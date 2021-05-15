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Португалия: Примейра-лига 2020-2021

2020-2021
Боавишта
1:0
Конец матча

Стадион:
Портимоненсе
0'
29' Желтая карточка
Денер Клементе
38' Желтая карточка
Sebastian Perez2
48' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
63' Желтая карточка
Виллиан II
66' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
67' Желтая карточка
Са Педру
1:0
71' Гол
Поросо Джаксон
76' Желтая карточка
Муфи Фахд
90' Желтая карточка
Мангаш Рикарду
90'+7
20
Леонардо
VI
2
Кэннон
Реджи
3
Рами
Адиль
5
Авазьем
Чидозье
21
Поросо
Джаксон
30
Паулиньо
Жозе
24
Sebastian
Perez2
8
Зауэр
Густаво
19
Мангаш
Рикарду
10
Гомес
Анхель
17
Элис
Альберт
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
3
Поссиньоло
Лукас
2
Маурисио
Антонио
22
Андзаи
Коки
77
Боа
Морте
Аилтон
28
Виллиан
II
21
Са
Педру
7
Денер
Клементе
9
Фабрисио
Месиас
14
Гомеш
Бету
Боавишта
4-4-2
Портимоненсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элис Альберт 8 0.24
2. Гомес Анхель 6 (2) 0.18
3. Мангаш Рикарду 4 0.12
4. Нжие Юсуфа 3 0.09
5. Паулиньо Жозе 2 0.06
6. Хамаче Янис 2 0.06
7. Зауэр Густаво 2 0.06
8. Sebastian Perez2 2 0.06
9. Поросо Джаксон 2 0.06
10. Гарсия Хави 1 0.03
11. Сантуш Нуну III 1 0.03
12. Девениш Кристиан 1 0.03
13. Авазьем Чидозье 0 0
14. Бенгуче Хорхе 0 0
15. Кэннон Реджи 0 0
16. Кафумана Шоу 0 0
17. Сантос Натан 0 0
Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомеш Бету 11 0.33
2. Боа Морте Аилтон 5 0.15
3. Денер Клементе 4 (1) 0.12
4. Фабрисио Месиас 4 (2) 0.12
5. Поссиньоло Лукас 2 0.06
6. Канде Фали 2 0.06
7. Лукинья 1 0.03
8. Оливейро Андерсон II 1 0.03
9. Jafar Salmani 1 0.03
10. Маурисио Антонио 1 0.03
11. Эвертон Перейра 1 0.03
12. Муфи Фахд 0 0
13. Виллиан II 0 0
14. Фернандес Лукас IV 0 0

