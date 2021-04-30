53' Желтая карточкаКоне Ламин
56' Желтая карточкаРонжье Валентин
0:1
73' ГолМитрович Стефан
82' Желтая карточкаЛирола Поль
86' Желтая карточкаДиалло Хабиб
1:1
86' ГолБенедетто Дарио
90' Желтая карточкаМилик Аркадиуш
90' Желтая карточкаГуйе Пап
29
Лирола
Поль
25
Нагатомо
Юто
10
Пайе
Димитри
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Нагатомо ЮтоПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
-
31 Сахи Дион
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
53'
56'
73'
82'
86'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|8
|0.23
|2.
|Пайе Димитри
|7
|0.2
|3.
|Бенедетто Дарио
|5 (1)
|0.14
|4.
|Милик Аркадиуш
|5 (1)
|0.14
|5.
|Жермен Валер
|3
|0.09
|6.
|Альваро Гонсалес II
|2
|0.06
|7.
|Сансон Морган
|2
|0.06
|8.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.06
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.06
|10.
|Радоньич Неманья
|2
|0.06
|11.
|Лирола Поль
|2
|0.06
|12.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.06
|13.
|Гуйе Пап
|2
|0.06
|14.
|Балерди Леонардо
|2
|0.06
|15.
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|16.
|Амави Жордан
|1
|0.03
|17.
|Перрен Люка
|1
|0.03
|18.
|Энрике Луис III
|0
|0
|19.
|Камара Бубакар
|0
|0
|20.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|21.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|13 (4)
|0.37
|2.
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.23
|3.
|Томассон Адриен
|5
|0.14
|4.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.09
|5.
|Льенар Димитри
|2 (1)
|0.06
|6.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.06
|7.
|Митрович Стефан
|2
|0.06
|8.
|Шахири Мехди
|2
|0.06
|9.
|Гильберт Фредерик
|1
|0.03
|10.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|11.
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|12.
|Коне Ламин
|1
|0.03
|13.
|Зохи Кевин
|1
|0.03
|14.
|Сахи Дион
|1
|0.03
|15.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.03
|16.
|Каси Антони
|0
|0
|17.
|Кароль Лионель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|12
|0
|2.
|Гуйе Пап
|10
|1
|3.
|Чалета-Цар Дуе
|8
|1
|4.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|5.
|Ронжье Валентин
|7
|0
|6.
|Балерди Леонардо
|5
|1
|7.
|Пайе Димитри
|3
|2
|8.
|Камара Бубакар
|6
|0
|9.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|10.
|Амави Жордан
|3
|1
|11.
|Товен Флорьян
|4
|0
|12.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|13.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|14.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|15.
|Стротман Кевин
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Лирола Поль
|2
|0
|18.
|Манданда Стив
|1
|0
|19.
|Жермен Валер
|1
|0
|20.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|21.
|Лопес Максим
|1
|0
|22.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|23.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аолу Жан-Эде
|8
|0
|2.
|Томассон Адриен
|6
|1
|3.
|Джику Александр
|7
|0
|4.
|Сиссоко Ибраима
|6
|0
|5.
|Ажорк Людовик
|5
|0
|6.
|Митрович Стефан
|3
|1
|7.
|Гильберт Фредерик
|2
|1
|8.
|Коне Ламин
|3
|0
|9.
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|10.
|Льенар Димитри
|2
|0
|11.
|Диалло Хабиб
|2
|0
|12.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|13.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|14.
|Кароль Лионель
|1
|0
|15.
|Прчич Саньин
|1
|0
|16.
|Лала Кенни
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|12.24% (6)
|8.16% (4)
|28.57% (14)
|14.29% (7)
|8.16% (4)
|28.57% (14)
|Страсбург
|4.55% (2)
|27.27% (12)
|22.73% (10)
|9.09% (4)
|13.64% (6)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +7 =5 -8Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург
Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург
Последние игры между собой
Марсель: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|34
|21
|10
|3
|57 - 22
|73
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|23
|3
|8
|77 - 26
|72
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|71 - 38
|71
|4.
|Лион
|Заявка
|34
|19
|10
|5
|67 - 35
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|54 - 46
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|50 - 43
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|48 - 36
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|54 - 57
|47
|9.
|Ницца
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|44 - 45
|46
|10.
|Метц
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|37 - 41
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 51
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|39 - 41
|41
|13.
|Брест
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 57
|40
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 52
|39
|15.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|44 - 54
|38
|16.
|Бордо
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|36 - 52
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|44 - 62
|35
|18.
|Нант
|Заявка
|34
|6
|13
|15
|35 - 52
|31
|19.
|Ним
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|33 - 62
|31
|20.
|Дижон
|Заявка
|34
|3
|9
|22
|23 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|4.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 19
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|9.
|Лорьян
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 28
|26
|10.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|13.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 21
|19
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 11
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 23
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|8.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|10.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|11.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|12.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|13.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|15.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель 1:1 Страсбург
Исход игры
Марсель
94.4% (118)
Ничья
4% (5)
Страсбург
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.4% (73)
Меньше
41.6% (52)
Обе команды забьют
Да
60.8% (76)
Нет
39.2% (49)
Популярный счёт
2:1 Марсель
47.2% (59)
2:0 Марсель
20.8% (26)
1:0 Марсель
17.6% (22)
3:1 Марсель
8% (10)
1:1 Ничья
3.2% (4)
1:2 Страсбург
1.6% (2)
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