Португалия: Примейра-лига 2020-2021
Боавишта
1:0
Конец матча
Стадион: Бесса
Портимоненсе
29' Желтая карточкаДенер Клементе
38' Желтая карточкаSebastian Perez2
48' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
63' Желтая карточкаВиллиан II
66' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
67' Желтая карточкаСа Педру
1:0
71' ГолПоросо Джаксон
76' Желтая карточкаМуфи Фахд
90' Желтая карточкаМангаш Рикарду
20
Леонардо
VI
10
Гомес
Анхель
17
Элис
Альберт
18
Муфи
Фахд
22
Андзаи
Коки
28
Виллиан
II
21
Са
Педру
14
Гомеш
Бету
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гомес АнхельНападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
-
44 Фиделис КукуНападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Виллиан IIПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
88 Поа ДенисПолузащитник
-
19 ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
36 Канде Фали
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
29'
38'
48'
63'
66'
67'
71'
76'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элис Альберт
|8
|0.24
|2.
|Гомес Анхель
|6 (2)
|0.18
|3.
|Мангаш Рикарду
|4
|0.12
|4.
|Нжие Юсуфа
|3
|0.09
|5.
|Паулиньо Жозе
|2
|0.06
|6.
|Хамаче Янис
|2
|0.06
|7.
|Зауэр Густаво
|2
|0.06
|8.
|Sebastian Perez2
|2
|0.06
|9.
|Поросо Джаксон
|2
|0.06
|10.
|Гарсия Хави
|1
|0.03
|11.
|Сантуш Нуну III
|1
|0.03
|12.
|Девениш Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|14.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
|15.
|Кэннон Реджи
|0
|0
|16.
|Кафумана Шоу
|0
|0
|17.
|Сантос Натан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомеш Бету
|11
|0.33
|2.
|Боа Морте Аилтон
|5
|0.15
|3.
|Денер Клементе
|4 (1)
|0.12
|4.
|Фабрисио Месиас
|4 (2)
|0.12
|5.
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.06
|6.
|Канде Фали
|2
|0.06
|7.
|Лукинья
|1
|0.03
|8.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.03
|9.
|Jafar Salmani
|1
|0.03
|10.
|Маурисио Антонио
|1
|0.03
|11.
|Эвертон Перейра
|1
|0.03
|12.
|Муфи Фахд
|0
|0
|13.
|Виллиан II
|0
|0
|14.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Авазьем Чидозье
|9
|2
|2.
|Гомес Анхель
|9
|1
|3.
|Гарсия Хави
|6
|2
|4.
|Паулиньо Жозе
|8
|0
|5.
|Леонардо VI
|5
|0
|6.
|Sebastian Perez2
|5
|0
|7.
|Сантуш Нуну III
|3
|1
|8.
|Рами Адиль
|4
|0
|9.
|Элис Альберт
|4
|0
|10.
|Зауэр Густаво
|4
|0
|11.
|Поросо Джаксон
|2
|1
|12.
|Хамаче Янис
|2
|1
|13.
|Девениш Кристиан
|2
|1
|14.
|Мангаш Рикарду
|3
|0
|15.
|Кэннон Реджи
|3
|0
|16.
|Кафумана Шоу
|3
|0
|17.
|Бенгуче Хорхе
|2
|0
|18.
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|19.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|20.
|Сантос Натан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Денер Клементе
|10
|0
|2.
|Виллиан II
|10
|0
|3.
|Эвертон Перейра
|7
|0
|4.
|Са Педру
|5
|1
|5.
|Маурисио Антонио
|6
|0
|6.
|Муфи Фахд
|6
|0
|7.
|Канде Фали
|5
|0
|8.
|Андзаи Коки
|4
|0
|9.
|Энрике XXII
|3
|0
|10.
|Оливейро Андерсон II
|3
|0
|11.
|Гомеш Бету
|3
|0
|12.
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|13.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|14.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|15.
|Лукинья
|2
|0
|16.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|17.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|18.
|Тальяпьетра Лукас
|1
|0
|19.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|20.
|Поа Денис
|1
|0
|21.
|Медейрос Фернандо
|1
|0
|22.
|Ли Сын-Ву
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|Портимоненсе
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|27.27% (9)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +5 =5 -10Спортинг Л 1:0 Боавишта Боавишта 1:1 Тондела Санта-Клара 3:3 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму
Брага 2:1 Боавишта Боавишта 2:0 Пасуш де Феррейра Боавишта 3:3 Риу Аве Белененсеш 0:2 Боавишта Боавишта 0:1 Фаренсе Бенфика 2:0 Боавишта Боавишта 3:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта Боавишта 1:0 Морейренсе Порту 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Боавишта 1:2 Жил Висенте Портимоненсе 1:2 Боавишта Боавишта 0:2 Спортинг Л Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара
Портимоненсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Портимоненсе 1:2 Морейренсе Белененсеш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Риу Аве Фаренсе 1:1 Портимоненсе
Портимоненсе 1:5 Бенфика Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 1:5 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Порту Санта-Клара 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 3:0 Тондела Портимоненсе 0:0 Маритиму Спортинг Л 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Портимоненсе Брага 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Портимоненсе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|0:1 Заявка
|33
|25
|7
|1
|57 - 16
|82
|2.
|Порту
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|67 - 29
|74
|3.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|33
|22
|7
|4
|63 - 23
|73
|4.
|Брага
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|53 - 33
|63
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|37 - 39
|50
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|36 - 41
|42
|7.
|Белененсеш
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|25 - 29
|40
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|34 - 43
|40
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|38 - 36
|40
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|32 - 40
|39
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|37 - 45
|37
|12.
|Тондела
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|34 - 54
|36
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|34 - 41
|34
|14.
|Маритиму
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|26 - 42
|34
|15.
|Боавишта
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|37 - 48
|33
|16.
|Риу Аве
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|23 - 36
|31
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|18.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|29 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|0:1 Заявка
|16
|12
|4
|0
|29 - 9
|40
|2.
|Порту
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|36 - 15
|39
|3.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|28 - 12
|39
|4.
|Брага
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|23 - 19
|33
|6.
|Тондела
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|16 - 18
|26
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 16
|23
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|20 - 24
|22
|11.
|Боавишта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 22
|19
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|3
|10
|3
|21 - 23
|19
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 15
|18
|14.
|Фаренсе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 20
|18
|15.
|Маритиму
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|10 - 21
|17
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 24
|16
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 18
|16
|18.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|0:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|28 - 7
|42
|2.
|Порту
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|31 - 14
|35
|3.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 11
|34
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 18
|27
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 20
|21
|7.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 21
|21
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 17
|20
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|16 - 20
|17
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|10 - 13
|17
|12.
|Маритиму
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|16 - 21
|17
|13.
|Боавишта
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|20 - 26
|14
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 21
|13
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 24
|13
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 26
|10
|18.
|Тондела
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 36
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бенфика
|Сеферович Харис
|19
|0
|7
|2.
|Спортинг Л
|Гонсалвес Педро
|18
|1
|3
|3.
|Порту
|Тареми Мехди
|15
|3
|8
|4.
|Тондела
|Гонсалес Марио
|15
|0
|2
|5.
|Порту
|Оливейра Сержиу
|12
|7
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жил Висенте
|Ногейра
|10
|2
|2.
|Морейренсе
|Пачеку Фабиу
|13
|0
|3.
|Боавишта
|Авазьем Чидозье
|9
|2
|4.
|Бенфика
|Отаменди Николас
|12
|0
|5.
|Маритиму
|Джин
|10
|1
Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Боавишта
67.4% (89)
Ничья
28% (37)
Портимоненсе
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
22.31% (29)
Меньше
77.69% (101)
Обе команды забьют
Да
46.92% (61)
Нет
53.08% (69)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
37.9% (50)
1:1 Ничья
24.2% (32)
2:1 Боавишта
19.7% (26)
2:0 Боавишта
8.3% (11)
0:1 Портимоненсе
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!