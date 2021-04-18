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Локомотив Москва
 
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ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Kamano F. 2 1
2. Смолов Фёдор 2 1
3. Кастро Пабло 1 0.5
4. _Krychowiak G. 1 0.5
5. Чорлука Ведран 0 0
6. _Rybus M. 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карпов Вадим 1 0.5
2. Ахметов Ильзат 1 0.5
3. _Vlasic N. 1 0.5
4. _Fernandes M. 1 0.5
5. _Dzagoev A. 0 0
6. _Rondon S. 0 0
7. _Sigurdsson A. 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Гильерме дос Сантос 1 0
2. Мухин Максим 1 0
3. _Rybus M. 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Щенников Георгий 1 0
2. Тикнизян Наир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)
 ЦСКА Москва 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2021, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 6
    Локомотив Москва 66.7% (4)
    X 16.7% (1)
    ЦСКА Москва 16.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.94
    3.44
    2.66
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Локомотив Москва - ЦСКА Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    66.7% (4)
    Ничья
    16.7% (1)
    ЦСКА Москва
    16.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (4)
    Меньше
    33.33% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (5)
    Нет
    16.67% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    50% (3)
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