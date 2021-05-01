Лилль
Позже
Стадион: Пьер Моруа
Ницца
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
17
Йилмаз
Бурак
13
Камара
Ассан
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
22
Лопеш
Рони
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
22 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|12 (2)
|0.35
|2.
|Дэвид Джонатан
|11
|0.32
|3.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.21
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.18
|5.
|Иконе Жонатан
|4 (1)
|0.12
|6.
|Араужо Луис
|4
|0.12
|7.
|Фонте Жозе
|3
|0.09
|8.
|Веа Тимоти
|3
|0.09
|9.
|Челик Зеки
|2
|0.06
|10.
|Шека
|1
|0.03
|11.
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|12.
|Брадарич Домагой
|1
|0.03
|13.
|Андре Бенжамин
|0
|0
|14.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|12 (4)
|0.35
|2.
|Дольберг Каспер
|5 (2)
|0.15
|3.
|Клод-Морис Алексис
|4
|0.12
|4.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.12
|5.
|Маолида Мизиан
|3
|0.09
|6.
|Будауи Хишем
|2
|0.06
|7.
|Данте Бонфим
|2
|0.06
|8.
|Лопеш Рони
|2
|0.06
|9.
|Тюрам Кефрен
|2
|0.06
|10.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|11.
|Ндой Дан
|1
|0.03
|12.
|Лотомба Жордан
|1
|0.03
|13.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|14.
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|15.
|Данилюк Флавиус
|1
|0.03
|16.
|Селлуки Малик
|1
|0.03
|17.
|Камара Ассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|9
|0
|2.
|Йилмаз Бурак
|6
|0
|3.
|Фонте Жозе
|6
|0
|4.
|Челик Зеки
|6
|0
|5.
|Шека
|5
|0
|6.
|Джало Тьягу
|3
|1
|7.
|Араужо Луис
|4
|0
|8.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|9.
|Мандава Рейнилду
|2
|1
|10.
|Саншеш Ренату
|3
|0
|11.
|Бамба Джонатан
|2
|0
|12.
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|13.
|Ботман Свен
|2
|0
|14.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|15.
|Пье Жереми
|1
|0
|16.
|Меньян Майк
|1
|0
|17.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|18.
|Веа Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|8
|1
|2.
|Будауи Хишем
|8
|0
|3.
|Лотомба Жордан
|5
|0
|4.
|Гуйри Амин
|5
|0
|5.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|6.
|Нсоки Стенли
|4
|0
|7.
|Бенитес Вальтер
|3
|0
|8.
|Камара Ассан
|3
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|10.
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|11.
|Данте Бонфим
|2
|0
|12.
|Данило Барбоза
|2
|0
|13.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|2
|0
|15.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|16.
|Лопеш Рони
|1
|0
|17.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|18.
|Маю Хишам
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|22.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|23.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|24.
|Селлуки Малик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|3.64% (2)
|20% (11)
|12.73% (7)
|23.64% (13)
|10.91% (6)
|29.09% (16)
|Ницца
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль
Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца
Последние игры между собой
Лилль: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Ницца 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги Лилль 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лилль Лига 1 Ницца 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:4 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Лилль Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|21
|10
|3
|57 - 22
|73
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|71 - 38
|71
|4.
|Лион
|Заявка
|34
|19
|10
|5
|67 - 35
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|55 - 48
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|50 - 43
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|48 - 36
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|54 - 57
|47
|9.
|Ницца
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|44 - 45
|46
|10.
|Метц
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|37 - 41
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 51
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|39 - 41
|41
|13.
|Брест
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|47 - 57
|40
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 52
|39
|15.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|44 - 54
|38
|16.
|Бордо
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|36 - 52
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|44 - 62
|35
|18.
|Нант
|Заявка
|34
|6
|13
|15
|35 - 52
|31
|19.
|Ним
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|33 - 62
|31
|20.
|Дижон
|Заявка
|34
|3
|9
|22
|23 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|4.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 19
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|9.
|Лорьян
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 28
|26
|10.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|13.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 21
|19
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 11
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|8.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|10.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|11.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|12.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|13.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|15.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лилль - Ницца
Исход игры
Лилль
96.1% (123)
Ничья
3.9% (5)
Ницца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.69% (70)
Меньше
45.31% (58)
Обе команды забьют
Да
56.25% (72)
Нет
43.75% (56)
Популярный счёт
2:1 Лилль
49.2% (63)
2:0 Лилль
21.1% (27)
1:0 Лилль
21.1% (27)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:1 Лилль
3.1% (4)
3:0 Лилль
1.6% (2)
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