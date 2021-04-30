Второй тайм

95' Селс Матц из команды Страсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Гуйе Пап - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Милик Аркадиуш получил желтую карточку от судьи

92' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Страсбург

91' Тактическая замена. Беллегард Жан-Рикнер уходит с поля и его заменяет Dion Sahi

91' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Гильберт Фредерик наказан за толчок Луис Энрике

90' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Удар от ворот произведет Страсбург

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Страсбург

86' Луис Энрике сделал результативную передачу.

86' Луис Энрике из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.

86' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Судье надоело, что Диалло Хабиб тянет время и он наказал его горчичником

85' Луис Энрике из команды Марсель направляет мяч в штрафную площадку, но Селс Матц выбегает и ловит мяч

84' Марсель имеет хороший шанс забить.

84' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Луис Энрике из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.

83' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Страсбург

82' Пайе Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Лирола Поль получает желтую карточку за неспортивное поведение

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Милик Аркадиуш из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

79' Удар от ворот произведет Страсбург

78' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Страсбург

77' Матч возобновлен

77' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Коне Ламин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Чалета-Цар Дуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

66' Плохо сыграл Камара Бубакар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Удар от ворот произведет Страсбург

63' Удар от ворот произведет Страсбург

62' Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали

60' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Ох, нехорошо это выглядит. Чалета-Цар Дуе получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

57' Тактическая замена. Нагатомо Юто уходит с поля и его заменяет Луис Энрике

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

56' Ронжье Валентин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Судья подбегает и показывает Коне Ламин из команды Страсбург отложенную желтую карточку за фол.

53' Матч остановлен

53' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Страсбург

51' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара