Копа Судамерикана 2021
Индепендьенте
1:0
Конец матча
Байя
63' Желтая карточкаПаласиос Себастьян
64' Желтая карточкаSergio Barreto
75' Желтая карточкаRodriguinho I
1:0
83' Гол в свои воротаThonny Anderson
90' Желтая карточкаMaycon
90' Желтая карточкаБустос Фабрисио
45
Патрик
II
16
Thaciano
7
Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Alan Velasco
-
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
7 РоссиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Maycon
-
26 Junior6
-
-
34 Lucas Araujo
-
12 Mateus Claus
-
-
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
Ход матча
64'
75'
82'
82'
83'
1:0
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jonathan Herrera1
|6 (2)
|1.2
|2.
|Ромеро Сильвио
|1
|0.2
|3.
|Alan Velasco
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alesson Batista
|2
|0.4
|2.
|Marcelo Ryan
|2
|0.4
|3.
|Gilberto IV
|1
|0.2
|4.
|Rodriguinho I
|1
|0.2
|5.
|Jose Ferreira
|1
|0.2
|6.
|Thaciano
|1
|0.2
|7.
|Отавио Луис
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Сильвио
|1
|1
|2.
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|3.
|Sergio Barreto
|2
|0
|4.
|Ayrton Costa
|2
|0
|5.
|Javier Ostachuk
|2
|0
|6.
|Juan Pacchini
|0
|1
|7.
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|8.
|Бланко Доминго
|1
|0
|9.
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|10.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|11.
|Alan Velasco
|1
|0
|12.
|Jonathan Herrera1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rodriguinho I
|2
|0
|2.
|Патрик II
|1
|0
|3.
|Maycon
|1
|0
|4.
|Matheus Galdezani
|1
|0
|5.
|Отавио Луис
|1
|0
|6.
|Daniel XII
|1
|0
|7.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|8.
|Matheus Teixeira
|1
|0
|9.
|Alesson Batista
|1
|0
|10.
|Junior6
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Индепендьенте
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Байя
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =4 -5Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Атлетико Торке 1:1 Индепендьенте Уракан 1:3 Индепендьенте Байя 2:2 Индепендьенте
Индепендьенте 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте 3:1 Атлетико Торке Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Гуабира 1:3 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 6:0 Сармиенто Индепендьенте 1:0 Вилла Митре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Ланус Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте
Байя Последние 20 матчей: +13 =3 -4Гуабира 0:1 Байя Баия де Фейра 3:0 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Сеара 1:2 Байя
Жакуипенсе 0:1 Байя Байя 2:2 Индепендьенте Байя 0:1 Сеара Байя 5:0 Гуабира Форталеза 0:0 Байя Атлетико Торке 1:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Клуб Регатас Бразил Байя 2:1 Эй-Би-Си Байя 4:1 Манаус Байя 2:1 Атлетико Алагоиньяс Форталеза 2:1 Байя Байя 5:0 Альтос Алагоано 2:0 Байя Флуминенсе де Фейра 1:1 Байя Байя 4:0 Спорт Ресифи
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Байя
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|3.
|Атлетико Торке
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|4.
|Гуабира
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Атлетико Торке
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|3.
|Байя
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|Гуабира
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|2.
|Байя
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Атлетико Торке
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Гуабира
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|6
|0
|0
|2.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
|5.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|2
|2
|2.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|3.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1
|4.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Cingolani
|2
|1