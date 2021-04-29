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Лилль
 
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Стадион:
Ницца

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 12 (2) 0.35
2. Дэвид Джонатан 11 0.32
3. Язиджи Юсуф 7 0.21
4. Бамба Джонатан 6 0.18
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.12
6. Араужо Луис 4 0.12
7. Фонте Жозе 3 0.09
8. Веа Тимоти 3 0.09
9. Челик Зеки 2 0.06
10. Шека 1 0.03
11. Саншеш Ренату 1 0.03
12. Брадарич Домагой 1 0.03
13. Андре Бенжамин 0 0
14. Лихаджи Исаак 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 12 (4) 0.35
2. Дольберг Каспер 5 (2) 0.15
3. Клод-Морис Алексис 4 0.12
4. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.12
5. Маолида Мизиан 3 0.09
6. Будауи Хишем 2 0.06
7. Данте Бонфим 2 0.06
8. Лопеш Рони 2 0.06
9. Тюрам Кефрен 2 0.06
10. Рен-Аделед Жефф 1 0.03
11. Ндой Дан 1 0.03
12. Лотомба Жордан 1 0.03
13. Тодибо Жан-Клер 1 0.03
14. Аталь Юсеф 1 0.03
15. Данилюк Флавиус 1 0.03
16. Селлуки Малик 1 0.03
17. Камара Ассан 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 9 0
2. Йилмаз Бурак 6 0
3. Фонте Жозе 6 0
4. Челик Зеки 6 0
5. Шека 5 0
6. Джало Тьягу 3 1
7. Араужо Луис 4 0
8. Брадарич Домагой 4 0
9. Мандава Рейнилду 2 1
10. Саншеш Ренату 3 0
11. Бамба Джонатан 2 0
12. Сумаре Бубакари 2 0
13. Ботман Свен 2 0
14. Сумаоро Адама 1 0
15. Пье Жереми 1 0
16. Меньян Майк 1 0
17. Язиджи Юсуф 1 0
18. Веа Тимоти 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 8 1
2. Будауи Хишем 8 0
3. Лотомба Жордан 5 0
4. Гуйри Амин 5 0
5. Бамбу Робсон 3 1
6. Нсоки Стенли 4 0
7. Бенитес Вальтер 3 0
8. Камара Ассан 3 0
9. Лис-Мелу Пьерр 3 0
10. Тодибо Жан-Клер 3 0
11. Данте Бонфим 2 0
12. Данило Барбоза 2 0
13. Дольберг Каспер 2 0
14. Маолида Мизиан 2 0
15. Тюрам Кефрен 2 0
16. Лопеш Рони 1 0
17. Рен-Аделед Жефф 1 0
18. Маю Хишам 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Аталь Юсеф 1 0
22. Клод-Морис Алексис 1 0
23. Сильвестр Эдди 1 0
24. Селлуки Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 3.64% (2) 20% (11) 12.73% (7) 23.64% (13) 10.91% (6) 29.09% (16)
 Ницца 11.63% (5) 20.93% (9) 13.95% (6) 18.6% (8) 16.28% (7) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль
Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс
Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца
Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца

Последние игры между собой

Лилль: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лилль Лига 1
Ницца 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги Лилль 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лилль Лига 1 Ницца 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:4 Ницца Лига 1 Ницца 0:2 Лилль Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 34 21 10 3 57 - 22 73
2. ПСЖ Заявка 34 23 3 8 77 - 26 72
3. Монако Заявка 34 22 5 7 71 - 38 71
4. Лион Заявка 34 19 10 5 67 - 35 67
5. Ланс Заявка 34 15 11 8 54 - 46 56
6. Марсель Заявка 34 15 10 9 49 - 42 55
7. Ренн Заявка 34 15 9 10 48 - 36 54
8. Монпелье Заявка 34 12 11 11 54 - 57 47
9. Ницца Заявка 34 13 7 14 44 - 45 46
10. Метц Заявка 34 11 10 13 37 - 41 43
11. Анже Заявка 34 11 8 15 34 - 51 41
12. Реймс Заявка 34 9 14 11 39 - 41 41
13. Брест Заявка 34 11 7 16 47 - 57 40
14. Сент-Этьен Заявка 34 10 9 15 39 - 52 39
15. Страсбург Заявка 34 10 7 17 43 - 53 37
16. Бордо Заявка 34 10 6 18 36 - 52 36
17. Лорьян Заявка 34 9 8 17 44 - 62 35
18. Нант Заявка 34 6 13 15 35 - 52 31
19. Ним Заявка 34 8 7 19 33 - 62 31
20. Дижон Заявка 34 3 9 22 23 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Ланс Заявка 17 7 6 4 28 - 23 27
8. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
9. Лорьян Заявка 17 8 2 7 27 - 28 26
10. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
11. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
12. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
13. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14. Бордо Заявка 17 5 4 8 15 - 21 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 17 12 4 1 31 - 11 40
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
10. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
11. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
12. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
13. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
16. Бордо Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
17. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 25 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2021, осталось 1 день 5 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Лилль 96.1% (49)
    X 3.9% (2)
    Ницца 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Ницца
    1.48
    4.85
    8.83
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    Прогнозы на матч Лилль - Ницца

    Исход игры
    Лилль
    96% (48)
    Ничья
    4% (2)
    Ницца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    58% (29)
    Нет
    42% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    52% (26)
    2:0 Лилль
    22% (11)
    1:0 Лилль
    20% (10)
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