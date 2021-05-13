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Копа Судамерикана 2021

2021
Боливар
2:1
Второй тайм: 59'
Вильстерман
0'
0:1
6' Пенальти
Осорио Умберто
14' Желтая карточка
Садику Армандо
17' Желтая карточка
Хустиниано Леонель
21' Желтая карточка
Мелеан Алехандро
1:1
23' Пенальти
Сааведра Эрвин
25' Желтая карточка
Edson Perez
39' Желтая карточка
Банегас Луис
2:1
42' Пенальти
Сааведра Эрвин
45' Желтая карточка
Родригес Патрисио II
45' Желтая карточка
Кордано Рубен
59'
12
Кордано
Рубен
8
Бехарано
Диего
20
Гитьян
Альберто
3
Кинтерос
Хайро
21
Фернандес
Роберто
23
Хустиниано
Леонель
6
Гранель
Алекс
16
Gabriel
Villamil
26
Сааведра
Эрвин
10
Рей
Альваро
9
Садику
Армандо
22
Банегас
Луис
11
Мелеан
Алехандро
49
Teodoro
Paredes
2
Ортис
Максимилиано
7
Edson
Perez
26
Аньес
Карлос
18
Rodrigo
Morales
17
Родригес
Патрисио
II
8
Вильярроэль
Мойзес
10
Campos
Sérgio
III
24
Осорио
Умберто
Боливар
Вильстерман

Бомбардиры внутри турнира

Боливар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сааведра Эрвин 3 (2) 0.75
2. Фернандес Роберто 1 0.25
Вильстерман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Умберто 2 (2) 0.5

Карточки

Боливар
# Игрок      
1. Хустиниано Леонель 2 0
2. Садику Армандо 1 0
3. Гранель Алекс 1 0
4. Сааведра Эрвин 1 0
5. Кордано Рубен 1 0
6. Меначо Сесар 1 0
7. Кинтерос Хайро 1 0
8. Gabriel Villamil 1 0
Вильстерман
# Игрок      
1. Родригес Патрисио II 2 0
2. Мелеан Алехандро 1 0
3. Edson Perez 1 0
4. Teodoro Paredes 1 0
5. Santiago Echeveriia 1 0
6. Коимбра Кристиан 1 0
7. Rodrigo Morales 1 0
8. Банегас Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боливар 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Вильстерман 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Боливар Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сан-Хосе Оруро 0:5 Боливар Боливар 0:0 Сеара Боливар 2:0 Real Tomayapo Вильстерман 0:0 Боливар
Аурора 1:1 Боливар Боливар 2:1 Арсенал Саранди Хуниор 3:0 Боливар Боливар 1:0 Independiente Petrolero Боливар 2:1 Хуниор Боливар 2:0 Блуминг Боливар 1:0 Реал Потоси Боливар 5:0 Монтевидео Уондерерс Гуабира 3:1 Боливар Монтевидео Уондерерс 1:0 Боливар Боливар 4:1 Ориенте Петролеро Вильстерман 2:0 Боливар Боливар 0:0 Олвейз Рэди Реал Потоси 2:3 Боливар Боливар 4:0 Реал Санта Крус Стронгест 2:1 Боливар
Вильстерман Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вильстерман 5:2 Олвейз Рэди Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Муниципаль Винто 3:1 Вильстерман Вильстерман 0:0 Боливар
Independiente Petrolero 5:4 Вильстерман Сеара 3:1 Вильстерман Вильстерман 0:3 Стронгест Муниципаль Винто 1:2 Вильстерман Ориенте Петролеро 4:2 Вильстерман Реал Санта Крус 0:2 Вильстерман Вильстерман 2:1 Муниципаль Винто Вильстерман 1:2 Насьональ Потоси Рояль Пари 3:0 Вильстерман Вильстерман 2:0 Боливар Муниципаль Винто 1:1 Вильстерман Вильстерман 2:2 Ориенте Петролеро Сан-Хосе Оруро 0:2 Вильстерман Олвейз Рэди 1:0 Вильстерман Вильстерман 3:1 Реал Потоси Реал Санта Крус 1:3 Вильстерман

Последние игры между собой

Боливар: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Вильстерман: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Вильстерман 0:0 Боливар Копа Судамерикана Вильстерман 2:0 Боливар Примера Боливар 1:1 Вильстерман Примера Боливар 1:1 Вильстерман Примера
Вильстерман 3:2 Боливар Примера Боливар 3:0 Вильстерман Примера Вильстерман 0:2 Боливар Примера Вильстерман 3:1 Боливар Примера Боливар 2:1 Вильстерман Примера Вильстерман 4:2 Боливар Примера Боливар 5:1 Вильстерман Примера Вильстерман 2:2 Боливар Примера Боливар 1:1 Вильстерман Примера Боливар 2:0 Вильстерман Примера Вильстерман 1:0 Боливар Примера Вильстерман 0:0 Боливар Примера Боливар 2:1 Вильстерман Примера Боливар 0:2 Вильстерман Примера Вильстерман 2:2 Боливар Примера Боливар 2:0 Вильстерман Примера

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боливар 2:1 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Сеара 4 1 3 0 3 - 1 6
3. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 2 5
4. Вильстерман 1:2 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боливар 2:1 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Арсенал Саранди 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Сеара 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Вильстерман 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 2 0 2 0 0 - 0 2
2. Боливар 2:1 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Вильстерман 1:2 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
2. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 4 1 0
3. Гремио Феррейра Факундо 3 0 0
4. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 3 1 0
5. Боливар Сааведра Эрвин 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
2. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
3. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
4. Атлетико Паранаэнсе Nikao 3 0
5. Либертад Antonio Bareiro 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Edzon Perez уходит с поля. Арано Пауль выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Боливар
Ничья
Вильстерман
1.17
6.35
19.00
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Где смотреть матч Боливар 2:1 Вильстерман онлайн

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