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Рома
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 7 0.54
2. Джеко Эдин 5 0.38
3. Пеллегрини Лоренцо 3 (1) 0.23
4. Ибаньес Рожер 2 0.15
5. Верету Жордан 1 (1) 0.08
6. Педро Родригес 1 0.08
7. Мхитарян Генрих 1 0.08
8. Эль-Шаарави Стефан 1 0.08
9. Перес Бруно 1 0.08
10. Перес Карлес 1 0.08
11. Калафьори Рикардо 1 0.08
12. Миланезе Томмазо 1 0.08
13. Манчини Джанлука 1 0.08
14. Кумбулла Мараш 1 0.08
15. Спинаццола Леонардо 0 0
16. Кристанте Бриан 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 5 (2) 0.71
2. Кавани Эдинсон 3 0.43
3. Погба Поль 2 0.29
4. Рэшфорд Маркус 2 0.29
5. Джеймс Дэниэл 1 0.14
6. Гринвуд Мэйсон 1 0.14
7. Диалло Амад 1 0.14
8. Фред Сантос 0 0
9. Байи Эрик 0 0
10. Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 3 0
2. Карсдорп Рик 3 0
3. Вильяр Гонсало 3 0
4. Джеко Эдин 2 0
5. Верету Жордан 2 0
6. Кристанте Бриан 2 0
7. Манчини Джанлука 2 0
8. Ибаньес Рожер 2 0
9. Калафьори Рикардо 2 0
10. Фасио Федерико 1 0
11. Смоллинг Крис 1 0
12. Мхитарян Генрих 1 0
13. Жуан Жезус 1 0
14. Диавара Амаду 1 0
15. Кумбулла Мараш 1 0
16. Трипи Филиппо 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Погба Поль 3 0
2. Шоу Люк 2 0
3. Мактоминай Скотт 2 0
4. Матич Неманья 1 0
5. Магуайр Гарри 1 0
6. Фред Сантос 1 0
7. Линделоф Виктор 1 0
8. Уан-Биссака Аарон 1 0
9. Уильямс Брендон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 11.11% (3) 25.93% (7) 25.93% (7)
 Манчестер Юнайтед 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 26.67% (4) 20% (3)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта
Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада
Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон

Последние игры между собой

Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лига Европы Рома 2:3 Манчестер Юнайтед Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 1:0 Рома Лига чемпионов Рома 0:2 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
Рома 1:1 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
1/16 финала
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
5 Мольде
3 Хоффенхайм
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
1/8 финала
?
?
2 Манчестер Юнайтед
1 Милан
5 Аякс
0 Янг Бойз
5 Рома
1 Шахтёр Донецк
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1/4 финала
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2 Аякс
3 Рома
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Рома 27.8% (15)
    X 27.8% (15)
    Манчестер Юнайтед 44.4% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.80
    4.15
    1.97
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Рома - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Рома
    26.4% (14)
    Ничья
    28.3% (15)
    Манчестер Юнайтед
    45.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (39)
    Меньше
    25% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    96.15% (50)
    Нет
    3.85% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    35.8% (19)
    2:1 Рома
    24.5% (13)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    2:2 Ничья
    7.5% (4)
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