Копа Судамерикана 2021
Ривер Плейт Асунсьон
2:1
Конец матча
Пеньяроль II
1:0
10' ГолAlex Garcete
47' Желтая карточкаAgustin Alvarez
51' Желтая карточкаМолинас Осмар
1:1
54' ГолAgustin Alvarez
70' Желтая карточкаГаргано Вальтер
90' Желтая карточкаMarcelo Gonzalez V
2:1
90' ГолКабайеро Чаморро
33
Alex
Garcete
16
Mario
Otazu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Alex GarceteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Mario OtazuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
34 Aldo Zarate
-
24 Rodrigo Vera
-
-
-
-
28 Walter Gaona
-
-
Главный тренер: Celso Ayala
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Juan AcostaЗащитник
-
46 Мусто ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Larriera
Ход матча
10'
1:0
47'
51'
54'
1:1
70'
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marcelo Gonzalez V
|3
|0.6
|2.
|Кабайеро Чаморро
|1
|0.2
|3.
|Dionisio Perez
|1
|0.2
|4.
|Alex Garcete
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Alvarez
|6
|1.2
|2.
|Кагельмахер Гари
|2
|0.4
|3.
|Agustin Canobbio
|2
|0.4
|4.
|David Terans
|2 (1)
|0.4
|5.
|Facundo Torres
|2 (1)
|0.4
|6.
|Гонсалес Джованни
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Молинас Осмар
|3
|0
|2.
|Marcos Acosta I
|3
|0
|3.
|Контрера Альберто
|2
|0
|4.
|Marcelo Gonzalez V
|2
|0
|5.
|Aldo Quinonez
|2
|0
|6.
|Gustavo Gimenez
|1
|0
|7.
|Mario Saldivar
|1
|0
|8.
|Christian Gustavo Sosa
|1
|0
|9.
|Okampos Sebayos I
|1
|0
|10.
|Alex Garcete
|1
|0
|11.
|Rodrigo Vera
|1
|0
|12.
|Gustavo Navarro
|1
|0
|13.
|Francisco Bareiro
|1
|0
|14.
|Nicolas Rojas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гаргано Вальтер
|2
|0
|2.
|Agustin Canobbio
|2
|0
|3.
|Joaquin Piquerez
|2
|0
|4.
|Juan Acosta
|1
|0
|5.
|Кагельмахер Гари
|1
|0
|6.
|Скьяппакассе Николас
|1
|0
|7.
|Agustin Alvarez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт Асунсьон
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Пеньяроль II
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Ривер Плейт Асунсьон Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 2:1 Спорт Уанкайо Гуайрена 0:0 Ривер Плейт Асунсьон Пеньяроль II 3:0 Ривер Плейт Асунсьон
Ривер Плейт Асунсьон 1:3 Либертад Спорт Уанкайо 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Спортиво Лукеньо 2:2 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Коринтианс Ривер Плейт Асунсьон 0:2 Сол де Америка Гуарани Асунсьон 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 4:2 Гуайрена Ривер Плейт Асунсьон 0:2 12 де Октубре Олимпия Асунсьон 5:1 Ривер Плейт Асунсьон Гуайрена 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Насьональ Асунсьон Серро Портеньо 3:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:1 Гуайрена Либертад 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо Сол де Америка 1:1 Ривер Плейт Асунсьон
Пеньяроль II Последние 20 матчей: +13 =5 -2Пеньяроль II 4:0 Коринтианс Пеньяроль II 3:0 Ривер Плейт Асунсьон Коринтианс 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 5:1 Спорт Уанкайо
Пеньяроль II 4:1 Серро Ларго Серро Ларго 2:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 3:1 Феникс Монтовидео Атлетико Прогресо 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:3 Пласа Колония Атлетико Торке 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 2:0 River Plate1 Ливерпуль Монтевидео 1:1 Пеньяроль II Монтевидео Уондерерс 0:1 Пеньяроль II Серро Ларго 1:1 Пеньяроль II Рентистас 0:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 0:0 Насьональ Монтевидео Данубио 0:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:2 Дефенсор Спортинг
Последние игры между собой
Ривер Плейт Асунсьон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пеньяроль II: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пеньяроль II
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|2.
|Ривер Плейт Асунсьон
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|Коринтианс
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|4.
|Спорт Уанкайо
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пеньяроль II
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Ривер Плейт Асунсьон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Коринтианс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Спорт Уанкайо
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|2.
|Пеньяроль II
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Ривер Плейт Асунсьон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Спорт Уанкайо
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|6
|0
|0
|2.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
|5.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|2
|2
|2.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|3.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1
|4.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Cingolani
|2
|1