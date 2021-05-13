Норвегия: Типпелиген 2021
Русенборг
5:0
Конец матча
Стадион: Леркендаль Зрители: 600
Викинг
7' Желтая карточкаБелл Джо
1:0
25' ГолХенриксен Маркус
29' Желтая карточкаИсламович Дино
2:0
45' ГолStefano Holmquist
3:0
58' ГолЭйолфссон Холмар Эрн
60' Желтая карточкаЛёкберг Кристоффер
4:0
71' ГолЗахариассен Кристоффер
5:0
74' ГолМолинс Гильермо
16
Ховланд
Эвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хольсе КарлоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
Ход матча
7'
25'
29'
45'
58'
71'
74'
5:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
12 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|2
|1
|2.
|Молинс Гильермо
|1
|0.5
|3.
|Хенриксен Маркус
|1
|0.5
|4.
|Stefano Holmquist
|1
|0.5
|5.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0.5
|6.
|Хольсе Карло
|0
|0
|7.
|Исламович Дино
|0
|0
|8.
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|9.
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|10.
|Adam Andersson II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|1
|0.5
|2.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.5
|3.
|Кабран Кевин
|0
|0
|4.
|Белл Джо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ховланд Эвен
|1
|0
|2.
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|3.
|Исламович Дино
|1
|0
|4.
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|5.
|Adam Andersson II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0
|2.
|Белл Джо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Русенборг
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Викинг
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +11 =3 -6Волеренга 1:1 Русенборг Ранхейм 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Тромсё
Русенборг 2:1 Ранхейм Русенборг 3:0 Рёуфосс Саннефьёрд 0:0 Русенборг Русенборг 3:1 Мольде Русенборг 1:0 Мьёндален Волеренга 1:0 Русенборг Будё-Глимт 5:1 Русенборг Русенборг 2:3 Бранн Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор
Викинг Последние 20 матчей: +9 =7 -4Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 3:3 Старт Санднес 1:1 Викинг
Викинг 1:1 Осане Будё-Глимт 3:0 Викинг Викинг 2:2 Волеренга Саннефьёрд 2:2 Викинг Викинг 2:0 Бранн Викинг 4:1 Старт Сарпсборг-08 1:2 Викинг Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Викинг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Русенборг Типпелиген Викинг 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:4 Русенборг Типпелиген Викинг 4:2 Русенборг Товарищеские матчи Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Викинг Типпелиген Русенборг 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген Русенборг 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Русенборг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Русенборг
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|3.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Мольде
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Викинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|6.
|Тромсё
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|7.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристиансунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Бранн
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Викинг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Тромсё
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Волеренга
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристиансунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Мольде
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристиансунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Викинг
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Волеренга
|Доннум Арон
|2
|0
|1
|2.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|0
|3.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|2
|0
|0
|4.
|Мольде
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Викинг
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0
|2.
|Русенборг
|Ховланд Эвен
|1
|0
|3.
|Бранн
|Форрен Вегард
|1
|0
|4.
|Тромсё
|Йенсен Рубен
|1
|0
|5.
|Кристиансунд
|Кастрати Фламур
|1
|0