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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
0:2
Конец матча

Стадион:
Будё-Глимт
0'
14' Желтая карточка
Сормо Бент
0:1
29' Гол
Сёрли Сондре
40' Желтая карточка
Сёрли Сондре
50' Желтая карточка
Салтнес Ульрик
65' Желтая карточка
Берг Патрик
0:2
67' Гол
Ботхейм Эрик
81' Желтая карточка
Диоп Амиду
90'+4
1
Макдермот
Шон
2
Snorre
Nilsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
16
Фуру
Ивар
22
Сормо
Бент
21
Диоп
Амиду
6
Хопмарк
Андреас
23
Ульвестад
Пол
Эрик
13
Бюэ
Бендик
7
Скарсем
Олаус
29
Мумбанья
Фарис
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
9
Сольбаккен
Ола
Кристиансунд
4-3-2-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

14'
Сормо Бент
 
29'
0:1
Сёрли Сондре
(Фет Сондре)
40'
 
Сёрли Сондре
50'
 
Салтнес Ульрик
61'
 
Хаген Элиас
Сёрли Сондре
65'
 
Берг Патрик
66'
Ертсен Торгиль
Скарсем Олаус
 
67'
0:2
Ботхейм Эрик
70'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Мумбанья Фарис
 
78'
Кастрати Фламур
Ульвестад Пол Эрик
 
78'
Сивертсен Эрленд
Сормо Бент
 
78'
Agon Mucolli
Бюэ Бендик
 
81'
Диоп Амиду
 
83'
 
Тунекти Себастьян
Сольбаккен Ола

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботхейм Эрик 2 1
2. Салтнес Ульрик 1 0.5
3. Сёрли Сондре 1 0.5
4. Фет Сондре 0 0
5. Сампстед Альфонс 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Кастрати Фламур 1 0
2. Диоп Амиду 1 0
3. Сормо Бент 1 0
4. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Мо Бреде 1 0
2. Салтнес Ульрик 1 0
3. Берг Патрик 1 0
4. Сёрли Сондре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 0 0 0 0 0
 Будё-Глимт 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде
Кристиансунд 0:3 Ранхейм Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Стабек 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:3 Одд Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Будё-Глимт 3:0 Тромсё Мольде 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Бранн Будё-Глимт 1:1 Тромсё
Будё-Глимт 2:0 Линенсе Линенсе 0:2 Будё-Глимт Марбелья 2:2 Будё-Глимт Бранн 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Викинг Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:0 Олесунн Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Волеренга 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Викинг 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Мольде 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Русенборг 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тромсё 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Кристиансунд 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Бранн 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Мольде 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Викинг 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Волеренга 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Русенборг 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тромсё 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристиансунд 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Бранн 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Будё-Глимт 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Русенборг 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Мольде 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Викинг 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристиансунд 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Бранн 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Тромсё 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Волеренга Доннум Арон 2 0 1
2. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 2 0 0
3. Викинг Бериша Ветон 1 0 0
4. Мольде Андерсен Эйрик Улланд 1 0 0
5. Будё-Глимт Салтнес Ульрик 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Ховланд Эвен 1 0
2. Бранн Форрен Вегард 1 0
3. Кристиансунд Кастрати Фламур 1 0
4. Будё-Глимт Мо Бреде 1 0
5. Мольде Хуссейн Эцаз 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Сёрли Сондре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Сёрли Сондре бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Сормо Бент получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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