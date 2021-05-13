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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Русенборг
2:0
Второй тайм: 52'

Стадион: Зрители: 600
Викинг
0'
7' Желтая карточка
Белл Джо
1:0
25' Гол
Хенриксен Маркус
29' Желтая карточка
Исламович Дино
2:0
45' Гол
Stefano Holmquist
52'
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
16
Ховланд
Эвен
25
Adam
Andersson
II
4
Хофф
Вебьёрн
7
Хенриксен
Маркус
18
Захариассен
Кристоффер
22
Stefano
Holmquist
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
1
Эустбё
Ивен
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Хове
Рунар
5
Хеггхейм
Хенрик
3
Веватне
Вильяр
16
Лёкберг
Кристоффер
8
Белл
Джо
7
Торстейнбё
Фредерик
27
Фридйонссон
Самуэль
9
Кабран
Кевин
14
Бериша
Ветон
Русенборг
4-3-3
Викинг
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Белл Джо
25'
Хенриксен Маркус
(Исламович Дино)
1:0
27'
 
Танген Харальд
Фридйонссон Самуэль
29'
Исламович Дино
 
33'
Хольсе Карло
Хенриксен Маркус
 
45'
Stefano Holmquist
(Adam Andersson II)
2:0
46'
Молинс Гильермо
Исламович Дино
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хенриксен Маркус 1 0.5
2. Stefano Holmquist 1 0.5
3. Захариассен Кристоффер 1 0.5
4. Исламович Дино 0 0
5. Хофф Вебьёрн 0 0
6. Adam Andersson II 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 1 0.5
2. Фридйонссон Самуэль 1 0.5
3. Кабран Кевин 0 0
4. Белл Джо 0 0

Карточки

Русенборг
# Игрок      
1. Ховланд Эвен 1 0
2. Захариассен Кристоффер 1 0
3. Исламович Дино 1 0
4. Хофф Вебьёрн 1 0
5. Adam Andersson II 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Лёкберг Кристоффер 1 0
2. Белл Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 0 0 100% (1) 0 0 0
 Викинг 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Волеренга 1:1 Русенборг Ранхейм 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Тромсё
Русенборг 2:1 Ранхейм Русенборг 3:0 Рёуфосс Саннефьёрд 0:0 Русенборг Русенборг 3:1 Мольде Русенборг 1:0 Мьёндален Волеренга 1:0 Русенборг Будё-Глимт 5:1 Русенборг Русенборг 2:3 Бранн Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор
Викинг Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 3:3 Старт Санднес 1:1 Викинг
Викинг 1:1 Осане Будё-Глимт 3:0 Викинг Викинг 2:2 Волеренга Саннефьёрд 2:2 Викинг Викинг 2:0 Бранн Викинг 4:1 Старт Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Викинг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Викинг 3:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:1 Викинг Типпелиген
Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Русенборг Типпелиген Викинг 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:4 Русенборг Типпелиген Викинг 4:2 Русенборг Товарищеские матчи Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Викинг Типпелиген Русенборг 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген Русенборг 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Русенборг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Русенборг 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Волеренга 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Мольде 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Викинг 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Тромсё 2 0 1 1 3 - 6 1
7. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристиансунд 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Бранн 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Русенборг 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Викинг 0:2 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Мольде 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Тромсё 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Волеренга 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристиансунд 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Бранн 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Будё-Глимт 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Мольде 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Русенборг 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристиансунд 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Викинг 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Бранн 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Тромсё 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Волеренга Доннум Арон 2 0 1
2. Мольде Омойджуфано Охи 2 0 0
3. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 0
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 2 0 0
5. Тромсё Moses Ebiye 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Ховланд Эвен 1 0
2. Бранн Форрен Вегард 1 0
3. Тромсё Йенсен Рубен 1 0
4. Кристиансунд Кастрати Фламур 1 0
5. Будё-Глимт Мо Бреде 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Викинг
1.73
6.28
5.20
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Где смотреть матч Русенборг 2:0 Викинг онлайн

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