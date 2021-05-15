Португалия: Примейра-лига 2020-2021
Боавишта
1:0
Второй тайм: 76'
Стадион: Бесса
Портимоненсе
29' Желтая карточкаДенер Клементе
38' Желтая карточкаSebastian Perez2
48' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
64' Желтая карточкаВиллиан II
66' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
68' Желтая карточкаСа Педру
1:0
72' ГолПоросо Джаксон
20
Леонардо
VI
10
Гомес
Анхель
17
Элис
Альберт
18
Муфи
Фахд
22
Андзаи
Коки
28
Виллиан
II
21
Са
Педру
14
Гомеш
Бету
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гомес АнхельНападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
-
44 Фиделис КукуНападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Виллиан IIПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
88 Поа ДенисПолузащитник
-
19 ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
36 Канде Фали
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
29'
38'
48'
64'
66'
68'
72'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элис Альберт
|8
|0.24
|2.
|Гомес Анхель
|6 (2)
|0.18
|3.
|Мангаш Рикарду
|4
|0.12
|4.
|Нжие Юсуфа
|3
|0.09
|5.
|Паулиньо Жозе
|2
|0.06
|6.
|Хамаче Янис
|2
|0.06
|7.
|Зауэр Густаво
|2
|0.06
|8.
|Sebastian Perez2
|2
|0.06
|9.
|Гарсия Хави
|1
|0.03
|10.
|Сантуш Нуну III
|1
|0.03
|11.
|Поросо Джаксон
|1
|0.03
|12.
|Девениш Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|14.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
|15.
|Кэннон Реджи
|0
|0
|16.
|Кафумана Шоу
|0
|0
|17.
|Сантос Натан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомеш Бету
|11
|0.33
|2.
|Боа Морте Аилтон
|5
|0.15
|3.
|Денер Клементе
|4 (1)
|0.12
|4.
|Фабрисио Месиас
|4 (2)
|0.12
|5.
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.06
|6.
|Канде Фали
|2
|0.06
|7.
|Лукинья
|1
|0.03
|8.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.03
|9.
|Jafar Salmani
|1
|0.03
|10.
|Маурисио Антонио
|1
|0.03
|11.
|Эвертон Перейра
|1
|0.03
|12.
|Муфи Фахд
|0
|0
|13.
|Виллиан II
|0
|0
|14.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Авазьем Чидозье
|9
|2
|2.
|Гомес Анхель
|9
|1
|3.
|Гарсия Хави
|6
|2
|4.
|Паулиньо Жозе
|7
|0
|5.
|Леонардо VI
|5
|0
|6.
|Sebastian Perez2
|5
|0
|7.
|Сантуш Нуну III
|3
|1
|8.
|Рами Адиль
|4
|0
|9.
|Элис Альберт
|4
|0
|10.
|Зауэр Густаво
|4
|0
|11.
|Поросо Джаксон
|2
|1
|12.
|Хамаче Янис
|2
|1
|13.
|Девениш Кристиан
|2
|1
|14.
|Кэннон Реджи
|3
|0
|15.
|Кафумана Шоу
|3
|0
|16.
|Бенгуче Хорхе
|2
|0
|17.
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|18.
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|19.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|20.
|Сантос Натан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Денер Клементе
|10
|0
|2.
|Виллиан II
|9
|0
|3.
|Эвертон Перейра
|7
|0
|4.
|Маурисио Антонио
|6
|0
|5.
|Са Педру
|4
|1
|6.
|Муфи Фахд
|5
|0
|7.
|Канде Фали
|5
|0
|8.
|Андзаи Коки
|4
|0
|9.
|Энрике XXII
|3
|0
|10.
|Оливейро Андерсон II
|3
|0
|11.
|Гомеш Бету
|3
|0
|12.
