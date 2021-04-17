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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 3 (1) 0.5
2. Рэшфорд Маркус 2 0.33
3. Погба Поль 1 0.17
4. Джеймс Дэниэл 1 0.17
5. Кавани Эдинсон 1 0.17
6. Диалло Амад 1 0.17
7. Фред Сантос 0 0
8. Байи Эрик 0 0
9. Линделоф Виктор 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 7 0.58
2. Джеко Эдин 4 0.33
3. Пеллегрини Лоренцо 2 0.17
4. Ибаньес Рожер 2 0.17
5. Верету Жордан 1 (1) 0.08
6. Педро Родригес 1 0.08
7. Мхитарян Генрих 1 0.08
8. Эль-Шаарави Стефан 1 0.08
9. Перес Бруно 1 0.08
10. Перес Карлес 1 0.08
11. Калафьори Рикардо 1 0.08
12. Миланезе Томмазо 1 0.08
13. Манчини Джанлука 1 0.08
14. Кумбулла Мараш 1 0.08
15. Спинаццола Леонардо 0 0
16. Кристанте Бриан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Погба Поль 2 0
2. Шоу Люк 2 0
3. Мактоминай Скотт 2 0
4. Матич Неманья 1 0
5. Магуайр Гарри 1 0
6. Фред Сантос 1 0
7. Линделоф Виктор 1 0
8. Уан-Биссака Аарон 1 0
9. Уильямс Брендон 1 0
Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 3 0
2. Карсдорп Рик 3 0
3. Джеко Эдин 2 0
4. Верету Жордан 2 0
5. Кристанте Бриан 2 0
6. Манчини Джанлука 2 0
7. Вильяр Гонсало 2 0
8. Ибаньес Рожер 2 0
9. Калафьори Рикардо 2 0
10. Фасио Федерико 1 0
11. Мхитарян Генрих 1 0
12. Жуан Жезус 1 0
13. Диавара Амаду 1 0
14. Кумбулла Мараш 1 0
15. Трипи Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Рома 8% (2) 16% (4) 8% (2) 12% (3) 28% (7) 28% (7)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон
Рома Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс
Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Рома 2:3 Манчестер Юнайтед Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 1:0 Рома Лига чемпионов Рома 0:2 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Рома 1:1 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
1/16 финала
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
5 Мольде
3 Хоффенхайм
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
1/8 финала
?
?
2 Манчестер Юнайтед
1 Милан
5 Аякс
0 Янг Бойз
5 Рома
1 Шахтёр Донецк
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1/4 финала
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2 Аякс
3 Рома
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1/2 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2021, осталось 2 дня 19 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Манчестер Юнайтед 91.5% (54)
    X 5.1% (3)
    Рома 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Рома
    1.64
    4.38
    6.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Рома

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    91.5% (54)
    Ничья
    5.1% (3)
    Рома
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.63% (34)
    Меньше
    42.37% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    61.02% (36)
    Нет
    38.98% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    40.7% (24)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    25.4% (15)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    11.9% (7)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    11.9% (7)
    1:1 Ничья
    5.1% (3)
    1:2 Рома
    3.4% (2)
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