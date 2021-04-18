  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Кубок
Ахмат
 
Позже
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Shvets A. 2 0.5
2. Альсултанов Имран 1 0.25
3. _Berisha B. 1 0.25
4. _Kharin E. 1 0.25
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голенков Егор 3 0.6
2. Цыпченко Дмитрий 3 0.6
3. Сергеев Игорь 2 0.4
4. Сергеев Иван 1 0.2
5. Комбаров Дмитрий 1 0.2
6. Кабутов Дмитрий 1 0.2
7. Чернов Никита 1 0.2
8. Зиньковский Антон 1 0.2
9. Сарвели Владислав 1 0.2
10. Ежов Роман 1 0.2
11. _Bozhin S. 1 0.2
12. Горшков Юрий 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. _Nenakhov M. 1 1
2. Семёнов Андрей Игоревич 2 0
3. _Shvets A. 2 0
4. Angel Wilker 1 0
5. Тимофеев Артём 1 0
6. Быстров Марат 1 0
7. _Adouyev A. 1 0
8. Садулаев Лечи 1 0
9. _Berisha B. 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Чернов Никита 1 0
2. Сарвели Владислав 1 0
3. Ежов Роман 1 0
4. Витюгов Максим 1 0
5. _Bozhin S. 1 0
6. _Zeffane M. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 40% (4) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 0 10% (1)
 Крылья Советов 20% (3) 0 46.67% (7) 0 6.67% (1) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат
Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат
Крылья Советов Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик
Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Крылья Советов 2:4 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Ахмат Премьер-лига
Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:2 Крылья Советов Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2021, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 7
    Ахмат 42.9% (3)
    X 28.6% (2)
    Крылья Советов 28.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Крылья Советов
    2.40
    3.07
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ахмат - Крылья Советов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть на Бетсити

    Бетсити Кубок РОССИИ



    Прогнозы на матч Ахмат - Крылья Советов

    Исход игры
    Ахмат
    42.9% (3)
    Ничья
    28.6% (2)
    Крылья Советов
    28.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (4)
    Меньше
    42.86% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (5)
    Нет
    28.57% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    28.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     