Копа Судамерикана 2021
Боливар
2:1
Второй тайм: 59'
Вильстерман
0:1
6' ПенальтиОсорио Умберто
14' Желтая карточкаСадику Армандо
17' Желтая карточкаХустиниано Леонель
21' Желтая карточкаМелеан Алехандро
1:1
23' ПенальтиСааведра Эрвин
25' Желтая карточкаEdson Perez
39' Желтая карточкаБанегас Луис
2:1
42' ПенальтиСааведра Эрвин
45' Желтая карточкаРодригес Патрисио II
45' Желтая карточкаКордано Рубен
10
Рей
Альваро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рей АльвароНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Меначо СесарНападающий
-
27 Lucas Chavez
-
-
-
15 Jhon Garcia
-
-
-
Главный тренер: Natxo Gonzalez
- Основной состав
-
22 Банегас ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Аньес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Варгас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лизио ДамианПолузащитник
- Нападающий
-
-
12 Daniel Sandy
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Diaz
Ход матча
6'
0:1
14'
21'
23'
1:1
25'
39'
42'
2:1
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сааведра Эрвин
|3 (2)
|0.75
|2.
|Фернандес Роберто
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Умберто
|2 (2)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хустиниано Леонель
|2
|0
|2.
|Садику Армандо
|1
|0
|3.
|Гранель Алекс
|1
|0
|4.
|Сааведра Эрвин
|1
|0
|5.
|Кордано Рубен
|1
|0
|6.
|Меначо Сесар
|1
|0
|7.
|Кинтерос Хайро
|1
|0
|8.
|Gabriel Villamil
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Патрисио II
|2
|0
|2.
|Мелеан Алехандро
|1
|0
|3.
|Edson Perez
|1
|0
|4.
|Teodoro Paredes
|1
|0
|5.
|Santiago Echeveriia
|1
|0
|6.
|Коимбра Кристиан
|1
|0
|7.
|Rodrigo Morales
|1
|0
|8.
|Банегас Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боливар
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Вильстерман
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Боливар Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сан-Хосе Оруро 0:5 Боливар Боливар 0:0 Сеара Боливар 2:0 Real Tomayapo Вильстерман 0:0 Боливар
Аурора 1:1 Боливар Боливар 2:1 Арсенал Саранди Хуниор 3:0 Боливар Боливар 1:0 Independiente Petrolero Боливар 2:1 Хуниор Боливар 2:0 Блуминг Боливар 1:0 Реал Потоси Боливар 5:0 Монтевидео Уондерерс Гуабира 3:1 Боливар Монтевидео Уондерерс 1:0 Боливар Боливар 4:1 Ориенте Петролеро Вильстерман 2:0 Боливар Боливар 0:0 Олвейз Рэди Реал Потоси 2:3 Боливар Боливар 4:0 Реал Санта Крус Стронгест 2:1 Боливар
Вильстерман Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вильстерман 5:2 Олвейз Рэди Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Муниципаль Винто 3:1 Вильстерман Вильстерман 0:0 Боливар
Independiente Petrolero 5:4 Вильстерман Сеара 3:1 Вильстерман Вильстерман 0:3 Стронгест Муниципаль Винто 1:2 Вильстерман Ориенте Петролеро 4:2 Вильстерман Реал Санта Крус 0:2 Вильстерман Вильстерман 2:1 Муниципаль Винто Вильстерман 1:2 Насьональ Потоси Рояль Пари 3:0 Вильстерман Вильстерман 2:0 Боливар Муниципаль Винто 1:1 Вильстерман Вильстерман 2:2 Ориенте Петролеро Сан-Хосе Оруро 0:2 Вильстерман Олвейз Рэди 1:0 Вильстерман Вильстерман 3:1 Реал Потоси Реал Санта Крус 1:3 Вильстерман
Последние игры между собой
Боливар: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Вильстерман: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Вильстерман 3:2 Боливар Примера Боливар 3:0 Вильстерман Примера Вильстерман 0:2 Боливар Примера Вильстерман 3:1 Боливар Примера Боливар 2:1 Вильстерман Примера Вильстерман 4:2 Боливар Примера Боливар 5:1 Вильстерман Примера Вильстерман 2:2 Боливар Примера Боливар 1:1 Вильстерман Примера Боливар 2:0 Вильстерман Примера Вильстерман 1:0 Боливар Примера Вильстерман 0:0 Боливар Примера Боливар 2:1 Вильстерман Примера Боливар 0:2 Вильстерман Примера Вильстерман 2:2 Боливар Примера Боливар 2:0 Вильстерман Примера
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боливар
|2:1
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Сеара
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|4.
|Вильстерман
|1:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боливар
|2:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Сеара
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Вильстерман
|1:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|2.
|Боливар
|2:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Вильстерман
|1:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|2.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|4
|1
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|3
|0
|0
|4.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|3
|1
|0
|5.
|Боливар
|Сааведра Эрвин
|3
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|2.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1
|3.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|Nikao
|3
|0
|5.
|Либертад
|Antonio Bareiro
|3
|0