Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Борха
|7
|0.54
|2.
|Джеко Эдин
|5
|0.38
|3.
|Пеллегрини Лоренцо
|3 (1)
|0.23
|4.
|Ибаньес Рожер
|2
|0.15
|5.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.08
|6.
|Педро Родригес
|1
|0.08
|7.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.08
|8.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.08
|9.
|Перес Бруно
|1
|0.08
|10.
|Перес Карлес
|1
|0.08
|11.
|Калафьори Рикардо
|1
|0.08
|12.
|Миланезе Томмазо
|1
|0.08
|13.
|Манчини Джанлука
|1
|0.08
|14.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.08
|15.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|16.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|5 (2)
|0.71
|2.
|Кавани Эдинсон
|3
|0.43
|3.
|Погба Поль
|2
|0.29
|4.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.29
|5.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.14
|6.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.14
|7.
|Диалло Амад
|1
|0.14
|8.
|Фред Сантос
|0
|0
|9.
|Байи Эрик
|0
|0
|10.
|Линделоф Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|3
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|3
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|4.
|Джеко Эдин
|2
|0
|5.
|Верету Жордан
|2
|0
|6.
|Кристанте Бриан
|2
|0
|7.
|Манчини Джанлука
|2
|0
|8.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|9.
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|10.
|Фасио Федерико
|1
|0
|11.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|13.
|Жуан Жезус
|1
|0
|14.
|Диавара Амаду
|1
|0
|15.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|16.
|Трипи Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Погба Поль
|3
|0
|2.
|Шоу Люк
|2
|0
|3.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|4.
|Матич Неманья
|1
|0
|5.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|6.
|Фред Сантос
|1
|0
|7.
|Линделоф Виктор
|1
|0
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|9.
|Уильямс Брендон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|25.93% (7)
|Манчестер Юнайтед
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|20% (3)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =7 -1Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада
Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон
Последние игры между собой
Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
1/2 финала
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Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Рома
26.4% (14)
Ничья
28.3% (15)
Манчестер Юнайтед
45.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
75% (39)
Меньше
25% (13)
Обе команды забьют
Да
96.15% (50)
Нет
3.85% (2)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
35.8% (19)
2:1 Рома
24.5% (13)
1:1 Ничья
20.8% (11)
2:2 Ничья
7.5% (4)
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