
|3.
|Будё-Глимт
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|0
|4.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Сёрли Сондре
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Ховланд Эвен
|1
|0
|2.
|Бранн
|Форрен Вегард
|1
|0
|3.
|Кристиансунд
|Кастрати Фламур
|1
|0
|4.
|Будё-Глимт
|Мо Бреде
|1
|0
|5.
|Мольде
|Хуссейн Эцаз
|1
|0