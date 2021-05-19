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Копа Судамерикана 2021

2021
Индепендьенте
1:0
Конец матча
Байя
0'
63' Желтая карточка
Паласиос Себастьян
64' Желтая карточка
Sergio Barreto
75' Желтая карточка
Rodriguinho I
1:0
83' Гол в свои ворота
Thonny Anderson
90' Желтая карточка
Maycon
90' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
90'+5
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
3
Thomas
Ortega
23
Бланко
Доминго
29
Lucas
Daniel
Romero
14
Lucas
Gonzalez
34
Паласиос
Себастьян
9
Jonathan
Herrera1
30
Brian
Martinez
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
40
Jose
Ferreira
6
Matheus
Bahia
8
Daniel
XII
45
Патрик
II
16
Thaciano
7
Росси
9
Gilberto
IV
10
Rodriguinho
I
Индепендьенте
Байя

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jonathan Herrera1 6 (2) 1.2
2. Ромеро Сильвио 1 0.2
3. Alan Velasco 1 (1) 0.2
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alesson Batista 2 0.4
2. Marcelo Ryan 2 0.4
3. Gilberto IV 1 0.2
4. Rodriguinho I 1 0.2
5. Jose Ferreira 1 0.2
6. Thaciano 1 0.2
7. Отавио Луис 1 0.2

Карточки

Индепендьенте
# Игрок      
1. Ромеро Сильвио 1 1
2. Бустос Фабрисио 2 0
3. Sergio Barreto 2 0
4. Ayrton Costa 2 0
5. Javier Ostachuk 2 0
6. Juan Pacchini 0 1
7. Паласиос Себастьян 1 0
8. Бланко Доминго 1 0
9. Роа Андрес Фелипе 1 0
10. Lucas Rodriguez I 1 0
11. Alan Velasco 1 0
12. Jonathan Herrera1 1 0
Байя
# Игрок      
1. Rodriguinho I 2 0
2. Патрик II 1 0
3. Maycon 1 0
4. Matheus Galdezani 1 0
5. Отавио Луис 1 0
6. Daniel XII 1 0
7. Juninho Capixaba 1 0
8. Matheus Teixeira 1 0
9. Alesson Batista 1 0
10. Junior6 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)
 Байя 22.22% (2) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Атлетико Торке 1:1 Индепендьенте Уракан 1:3 Индепендьенте Байя 2:2 Индепендьенте
Индепендьенте 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте 3:1 Атлетико Торке Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Гуабира 1:3 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 6:0 Сармиенто Индепендьенте 1:0 Вилла Митре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Ланус Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте
Байя Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Гуабира 0:1 Байя Баия де Фейра 3:0 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Сеара 1:2 Байя
Жакуипенсе 0:1 Байя Байя 2:2 Индепендьенте Байя 0:1 Сеара Байя 5:0 Гуабира Форталеза 0:0 Байя Атлетико Торке 1:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Клуб Регатас Бразил Байя 2:1 Эй-Би-Си Байя 4:1 Манаус Байя 2:1 Атлетико Алагоиньяс Форталеза 2:1 Байя Байя 5:0 Альтос Алагоано 2:0 Байя Флуминенсе де Фейра 1:1 Байя Байя 4:0 Спорт Ресифи

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Байя 2:2 Индепендьенте Копа Судамерикана

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 5 3 2 0 10 - 5 11
2. Байя 5 2 2 1 9 - 4 8
3. Атлетико Торке 4 1 2 1 7 - 5 5
4. Гуабира 4 0 0 4 1 - 13 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетико Торке 3 1 2 0 6 - 2 5
3. Байя 2 1 1 0 7 - 2 4
4. Гуабира 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 3 1 2 0 6 - 4 5
2. Байя 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Атлетико Торке 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Гуабира 2 0 0 2 0 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пеньяроль II Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
5. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 2 2
2. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
3. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
4. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
5. Ньюэллс Олд Бойз Cingolani 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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