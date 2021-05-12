Норвегия: Типпелиген 2021
Кристиансунд
0:2
Конец матча
Стадион: Кристиансунд
Будё-Глимт
14' Желтая карточкаСормо Бент
0:1
29' ГолСёрли Сондре
40' Желтая карточкаСёрли Сондре
50' Желтая карточкаСалтнес Ульрик
65' Желтая карточкаБерг Патрик
0:2
67' ГолБотхейм Эрик
81' Желтая карточкаДиоп Амиду
16
Фуру
Ивар
22
Сормо
Бент
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
27
Сёрли
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
-
22 Сормо БентЗащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Elias Hadaya
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Axel Lindahl
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
14'
29'
0:1
40'
50'
65'
67'
0:2
81'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
11 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботхейм Эрик
|2
|1
|2.
|Салтнес Ульрик
|1
|0.5
|3.
|Сёрли Сондре
|1
|0.5
|4.
|Фет Сондре
|0
|0
|5.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастрати Фламур
|1
|0
|2.
|Диоп Амиду
|1
|0
|3.
|Сормо Бент
|1
|0
|4.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мо Бреде
|1
|0
|2.
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|3.
|Берг Патрик
|1
|0
|4.
|Сёрли Сондре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Будё-Глимт
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде
Кристиансунд 0:3 Ранхейм Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Стабек 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:3 Одд Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =4 -2Будё-Глимт 3:0 Тромсё Мольде 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Бранн Будё-Глимт 1:1 Тромсё
Будё-Глимт 2:0 Линенсе Линенсе 0:2 Будё-Глимт Марбелья 2:2 Будё-Глимт Бранн 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Викинг Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Викинг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Кристиансунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Бранн
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Викинг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Волеренга
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тромсё
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристиансунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристиансунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Волеренга
|Доннум Арон
|2
|0
|1
|2.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|0
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|1
|0
|0
|4.
|Мольде
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Ховланд Эвен
|1
|0
|2.
|Бранн
|Форрен Вегард
|1
|0
|3.
|Кристиансунд
|Кастрати Фламур
|1
|0
|4.
|Будё-Глимт
|Мо Бреде
|1
|0
|5.
|Мольде
|Хуссейн Эцаз
|1
|0