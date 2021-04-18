Локомотив Москва
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ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Kamano F.
|2
|1
|2.
|Смолов Фёдор
|2
|1
|3.
|Кастро Пабло
|1
|0.5
|4.
|_Krychowiak G.
|1
|0.5
|5.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|6.
|_Rybus M.
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карпов Вадим
|1
|0.5
|2.
|Ахметов Ильзат
|1
|0.5
|3.
|_Vlasic N.
|1
|0.5
|4.
|_Fernandes M.
|1
|0.5
|5.
|_Dzagoev A.
|0
|0
|6.
|_Rondon S.
|0
|0
|7.
|_Sigurdsson A.
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|2.
|Мухин Максим
|1
|0
|3.
|_Rybus M.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Щенников Георгий
|1
|0
|2.
|Тикнизян Наир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|ЦСКА Москва
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +16 =1 -3Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Локомотив Москва - ЦСКА Москва
Исход игры
Локомотив Москва
66.7% (4)
Ничья
16.7% (1)
ЦСКА Москва
16.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (4)
Меньше
33.33% (2)
Обе команды забьют
Да
83.33% (5)
Нет
16.67% (1)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
50% (3)
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