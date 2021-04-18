Ахмат
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Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Shvets A.
|2
|0.5
|2.
|Альсултанов Имран
|1
|0.25
|3.
|_Berisha B.
|1
|0.25
|4.
|_Kharin E.
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Голенков Егор
|3
|0.6
|2.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0.6
|3.
|Сергеев Игорь
|2
|0.4
|4.
|Сергеев Иван
|1
|0.2
|5.
|Комбаров Дмитрий
|1
|0.2
|6.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.2
|7.
|Чернов Никита
|1
|0.2
|8.
|Зиньковский Антон
|1
|0.2
|9.
|Сарвели Владислав
|1
|0.2
|10.
|Ежов Роман
|1
|0.2
|11.
|_Bozhin S.
|1
|0.2
|12.
|Горшков Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|_Nenakhov M.
|1
|1
|2.
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0
|3.
|_Shvets A.
|2
|0
|4.
|Angel Wilker
|1
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|1
|0
|6.
|Быстров Марат
|1
|0
|7.
|_Adouyev A.
|1
|0
|8.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|9.
|_Berisha B.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чернов Никита
|1
|0
|2.
|Сарвели Владислав
|1
|0
|3.
|Ежов Роман
|1
|0
|4.
|Витюгов Максим
|1
|0
|5.
|_Bozhin S.
|1
|0
|6.
|_Zeffane M.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|10% (1)
|Крылья Советов
|20% (3)
|0
|46.67% (7)
|0
|6.67% (1)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат
Крылья Советов Последние 20 матчей: +18 =1 -1Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик
Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:2 Крылья Советов Премьер-лига
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ахмат - Крылья Советов
Исход игры
Ахмат
42.9% (3)
Ничья
28.6% (2)
Крылья Советов
28.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (4)
Меньше
42.86% (3)
Обе команды забьют
Да
71.43% (5)
Нет
28.57% (2)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
28.6% (2)
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