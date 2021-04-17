Манчестер Юнайтед
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Стадион: Олд Траффорд
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.5
|2.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.33
|3.
|Погба Поль
|1
|0.17
|4.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.17
|5.
|Кавани Эдинсон
|1
|0.17
|6.
|Диалло Амад
|1
|0.17
|7.
|Фред Сантос
|0
|0
|8.
|Байи Эрик
|0
|0
|9.
|Линделоф Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Борха
|7
|0.58
|2.
|Джеко Эдин
|4
|0.33
|3.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.17
|4.
|Ибаньес Рожер
|2
|0.17
|5.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.08
|6.
|Педро Родригес
|1
|0.08
|7.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.08
|8.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.08
|9.
|Перес Бруно
|1
|0.08
|10.
|Перес Карлес
|1
|0.08
|11.
|Калафьори Рикардо
|1
|0.08
|12.
|Миланезе Томмазо
|1
|0.08
|13.
|Манчини Джанлука
|1
|0.08
|14.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.08
|15.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|16.
|Кристанте Бриан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Погба Поль
|2
|0
|2.
|Шоу Люк
|2
|0
|3.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|4.
|Матич Неманья
|1
|0
|5.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|6.
|Фред Сантос
|1
|0
|7.
|Линделоф Виктор
|1
|0
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|9.
|Уильямс Брендон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|3
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|3
|0
|3.
|Джеко Эдин
|2
|0
|4.
|Верету Жордан
|2
|0
|5.
|Кристанте Бриан
|2
|0
|6.
|Манчини Джанлука
|2
|0
|7.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|8.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|9.
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|10.
|Фасио Федерико
|1
|0
|11.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|12.
|Жуан Жезус
|1
|0
|13.
|Диавара Амаду
|1
|0
|14.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|15.
|Трипи Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Рома
|8% (2)
|16% (4)
|8% (2)
|12% (3)
|28% (7)
|28% (7)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =7 -1Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон
Рома Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
1/16 финала
1/8 финала
1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Рома
Исход игры
Манчестер Юнайтед
91.5% (54)
Ничья
5.1% (3)
Рома
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.63% (34)
Меньше
42.37% (25)
Обе команды забьют
Да
61.02% (36)
Нет
38.98% (23)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
40.7% (24)
2:0 Манчестер Юнайтед
25.4% (15)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.9% (7)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.9% (7)
1:1 Ничья
5.1% (3)
1:2 Рома
3.4% (2)
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