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Копа Судамерикана 2021

2021
Ривер Плейт Асунсьон
2:1
Конец матча
Пеньяроль II
0'
1:0
10' Гол
Alex Garcete
47' Желтая карточка
Agustin Alvarez
51' Желтая карточка
Молинас Осмар
1:1
54' Гол
Agustin Alvarez
70' Желтая карточка
Гаргано Вальтер
90' Желтая карточка
Marcelo Gonzalez V
2:1
90' Гол
Кабайеро Чаморро
90'+5
12
Gustavo
Serdan
19
Mario
Saldivar
33
Alex
Garcete
2
Gustavo
Gimenez
26
Carlos
Montiel
22
Молинас
Осмар
20
Marcelo
Gonzalez
V
15
Christian
Gustavo
Sosa
8
Aldo
Quinonez
16
Mario
Otazu
18
Dionisio
Perez
12
Kevin
Dawson2
20
Гонсалес
Джованни
2
Формилиано
Фабрисио
24
Кагельмахер
Гари
22
Joaquin
Piquerez
21
Jesus
Trindade
23
Гаргано
Вальтер
11
David
Terans
8
Pablo
Cepellini
10
Facundo
Torres
19
Agustin
Alvarez
Ривер Плейт Асунсьон
Пеньяроль II

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт Асунсьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marcelo Gonzalez V 3 0.6
2. Кабайеро Чаморро 1 0.2
3. Dionisio Perez 1 0.2
4. Alex Garcete 1 0.2
Пеньяроль II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Alvarez 6 1.2
2. Кагельмахер Гари 2 0.4
3. Agustin Canobbio 2 0.4
4. David Terans 2 (1) 0.4
5. Facundo Torres 2 (1) 0.4
6. Гонсалес Джованни 1 0.2

Карточки

Ривер Плейт Асунсьон
# Игрок      
1. Молинас Осмар 3 0
2. Marcos Acosta I 3 0
3. Контрера Альберто 2 0
4. Marcelo Gonzalez V 2 0
5. Aldo Quinonez 2 0
6. Gustavo Gimenez 1 0
7. Mario Saldivar 1 0
8. Christian Gustavo Sosa 1 0
9. Okampos Sebayos I 1 0
10. Alex Garcete 1 0
11. Rodrigo Vera 1 0
12. Gustavo Navarro 1 0
13. Francisco Bareiro 1 0
14. Nicolas Rojas 1 0
Пеньяроль II
# Игрок      
1. Гаргано Вальтер 2 0
2. Agustin Canobbio 2 0
3. Joaquin Piquerez 2 0
4. Juan Acosta 1 0
5. Кагельмахер Гари 1 0
6. Скьяппакассе Николас 1 0
7. Agustin Alvarez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт Асунсьон 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
Пеньяроль II 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 20% (3)

Предыдущие игры

Ривер Плейт Асунсьон Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 2:1 Спорт Уанкайо Гуайрена 0:0 Ривер Плейт Асунсьон Пеньяроль II 3:0 Ривер Плейт Асунсьон
Ривер Плейт Асунсьон 1:3 Либертад Спорт Уанкайо 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Спортиво Лукеньо 2:2 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Коринтианс Ривер Плейт Асунсьон 0:2 Сол де Америка Гуарани Асунсьон 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 4:2 Гуайрена Ривер Плейт Асунсьон 0:2 12 де Октубре Олимпия Асунсьон 5:1 Ривер Плейт Асунсьон Гуайрена 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Насьональ Асунсьон Серро Портеньо 3:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:1 Гуайрена Либертад 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо Сол де Америка 1:1 Ривер Плейт Асунсьон
Пеньяроль II Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Пеньяроль II 4:0 Коринтианс Пеньяроль II 3:0 Ривер Плейт Асунсьон Коринтианс 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 5:1 Спорт Уанкайо
Пеньяроль II 4:1 Серро Ларго Серро Ларго 2:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 3:1 Феникс Монтовидео Атлетико Прогресо 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:3 Пласа Колония Атлетико Торке 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 2:0 River Plate1 Ливерпуль Монтевидео 1:1 Пеньяроль II Монтевидео Уондерерс 0:1 Пеньяроль II Серро Ларго 1:1 Пеньяроль II Рентистас 0:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 0:0 Насьональ Монтевидео Данубио 0:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:2 Дефенсор Спортинг

Последние игры между собой

Ривер Плейт Асунсьон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пеньяроль II: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пеньяроль II 3:0 Ривер Плейт Асунсьон Копа Судамерикана

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пеньяроль II 5 4 0 1 15 - 3 12
2. Ривер Плейт Асунсьон 5 3 1 1 6 - 6 10
3. Коринтианс 4 1 1 2 3 - 6 4
4. Спорт Уанкайо 4 0 0 4 3 - 12 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пеньяроль II 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Ривер Плейт Асунсьон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Коринтианс 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Спорт Уанкайо 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 3 1 1 1 3 - 4 4
2. Пеньяроль II 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Ривер Плейт Асунсьон 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Спорт Уанкайо 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пеньяроль II Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
5. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 2 2
2. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
3. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
4. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
5. Ньюэллс Олд Бойз Cingolani 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Alex Garcete бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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