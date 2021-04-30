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Марсель
1:1
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
53' Желтая карточка
Коне Ламин
56' Желтая карточка
Ронжье Валентин
0:1
73' Гол
Митрович Стефан
82' Желтая карточка
Лирола Поль
86' Желтая карточка
Диалло Хабиб
1:1
86' Гол
Бенедетто Дарио
90' Желтая карточка
Милик Аркадиуш
90' Желтая карточка
Гуйе Пап
90'+5
30
Манданда
Стив
5
Балерди
Леонардо
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
29
Лирола
Поль
26
Товен
Флорьян
4
Камара
Бубакар
21
Ронжье
Валентин
25
Нагатомо
Юто
10
Пайе
Димитри
19
Милик
Аркадиуш
1
Селс
Матц
4
Гильберт
Фредерик
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
17
Беллегард
Жан-Рикнер
6
Аолу
Жан-Эде
11
Льенар
Димитри
28
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Марсель
3-5-2
Страсбург
5-3-2

Ход матча

53'
 
Коне Ламин
56'
Ронжье Валентин
 
57'
Энрике Луис III
Нагатомо Юто
 
58'
Гуйе Пап
Ронжье Валентин
 
73'
0:1
Митрович Стефан
(Льенар Димитри)
76'
 
Сиссоко Ибраима
Льенар Димитри
82'
Лирола Поль
 
83'
Бенедетто Дарио
Камара Бубакар
 
86'
 
Диалло Хабиб
86'
 
Сиби Маам
Диалло Хабиб
86'
Бенедетто Дарио
(Энрике Луис III)
1:1
90'
 
Сахи Дион
Беллегард Жан-Рикнер
90'
Милик Аркадиуш
 
90'
Гуйе Пап
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 8 0.23
2. Пайе Димитри 7 0.2
3. Бенедетто Дарио 5 (1) 0.14
4. Милик Аркадиуш 5 (1) 0.14
5. Жермен Валер 3 0.09
6. Альваро Гонсалес II 2 0.06
7. Сансон Морган 2 0.06
8. Хауи Саиф-Эдин 2 0.06
9. Чалета-Цар Дуе 2 0.06
10. Радоньич Неманья 2 0.06
11. Лирола Поль 2 0.06
12. Кюизанс Микаэль 2 0.06
13. Гуйе Пап 2 0.06
14. Балерди Леонардо 2 0.06
15. Ронжье Валентин 1 0.03
16. Амави Жордан 1 0.03
17. Перрен Люка 1 0.03
18. Энрике Луис III 0 0
19. Камара Бубакар 0 0
20. Нагатомо Юто 0 0
21. Сакаи Хироки 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 13 (4) 0.37
2. Диалло Хабиб 8 (1) 0.23
3. Томассон Адриен 5 0.14
4. Лала Кенни 3 (3) 0.09
5. Льенар Димитри 2 (1) 0.06
6. Аолу Жан-Эде 2 0.06
7. Митрович Стефан 2 0.06
8. Шахири Мехди 2 0.06
9. Гильберт Фредерик 1 0.03
10. Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
11. Симакан Мохамед 1 0.03
12. Коне Ламин 1 0.03
13. Зохи Кевин 1 0.03
14. Сахи Дион 1 0.03
15. Уорис Маджид 1 (1) 0.03
16. Каси Антони 0 0
17. Кароль Лионель 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 12 0
2. Гуйе Пап 10 1
3. Чалета-Цар Дуе 8 1
4. Сакаи Хироки 6 1
5. Ронжье Валентин 7 0
6. Балерди Леонардо 5 1
7. Пайе Димитри 3 2
8. Камара Бубакар 6 0
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Амави Жордан 3 1
11. Товен Флорьян 4 0
12. Хауи Саиф-Эдин 4 0
13. Кюизанс Микаэль 3 0
14. Нагатомо Юто 2 0
15. Стротман Кевин 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Лирола Поль 2 0
18. Манданда Стив 1 0
19. Жермен Валер 1 0
20. Милик Аркадиуш 1 0
21. Лопес Максим 1 0
22. Радоньич Неманья 1 0
23. Перрен Люка 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 8 0
2. Томассон Адриен 6 1
3. Джику Александр 7 0
4. Сиссоко Ибраима 6 0
5. Ажорк Людовик 5 0
6. Митрович Стефан 3 1
7. Гильберт Фредерик 2 1
8. Коне Ламин 3 0
9. Беллегард Жан-Рикнер 3 0
10. Льенар Димитри 2 0
11. Диалло Хабиб 2 0
12. Симакан Мохамед 2 0
13. Кавасима Эйдзи 1 0
14. Кароль Лионель 1 0
15. Прчич Саньин 1 0
16. Лала Кенни 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 12.24% (6) 8.16% (4) 28.57% (14) 14.29% (7) 8.16% (4) 28.57% (14)
 Страсбург 4.55% (2) 27.27% (12) 22.73% (10) 9.09% (4) 13.64% (6) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон
Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург
Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург

Последние игры между собой

Марсель: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Страсбург 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Страсбург Кубок Марсель 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Марсель Лига 1
Марсель 1:1 Страсбург Кубок лиги Марсель 3:2 Страсбург Лига 1 Марсель 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:3 Марсель Лига 1 Марсель 4:3 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 34 21 10 3 57 - 22 73
2. ПСЖ Заявка 34 23 3 8 77 - 26 72
3. Монако Заявка 34 22 5 7 71 - 38 71
4. Лион Заявка 34 19 10 5 67 - 35 67
5. Ланс Заявка 34 15 11 8 54 - 46 56
6. Марсель Заявка 35 15 11 9 50 - 43 56
7. Ренн Заявка 34 15 9 10 48 - 36 54
8. Монпелье Заявка 34 12 11 11 54 - 57 47
9. Ницца Заявка 34 13 7 14 44 - 45 46
10. Метц Заявка 34 11 10 13 37 - 41 43
11. Анже Заявка 34 11 8 15 34 - 51 41
12. Реймс Заявка 34 9 14 11 39 - 41 41
13. Брест Заявка 34 11 7 16 47 - 57 40
14. Сент-Этьен Заявка 34 10 9 15 39 - 52 39
15. Страсбург Заявка 35 10 8 17 44 - 54 38
16. Бордо Заявка 34 10 6 18 36 - 52 36
17. Лорьян Заявка 34 9 8 17 44 - 62 35
18. Нант Заявка 34 6 13 15 35 - 52 31
19. Ним Заявка 34 8 7 19 33 - 62 31
20. Дижон Заявка 34 3 9 22 23 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Ланс Заявка 17 7 6 4 28 - 23 27
8. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
9. Лорьян Заявка 17 8 2 7 27 - 28 26
10. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
11. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
12. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
13. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14. Бордо Заявка 17 5 4 8 15 - 21 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 17 12 4 1 31 - 11 40
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
10. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
11. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
12. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
13. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
14. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
15. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
16. Бордо Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
17. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 25 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Марсель 94.4% (118)
X 4% (5)
Страсбург 1.6% (2)
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Прогнозы на матч Марсель 1:1 Страсбург

Исход игры
Марсель
94.4% (118)
Ничья
4% (5)
Страсбург
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.4% (73)
Меньше
41.6% (52)
Обе команды забьют
Да
60.8% (76)
Нет
39.2% (49)
Популярный счёт
2:1 Марсель
47.2% (59)
2:0 Марсель
20.8% (26)
1:0 Марсель
17.6% (22)
3:1 Марсель
8% (10)
1:1 Ничья
3.2% (4)
1:2 Страсбург
1.6% (2)
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