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|13.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|14.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|15.
|Лукинья
|2
|0
|16.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|17.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|18.
|Тальяпьетра Лукас
|1
|0
|19.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|20.
|Поа Денис
|1
|0
|21.
|Медейрос Фернандо
|1
|0
|22.
|Ли Сын-Ву
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|Портимоненсе
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|27.27% (9)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +5 =5 -10Спортинг Л 1:0 Боавишта Боавишта 1:1 Тондела Санта-Клара 3:3 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму
Брага 2:1 Боавишта Боавишта 2:0 Пасуш де Феррейра Боавишта 3:3 Риу Аве Белененсеш 0:2 Боавишта Боавишта 0:1 Фаренсе Бенфика 2:0 Боавишта Боавишта 3:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта Боавишта 1:0 Морейренсе Порту 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Боавишта 1:2 Жил Висенте Портимоненсе 1:2 Боавишта Боавишта 0:2 Спортинг Л Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара
Портимоненсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Портимоненсе 1:2 Морейренсе Белененсеш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Риу Аве Фаренсе 1:1 Портимоненсе
Портимоненсе 1:5 Бенфика Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 1:5 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Порту Санта-Клара 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 3:0 Тондела Портимоненсе 0:0 Маритиму Спортинг Л 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Портимоненсе Брага 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Портимоненсе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|32
|25
|7
|0
|57 - 15
|82
|2.
|Порту
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|67 - 29
|74
|3.
|Бенфика
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|62 - 23
|70
|4.
|Брага
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|53 - 33
|63
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|37 - 39
|50
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|36 - 41
|42
|7.
|Белененсеш
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|25 - 29
|40
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|34 - 43
|40
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|38 - 36
|40
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|32 - 40
|39
|11.
|Тондела
|0:0 Заявка
|33
|10
|7
|16
|34 - 53
|37
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|37 - 45
|37
|13.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 40
|35
|14.
|Маритиму
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|26 - 42
|34
|15.
|Риу Аве
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|23 - 36
|31
|16.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|33
|6
|13
|14
|36 - 48
|31
|17.
|Фаренсе
|0:0 Заявка
|33
|6
|11
|16
|30 - 44
|29
|18.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|29 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|29 - 9
|40
|2.
|Порту
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|36 - 15
|39
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 12
|36
|4.
|Брага
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|23 - 19
|33
|6.
|Тондела
|0:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|16 - 18
|26
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 16
|23
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|9.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|20 - 24
|22
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|3
|10
|3
|21 - 23
|19
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 15
|18
|13.
|Маритиму
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|10 - 21
|17
|14.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 24
|16
|16.
|Фаренсе
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 20
|16
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 18
|16
|18.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|28 - 6
|42
|2.
|Порту
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|31 - 14
|35
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 11
|34
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 18
|27
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 20
|21
|7.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 21
|21
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 17
|20
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|16 - 20
|17
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|10 - 13
|17
|12.
|Маритиму
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|16 - 21
|17
|13.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|16
|2
|8
|6
|20 - 26
|14
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 21
|13
|15.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 23
|13
|16.
|Фаренсе
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 24
|13
|17.
|Тондела
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 35
|11
|18.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 26
|10
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бенфика
|Сеферович Харис
|18
|0
|7
|2.
|Спортинг Л
|Гонсалвес Педро
|18
|1
|3
|3.
|Порту
|Тареми Мехди
|15
|3
|8
|4.
|Тондела
|Гонсалес Марио
|15
|0
|2
|5.
|Порту
|Оливейра Сержиу
|12
|7
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жил Висенте
|Ногейра
|10
|2
|2.
|Морейренсе
|Пачеку Фабиу
|13
|0
|3.
|Боавишта
|Авазьем Чидозье
|9
|2
|4.
|Бенфика
|Отаменди Николас
|12
|0
|5.
|Маритиму
|Джин
|10
|1
Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Боавишта
67.4% (89)
Ничья
28% (37)
Портимоненсе
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
22.31% (29)
Меньше
77.69% (101)
Обе команды забьют
Да
46.92% (61)
Нет
53.08% (69)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
37.9% (50)
1:1 Ничья
24.2% (32)
2:1 Боавишта
19.7% (26)
2:0 Боавишта
8.3% (11)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Портимоненсе
3% (4)
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