Карточки

Боавишта
# Игрок      
1. Авазьем Чидозье 9 2
2. Гомес Анхель 9 1
3. Гарсия Хави 6 2
4. Паулиньо Жозе 8 0
5. Леонардо VI 5 0
6. Sebastian Perez2 5 0
7. Сантуш Нуну III 3 1
8. Рами Адиль 4 0
9. Элис Альберт 4 0
10. Зауэр Густаво 4 0
11. Поросо Джаксон 2 1
12. Хамаче Янис 2 1
13. Девениш Кристиан 2 1
14. Мангаш Рикарду 3 0
15. Кэннон Реджи 3 0
16. Кафумана Шоу 3 0
17. Бенгуче Хорхе 2 0
18. Бракалли Рафаэл 1 0
19. Рейзиньо Мигель 1 0
20. Сантос Натан 1 0
Портимоненсе
# Игрок      
1. Денер Клементе 10 0
2. Виллиан II 10 0
3. Эвертон Перейра 7 0
4. Са Педру 5 1
5. Маурисио Антонио 6 0
6. Муфи Фахд 6 0
7. Канде Фали 5 0
8. Андзаи Коки 4 0
9. Энрике XXII 3 0
10. Оливейро Андерсон II 3 0
11. Гомеш Бету 3 0
12. Поссиньоло Лукас 2 0
13. Боа Морте Аилтон 2 0
14. Фернандес Лукас IV 2 0
15. Лукинья 2 0
16. Ваш Те Рикарду 1 0
17. Велинтон Соуза 1 0
18. Тальяпьетра Лукас 1 0
19. Сезар Жулио VII 1 0
20. Поа Денис 1 0
21. Медейрос Фернандо 1 0
22. Ли Сын-Ву 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боавишта 14.71% (5) 20.59% (7) 20.59% (7) 11.76% (4) 23.53% (8) 8.82% (3)
 Портимоненсе 12.12% (4) 12.12% (4) 21.21% (7) 9.09% (3) 27.27% (9) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Спортинг Л 1:0 Боавишта Боавишта 1:1 Тондела Санта-Клара 3:3 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму
Брага 2:1 Боавишта Боавишта 2:0 Пасуш де Феррейра Боавишта 3:3 Риу Аве Белененсеш 0:2 Боавишта Боавишта 0:1 Фаренсе Бенфика 2:0 Боавишта Боавишта 3:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта Боавишта 1:0 Морейренсе Порту 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Боавишта 1:2 Жил Висенте Портимоненсе 1:2 Боавишта Боавишта 0:2 Спортинг Л Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара
Портимоненсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Портимоненсе 1:2 Морейренсе Белененсеш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Риу Аве Фаренсе 1:1 Портимоненсе
Портимоненсе 1:5 Бенфика Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 1:5 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Порту Санта-Клара 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 3:0 Тондела Портимоненсе 0:0 Маритиму Спортинг Л 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Портимоненсе Брага 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Портимоненсе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Портимоненсе 1:2 Боавишта Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Боавишта 0:2 Портимоненсе Примейра-лига
Портимоненсе 0:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 0:1 Боавишта Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 0:1 Заявка 33 25 7 1 57 - 16 82
2. Порту Заявка 32 22 8 2 67 - 29 74
3. Бенфика 1:0 Заявка 33 22 7 4 63 - 23 73
4. Брага Заявка 33 19 6 8 53 - 33 63
5. Пасуш де Феррейра Заявка 33 14 8 11 37 - 39 50
6. Витория Гимарайнш Заявка 32 12 6 14 36 - 41 42
7. Белененсеш Заявка 32 9 13 10 25 - 29 40
8. Морейренсе Заявка 33 9 13 11 34 - 43 40
9. Санта-Клара Заявка 32 11 7 14 38 - 36 40
10. Жил Висенте Заявка 33 11 6 16 32 - 40 39
11. Фамаликан Заявка 32 9 10 13 37 - 45 37
12. Тондела Заявка 33 10 6 17 34 - 54 36
13. Портимоненсе Заявка 33 9 7 17 34 - 41 34
14. Маритиму Заявка 32 10 4 18 26 - 42 34
15. Боавишта Заявка 33 7 12 14 37 - 48 33
16. Риу Аве Заявка 32 6 13 13 23 - 36 31
17. Фаренсе Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
18. Насьонал Мадейра Заявка 32 6 7 19 29 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 0:1 Заявка 16 12 4 0 29 - 9 40
2. Порту Заявка 16 12 3 1 36 - 15 39
3. Бенфика 1:0 Заявка 17 12 3 2 28 - 12 39
4. Брага Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
5. Пасуш де Феррейра Заявка 17 10 3 4 23 - 19 33
6. Тондела Заявка 16 8 2 6 16 - 18 26
7. Санта-Клара Заявка 16 6 5 5 22 - 16 23
8. Белененсеш Заявка 16 6 5 5 15 - 16 23
9. Портимоненсе Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
10. Витория Гимарайнш Заявка 16 7 1 8 20 - 24 22
11. Боавишта Заявка 17 5 4 8 17 - 22 19
12. Морейренсе Заявка 16 3 10 3 21 - 23 19
13. Риу Аве Заявка 16 4 6 6 12 - 15 18
14. Фаренсе Заявка 17 4 6 7 19 - 20 18
15. Маритиму Заявка 16 5 2 9 10 - 21 17
16. Фамаликан Заявка 16 3 7 6 16 - 24 16
17. Жил Висенте Заявка 16 4 4 8 12 - 18 16
18. Насьонал Мадейра Заявка 16 4 3 9 18 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 0:1 Заявка 17 13 3 1 28 - 7 42
2. Порту Заявка 16 10 5 1 31 - 14 35
3. Бенфика 1:0 Заявка 16 10 4 2 35 - 11 34
4. Брага Заявка 16 8 3 5 26 - 18 27
5. Жил Висенте Заявка 17 7 2 8 20 - 22 23
6. Морейренсе Заявка 17 6 3 8 13 - 20 21
7. Фамаликан Заявка 16 6 3 7 21 - 21 21
8. Витория Гимарайнш Заявка 16 5 5 6 16 - 17 20
9. Санта-Клара Заявка 16 5 2 9 16 - 20 17
10. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 14 - 20 17
11. Белененсеш Заявка 16 3 8 5 10 - 13 17
12. Маритиму Заявка 16 5 2 9 16 - 21 17
13. Боавишта Заявка 16 2 8 6 20 - 26 14
14. Риу Аве Заявка 16 2 7 7 11 - 21 13
15. Фаренсе Заявка 16 3 4 9 12 - 24 13
16. Портимоненсе Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17. Насьонал Мадейра Заявка 16 2 4 10 11 - 26 10
18. Тондела Заявка 17 2 4 11 18 - 36 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бенфика Сеферович Харис 19 0 7
2. Спортинг Л Гонсалвес Педро 18 1 3
3. Порту Тареми Мехди 15 3 8
4. Тондела Гонсалес Марио 15 0 2
5. Порту Оливейра Сержиу 12 7 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жил Висенте Ногейра 10 2
2. Морейренсе Пачеку Фабиу 13 0
3. Боавишта Авазьем Чидозье 9 2
4. Бенфика Отаменди Николас 12 0
5. Маритиму Джин 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Sebastian Perez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Денер Клементе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Боавишта 67.4% (89)
X 28% (37)
Портимоненсе 4.5% (6)
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Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Портимоненсе

Исход игры
Боавишта
67.4% (89)
Ничья
28% (37)
Портимоненсе
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
22.31% (29)
Меньше
77.69% (101)
Обе команды забьют
Да
46.92% (61)
Нет
53.08% (69)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
37.9% (50)
1:1 Ничья
24.2% (32)
2:1 Боавишта
19.7% (26)
2:0 Боавишта
8.3% (11)
0:1 Портимоненсе
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
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